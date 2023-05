Kasszasikerekkel és új sorozatokkal indul a június: ezek a SkyShowtime nagy dobásai

Közeledik a június és a SkyShowtime kínálata újabb fantasztikus filmekkel és sorozatokkal bővül, de a várva várt folytatások sem maradnak el!

Success (Uspjeh)

A Success egy több szálon futó dráma erőteljes karakterekkel a középpontjában, akiket felőröl az élettel való küzdelem és a különböző sorscsapások. Ahogy az egy végzetes éjszakán elkövetett tetteik következményei kezdenek beszivárogni életük minden területére, ezek a különböző hátterű, hétköznapi emberek úgy döntenek, hogy felveszik a kesztyűt, amit a sors dobott nekik. A sorozat egy keserű óda Zágráb városához, sötét képet festve a mai társadalmak működéséről olyan átlagos emberek történetein keresztül, akik a szakadék szélén egyensúlyoznak. Egy általános érvényű, többrétegű történet, amely a frusztráció, a tehetetlenség és a passzivitás érzéseit tárja fel a számunkra is ismerős emberek életében – mindezt a szerelem, munka, család, hűség, bizonytalanság és bűnözés tükrében.

Ruxx

A Ruxx egy modern párkapcsolati dráma. Románia fiatal generációjáról szól, akik egy olyan országban élnek, amelyben a múlt és a jövő egyszerre van jelen. A történet a címszereplő, Rux (Raluca Aprodu) körül forog. A lány egy nagymenő bukaresti ingatlanfejlesztő cégnél igyekszik helytállni, és azzal küzd, hogy élete egyéb területeit se hanyagolja el. Támogatja a családját, és mindent megtesz, hogy az USA-ban élő szerelme és közte a távkapcsolat ellenére ugyanolyan hévvel lobogjon a láng, mint azelőtt. Rux próbálja elhagyni Romániát és elutazni Los Angelesbe, de az élet ​ összeesküszik ellene, és belerántja a főnöke eddigi legnagyobb projektjébe: a felesége választási kampányába Bukarest polgármesteri címéért.

Star Trek: Strange New Worlds

A Star Trek: Strange New Worlds azokat az éveket mutatja be, amikor Christopher Pike kapitány kormányozta a U.S.S. Enterprise űrhajót. A sorozatrajongók nagy kedvence, Anson Mount alakítja Christopher Pike kapitányt, Rebecca Romijn az első tisztet, a „Number One-t”, Ethan Peck pedig Spock tudományos tisztet. A sorozat Pike kapitány, Spock tudományos tiszt és az első tiszt kalandjait követi nyomon még azt megelőzően, hogy Kirk kapitány a U.S.S. Enterprise fedélzetére lépett, hogy új világokat fedezzenek fel szerte a galaxisban.

Warszawianka

A Warszawianka egy kitalált lengyel drámasorozat, amely a 40 éves helyi legenda (Borys Szyc)tragikomikus varsói kalandjait mutatja be. Borys összetett karakter. Folyton bulizó, menthetetlen nőcsábász, aki mindenkivel jóban van. A vidám külső mögött azonban egy gyötrődő, önmagát utáló ember lakozik, aki beleesett szülei (Krystyna Janda és Jerzy Skolimowski) csapdájába, és akit gúzsba kötött az őt formáló kultúra és kor. Álmodozó lélek, és írói tehetsége meghódította az X generáció szívét. De mintha még nem nőtt volna fel. Nem elég erős. Miután ​ mindene megvolt, majd mindent el is veszített, megpróbálja megérteni a modern világot, amelyben a város legérdekesebb karakterei nyüzsögnek.

Persze folytatódó sorozatokat és filmeket is bejelentettek. Júniusban is a SkyShowtime kínálatában lesznek elérhetőek a következő közönségkedvencek:

A Town Called Malice

A 80-as évek eleji bűnügyi thriller és családi történet mámorító elegye a Lordok történetét dolgozza fel – egy volt dél-londoni gengszterekből álló családét, akik a bűnügyi tápláléklánc aljára zuhantak, és ennek egyáltalán nem örülnek. Amikor egy bandaháborút követően a spanyolországi Costa del Solra menekülnek, a Lordok rájönnek, hogy ez egy remek lehetőség önmaguk újraértelmezésére és korábbi dicsőségük visszaszerzésére. Egymás ellen azonban legalább annyit harcolnak, mint ellenfeleikkel. Isten hozott a Bűnös Parton!

Czech it Out! (Spolu & hladoví)

A híres ínyenc, Lukáš Hejlík és kamaszkorú lánya, Klára Hejlíková egy hatalmas kulináris kalandra indulnak Csehországban, hogy felfedezzék mindazokat az ételeket, kulturális élményeket és mókát, amit az országuk kínál. Az apa-lánya duó gasztronómiai és kulturális jelentőségű helyszíneket, valamint egyedi szálláshelyeket és éttermeket látogat meg Morvaországban, Bohémiában, illetve azon is túl – miközben egyre többet tudnak meg önmagukról és egymásról. Klára illusztrált útinaplójának bejegyzései, a Czech It Out! arra invitálja a helyieket és a turistákat egyaránt, hogy egy kis ízelítőt kapjanak Csehországból.

Fatal Attraction

Az új sorozat a klasszikus pszichoszexuális thriller és a 80-as évek kulturális hangulatának mély újragondolása, amely a végzetes vonzalmat, valamint a házasság és hűtlenség időtlen témáit vizsgálja az erős nőkhöz, a személyiségzavarokhoz és a kényszeres irányításhoz való modern hozzáállás tükrében. Dan Gallaghert Joshua Jackson, Alex Forrestet pedig Lizzy Caplan alakítja.

Hackerville

Amikor egy német nagybankot ért hackertámadás szálai Romániába vezetnek, Lisa Metz (Anna Schumacher), a BKA kiberbűnözési szakértője Frankfurtból a szülővárosába, Temesvárra utazik, hogy együttműködjön a helyi nyomozókkal. Amikor Lisa megérkezik abba az országba, ahonnan szülei gyerekkorában elmenekültek, vegyes érzelmek kavarognak benne: egyszerre találja távolról ismerősnek és vadidegennek ezt a világot. A lánynak életében először szembe kell néznie családja homályos múltjával.

Grease: Rise of the Pink Ladies

A Grease: Rise of the Pink Ladies főszereplői: Marisa Davila (Jane), Cheyenne Isabel Wells (Olivia), Ari Notartomaso (Cynthia), Tricia Fukuhara (Nancy), Shanel Bailey (Hazel), Madison Thompson (Susan), Johnathan Nieves (Richie), Jason Schmidt (Buddy), Maxwell Whittington-Cooper (Wally) és Jackie Hoffman (McGee igazgatónő). A zenés sorozat négy évvel az eredeti Grease előtt játszódik: 1954-ben, a rock’n’roll térhódítása előtt, amikor még nem a T-Birds volt a legmenőbb csapat az iskolában, négy különc mer a normákra fittyet hányva szórakozni – az ebből fakadó morális pánik pedig örökre megváltoztatja a Rydell középiskola életét.

Law & Order Season 22

A legendás Emmy®-díjas filmproducer, Dick Wolf alkotása, az eredeti Law & Order visszatér. A vadonatúj évad olyan történeteket dolgoz fel, amelyeket a mai világ leghíresebb esetei ihlettek. Az új sztárokat és visszatérő kedvenceket felvonultató, Emmy®-díjas dráma a klasszikus kétrészes megközelítést alkalmazza, amely a bűnügyeket felderítő rendőrség és az elkövetőket üldöző kerületi ügyészek munkájába egyaránt bepillantást nyújt.

Ticket to Paradise

Az Oscar-díjas George Clooney és Julia Roberts ismét együtt: a filmben egy elvált párt alakítanak, Davidet és Georgiát, akik közös erővel próbálják megakadályozni, hogy fülig szerelmes lányuk ugyanazt a hibát kövesse el, amit egykoron ők. A Working Title, a Smokehouse Pictures és a Red Om Films közös produkciója, a Ticket to Paradise egy romantikus vígjáték a második esélyek okozta édes meglepetésekről.

Mrs. Harris Goes To Paris

A Dior divatházzal együttműködésben készült Mrs. Harris Goes To Paris egy özvegy takarítónő történetét meséli el az 1950-es évek Londonjában, aki beleszeret egy Dior ruhába, és úgy dönt, hogy megszerzi magának. Miután rengeteget dolgozik, éhezik és szerencsejátékra adja a fejét, hogy összegyűjtse a pénzt álmai ruhájára, Harris asszony egy párizsi kalandra indul, amely nemcsak az öltözködését, de az egész Dior divatház jövőjét is megváltoztatja.

Halloween Ends

Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) és a félelmetes Michael Myers örökös harca véget ér. Hosszú évek elteltével az őrült álarcos gyilkos továbbra is kijátssza a halált, és most már nemcsak Laurie-t, hanem a családját is fenyegeti. A Halloween (2018) című kasszasikerrel kezdődött izgalmas történetsorozat harmadik részében David Gordon Green rendező egy őrülten izgalmas, feledhetetlen fináléval zárja le a trilógiát.