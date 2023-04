Szabályosan lerohanták a magyar nézők a mozikat húsvétkor: ezt a filmet akarta most mindenki látni

A húsvét, akárcsak a karácsony, mindig nagyobb tömegeket vonz a mozikba. Ilyenkor a hosszú hétvége miatt jobban ráér az ember, vagy családi szokás, hogy moziba járnak húsvétkor. Mindenesetre húsvétkor duplaannyi néző váltott jegyet a mozipénztáraknál, mint a megelőző hetekben. Ehhez a jobbnál jobb premierek is hozzájárulhattak. Mutatjuk azokat a filmeket, amikre a legtöbben kíváncsiak voltak.

Az utolsó, csütörtöktől szerdáig tartó mozis műsorhéten, melybe most a húsvét is beleesett - április 6-a és 12-e között - a legtöbb jegyet a Super Mario Bros.: A filmre váltották a magyar nézők a Filmforgalmazók Egyesületének adatai alapján. Ez azért nem meglepő, mert április 6-án volt a premier, és ez a film kifejezetten családi szórakozást ígért. Így a megelőző hét győztese, a Dungeons and Dragons: Betyárbecsület csak a második helyre szorult vissza. Azért ez sem rossz teljesítmény, bizonyára sokan vágytak már egy könnyed fantasy kalandfilmre, ami nem egy már unalmassá vált franchise része. A dobogó harmadik fokára pedig A pápa ördögűzője című film állhatott fel, Russel Crowval a főszerepben.

Nagycsütörtöktől szerdáig 330 ezer jegyet váltottak a magyar mozipénztáraknál és 678 milliós bevételt termeltek a filmek. Ennek a TOP10-es listán szereplő filmek adták a 88,5 százalékát, és csak a Super Mario Bros.: A film a bevételek 30 százalékát hozta. A Dungeons and Dragons: Betyárbecsület és A pápa ördögűzője is szép számmal vonzotta a nézőket, és a John Wick 4. részére is sokan voltak még kíváncsiak annak ellenére, hogy a premier március 23-án volt. Az ötödik helyet a szintén újonnan bemutatott Air – Harc a legendáért szerezte meg. Ez a film amellett, hogy rengeteg híres színészt gyűjtöttek össze a főbb szerepekre, egy üzleti sikertörténetet dolgoz fel a Nike és Michael Jordan együttműködéséről.

A TOP10-be húsvétkor még be tudott férni a Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság és az Avatar - A víz útja is. Ezekre a filmekre sokkal több jegyet vettek, mint a megelőző héten, így valószínűleg a kifejezetten húsvétkor mozizás tervező családok ültek be rájuk.

Várható premierek a következő hónapokban

Most hogy ismét nagyot nőtt a mozilátogatók száma, lehetséges, hogy ez a hullám még hetekig ki fog tartani, akárcsak a karácsony utáni időszakban. Ezt segíthetik a jobbnál jobb premierfilmek, amelyek hamarosan elárasztják a mozikat.

Csütörtökön érekezett meg a vásznakra egy új vámpíros elborult horror Nicolas Cage főszereplésével, a Renfield. Már szintén nézhető a francia vígjáték, az Egy boldog ember és Sinkai Makoto legújabb animéje a Suzume. Ezen a héten került mozikba a magyar romantikus dráma, Az első kettő is.

Április 20-tól lehet megnézni Ari Aster legújabb horrorvígjátékát, az Amitől félünk című filmet Joaquin Phoenix főszereplésével. Érdekes élmény lehet A szörny thai horrorfilm, a címe szinte mindent elárul. Május 4-én pedig A galaxis őrzőinek 3. része, május 18-án a Halálos iramban 10. része, május 25-én pedig az élőszereplős A kis hableány.

Ahogy kanyarodunk rá a nyárra, egyre több franchisefilm kerül a mozikba, júniusban jön a Transformers: A fenevadak kora, a Flash: A villám, valamint az Indiana Jones és a sors tárcsája, júliusban pedig a Mission: Impossible - Leszámolás - Első Rész. Olyan nagynevű rendezők is új filmekkel jönnek ki, mint Wes Anderson az Asteroid Cityvel, Greta Gerwig a Barbieval, vagy Christopher Nolan az Oppenheimerrel.