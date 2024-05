Újabb sztárt nyúlhat le az RTL a TV2-től: már be is jelentették, lelép a csatornától

Öt év után elhagyja a TV2-t Gelencsér Tímea. Az egykori szépségkirálynő több lehetőséget szeretne kapni, de erre Szabó Zsófi érkezésével kevés az esélye. Úgy tudni, az RTL-nél köthet ki.

Öt év után elhagyja a TV2-t Gelencsér Tímea. Az egykori szépségkirálynő, akit 2019-ben az Exatlon Hungary versenyzőjeként ismertek meg, majd a Dancing with the Stars első szériájának nyerteseként szerettek meg igazán a nézők a Blikk szerint már a csoporthoz tartozó Spíler TV-n futó műsorának forgatásán sem jelent meg. A TV2 a lap kérdésére közölte: Gelencsérnek jelenleg nincs is megbízása, ha ez változik, azt időben kommunikálják. A sportcsatorna műsorait pedig igyekeznek folyamatosan fejleszteni, ezért több műsorvezetőnek is lehetőséget adnak.

A lap viszont úgy tudja, a távozás mögött az is áll, hogy Gelencsér Tímea és a TV2 elképzelései nem egyeztek a műsorvezető szakmai jövőjét illetően. Jelezte, hogy ebben a szakmában képzeli el a jövőjét, nem véletlenül kezdett el járni a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kommunikáció és médiatudomány szakára. Ugyanakkor Szabó Zsófi személyében új női húzónév érkezett a csatornához, ezért még kevesebb esélye lenne, hogy több műsorban kapjon szerepet. A lap szerint az RTL részéről már fel is merült a közös munka ötlete Gelencsér Tímeával, a csatorna pedig csak annyit közölt, "bármi megtörténhet", de értesülések szerint a VIASAT3 is nyitott arra, hogy együtt dolgozzon a korábbi szépségkirálynővel.