Elárulta Berki Mazsi, mire költi a közel 40 milliós nyereményét

Berki Renáta, ismertebb nevén Mazsi, újabb jelentős sikert könyvelhet el a bokszkarrierjében. A 2023-as Sztárbox győzelme után a Hell Boxing Kings nemzetközi versenyen is bizonyította tehetségét, megszerezve a tekintélyes 100 ezer dolláros fődíjat. Az influenszer édesanya most elárulta, mire fordítja a közel 39 millió forintos nyereményét. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A Story magazinnak adott interjújában Mazsi részletesen beszámolt terveiről. "A nyereményem egy része az edzőmet, Turós Arnoldot illeti, a fennmaradó összeget pedig befektettem" - nyilatkozta az influenszer. Hozzátette, hogy a befektetés során elsősorban gyermekei jövőjét tartotta szem előtt. A bokszolónő kiemelte, hogy nemcsak saját lánya, Emma, hanem párja, Kajári Zoltán gyermeke, Zara jövőjét is szem előtt tartják a befektetés során. "A befektetés a gyerekek javát fogja szolgálni, ha felcseperednek, lesz mihez nyúlniuk" - magyarázta Mazsi. Az influenszer édesanya hangsúlyozta, hogy saját szülei példáját követi a gyermekek támogatásában. "Az én szüleim is hasonlóképpen tettek. Persze csak a kezdőlökést kaptam meg, onnantól nekem kellett boldogulni, és mi is hasonlóképpen szeretnénk támogatni Emmát és Zarát" - fejtette ki Berki Renáta. JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 63 594 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,84%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank 64 986 forintos törlesztőt (THM 11,39%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Mazsi sikere a Hell Boxing Kings versenyen nem csak anyagi szempontból jelentős. A döntőig vezető út során bizonyította rátermettségét, a finálé mérkőzésén pedig a pontozóbírók egyhangú döntéssel ítélték neki a győzelmet. Ez a teljesítmény újabb mérföldkő az influenszer bokszkarrierjében, amely a Sztárbox győzelemmel indult útjára - írta meg az Index.

Címlapkép: Getty Images

