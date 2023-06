Kevesen tudják: 150 ezres bírságot kockáztat, aki ezekben a magyar tavakban, vízpartokon fürdik

Kevesen tudják, de komoly pénzbüntetés járhat annak, aki tiltott helyen fürdőzik Magyarország vizeinél. Sőt, vélhetően sokan tisztában sincsenek azzal, pontosan milyen jelzésekkel jelölik, ha valahol tilos fürdeni.

Szörnyű tragédia történt a hétvégén a Lupa-tónál: mint a Pénzcentrum is beszámolt róla, egy külföldi férfi nem az arra kijelőlt, homokos strandon, hanem attól távolabb indult fürdeni, majd eltűnt a tóban. A Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat hosszas keresés után megtalálta a tóban eltűnt fürdőzőt, de az életét már nem tudták megmenteni.

A Lupa Strand Kft. közleménye szerint a baráti társaság elmondása szerint a társuk nem volt jó úszó, számukra is megdöbbentő, hogy a homokkal feltöltött, sekélyebb parti szakaszról miért merészkedhetett mélyebbre. Hozzátették, más fürdőhelyekkel összevetve elenyésző volt az elmúlt években a balesetek száma.

Ez persze nem írja felül azt az alapvetést, hogy minden élet számít, de ahhoz, hogy hasonló tragédiák ne fordulhassanak elő, a mentőszolgálat jelenléte mellett a vendégek óvatossága is elengedhetetlen

- tették hozzá.

Nem csak életveszélyes, komoly büntetés is járhat érte

Az óriási veszély mellett már csak azért sem tanácsos Magyarországon nem kijelölt helyen fürdőzni, mert ha elkapnak valakit a hatóságok, az komoly bírságot kaphat. Itthon általános szabály, hogy tilos fürdeni

hajóútban,

hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják,

nagyhajók,

úszó munkagépek és fürdés célját nem szolgáló úszóművek 100 méteres körzetében,

vízlépcsők és vízi munkák 300 méteres,

hidak,

vízkivételi művek,

egyéb vízi műtárgyak,

komp- és révátkelőhelyek 100 méteres körzetében.

Szintén tilos fürdeni kikötők, veszteglő- és rakodóhelyek, kijelölt, zárt vízisí és vízirobogó (jet-ski), valamint egyéb motoros vízi sporteszköz közlekedésére szolgáló pályák, hajóállomás területén, egészségre ártalmas vizekben, kijelölt fürdőhelyek kivételével a határvizekben és a városok belterületén lévő szabadvizekben, éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve, ha a vízfelület megvilágított és legfeljebb a mélyvíz határáig, ahol a tiltó tábla jelzi.

Aki tiltott helyen csobban, az szabálysértést követ el!

Ugyanis a 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet rendelkezik a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól. E szerint helyszíni bírságot kiszabhat rendőr, közterület-felügyelő, a természetvédelmi őr, és még a halászati őr is, ennek mértéke 5 és 50 ezer forint között bármennyi lehet. Viszont ha hat hónapon belül ismét elkapnak minket, hogy a tilosban fürdünk, akkor 70 ezer forintra is megbüntethetnek. Ha fel is jelentik a szabálysértőt, akkor akár 150 ezer forintra is megbüntethetik.

Hiába csábító, itt is szigorúan tilos csobbanni

Bármennyire népszerű is a fürdőzők körében, tilos fürdeni az Omszki-tóban, és a Duna teljes budapesti szakaszán. Emellett az ország számos pontján, például Gyékényesen folyamatosan gondot jelent az illegális strandolás a helyiek áltak csak "Kotró"-nak nevezett bányatóban, és a közeli Bélavári bányatóba sem szabad bemerészkedni.

Szegeden a Tisza mentén is sok az illegális partszakasz: itt elsősorban a hajózható helyeken tilos a vízbe menni. Szegeden a Sárga, a Foka és a Lapos területe számít tiltottnak- a Szegedma.hu információi szerint. A Keleti-főcsatornán sincsenek kijelölt fürdőhelyek, ahogy a Hortobágy, a Berettyó és a Körös partjain sem. Szintén tiltott a pécsváradi Dombay-tó. Ezenfelül időszakos tilalmakat is elrendelhet a hatóság