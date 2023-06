Kiadták a riasztást: ezek az országrészek nem ússzák meg az ítéletidőt

A hétfő reggel felhősen indul a nap és ez a nap nagy részében így is marad. Napközben északkeleten napsütésre és nyárias hőmérsékletre, a Dunántúlon viszont esőzésre és 14 fok körüli idíőre számíthatunk. A csapadékkal együtt szélerősödést is tapasztalhatunk.

A nap első felében főként a nyugati és északi országrész fölött lesz több a felhőzet. Másutt kezdetben még inkább fátyolfelhős időre van kilátás, ám napközben délnyugat felől egyre nagyobb területen megvastagszik a felhőzet – olvasható az OMSZ előrejelzésében. Északkeleten számíthatunk a legtöbb napsütésre. A záporos csapadékgócok kora délelőtt az Észak-Dunántúlról is levonulnak, de a vastagabb felhővel borított tájakon időszakos, gyenge eső ezt követően sem zárható ki.

Kora estétől dél, délnyugat felől viszont már egyre több helyen valószínű eső, záporeső, zivatar. Erősen felhős vagy borult idő várható. Dél délnyugat felől záporok, zivatarok érkeznek, amelyek az éjszaka folyamán fokozatosan északkelet felé tevődnek. Egyes részeken eső is lehet. Csak zivatarok környezetében lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23 és 29 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Késő estére többnyire 14 és 20 fok közé hűl le a levegő, de néhol ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.