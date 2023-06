Csúnya haláleset Budapest luxusstrandján: itt vannak a tragédia részletei

Tragédiával zárult a hétvége. Egy középkorú, külföldi állampolgárságú férfi merült a budakalászi Lupa-tóban. A férfira hosszas keresés után találtak rá a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat munkatársai, de már nem tudták megmenteni az életét.

Egy középkorú, külföldi állampolgárságú férfi fulladt bele a a budakalászi Lupa-tóban - derült ki a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Facebook-posztjából. A leírás szerint a mentőcsapat a víz alatt búvárokkal, míg a felszínen szonártechnikával segítette a hivatásos egységek munkáját. Sajnos azonban az elmerült személy életét már nem tudták megmenteni.

A Lupa Strand Kft. is kiadott egy közleményt az esettel kapcsolatban: "Egy külföldiekből álló baráti társaság vasárnap késő délután jelezte a budakalászi Lupa-tó munkatársainak, hogy egy ideje nem találják egyik barátjukat. A strand biztonsági szolgálata azonnal megkezdte a keresést a parton és a hangosbemondón keresztül, a vízimentők pedig a vízben is, bár az eltünés pontos helyszínét a férfi társai nem tudták meghatározni. Ezért értesítették a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálatot is, akik a helyszínre érve búvárokkal kezdték átvizsgálni a vizet. Hosszas keresés után - valamivel este 8 óra előtt – találtak a vízben az eltűntre, akin akkor már sajnos nem lehetett segíteni.

A baráti társaság elmondása szerint a társuk nem volt jó úszó, számukra is megdöbbentő, hogy a homokkal feltöltött, sekélyebb parti szakaszról miért merészkedhetett mélyebbre. Seller András, a Lupát is évek óta biztosító vízimentő szolgálat vezetője az esettel kapcsolatban elmondta, „bár a vízimentő szolgálatás a jelenlévő vendégek létszámától függően folyamatosan és megfelelően biztosított, mindig nagy hangsúlyt kell fektetni az egyéni felelősség fontosságára is.

A Lupa ilyen szempontból példaértékű strand, hisz’ más fürdőhelyekkel összevetve elenyésző volt az elmúlt években a balesetek száma. Ez persze nem írja felül azt az alapvetést, hogy minden élet számít, de ahhoz, hogy hasonló tragédiák ne fordulhassanak elő, a mentőszolgálat jelenléte mellett a vendégek óvatossága is elengedhetetlen.” A Lupa tó üzemeltetői őszinte részvétüket fejezik ki a férfi családjának és hozzátartozóinak" - zárul a közlemény.