Értékes kincsek lapulnak a magyarok polcain: nem is sejtjük, hogy miket őrízgetünk

Míg négy évvel ezelőtt a “bakelitek” voltak a legkelendőbb használt fizikai zenei kiadványok az online piactéren, a 2022-es számok a zenei CD-k előretörését mutatják, mára toronymagasan ez a legnépszerűbb zenei formátum. Mindez teljesen ellentétes a globális trendekkel, amelyek épp a CD hanyatlását, és a vinyles kiadványok forgalmának növekedését mutatják. A Vaterán 2019-hez képest 60 százalékkal, 2021-hez képest pedig durván hatezerrel több, mintegy 36 ezer zenei CD-vel kapcsolatos tranzakció valósult meg, vinylből viszont 42 százalékkal kevesebb.

Tovább erősödött a Vaterán a zenei CD-k népszerűsége, pedig 2019-ben és 2020-ban még vinyl lemezekből fogyott több a piactéren, a kompaktlemezek 2021 óta lettek újra népszerűbbek. 2022-ben tovább erősödött a CD-k előnye: tavaly több mint 36 ezer darab műsoros CD tranzakció valósult meg a Vaterán, míg vinylből 42 százalékkal kevesebb talált gazdára a platformon.

Az egykor népszerű formátumnak számító magnókazetták eladásai 2021-ben voltak a csúcson a Vateránál, tavaly viszont az eladásuk visszaesett a megszokott szintre. A kazetták esetében érdekes trend, hogy nem csak a műsoros, de a jó minőségű üres, vagy nem gyári felvételeket tartalmazó szalagok is népszerűek a rögzítéshez nyersanyag-utánpótlást kereső hifisták körében.

Egyre több használt CD-t vesznek a Vaterán egyre több pénzért

A fenti értékesítési számokból is jól látszik, a CD-k reneszánsza nem múló hóbort, hiszen míg a vinylek eladásai 2020, az első pandémiás év óta csökkentek, a kompaktlemezeké azóta is stabilan emelkedik, az előző évhez képest is több mint ötezer darabos növekedést érve el. Nem csak a CD-k eladott darabszáma, de az eladásukból származó bevételek is jócskán emelkedtek a Vaterán: míg 2019-ben éves szinten 36 millió forint körüli összeget generáltak, 2022-ben már több mint 80 millió forintosat, ami 120 százalékos növekedés.

A CD-k újra felfedezése mögött valószínűleg az állhat, hogy még a népszerű streaming zeneszolgáltatásokon is sokszor foghíjasak az előadói életművek, sokszor elérhetetlen egy-egy régebbi, népszerű album, amelyet használt CD-n viszont olcsón be lehet szerezni. Ráadásul a vinyllel ellentétben a kompaktlemezt egyszerűen lehet hallgatni a legtöbb autóban is, és a kisebb méretű lemezeket is könnyebb tárolni, mobilizálni.

Globálisan inkább hanyatlik a CD, és a vinyl növekszik

Bár a Vaterán csökkent a népszerűsége, tavaly még így is több mint 20 ezer tranzakció valósult meg a vinylek kategóriájában, az eladott lemezek 66 millió forint körüli éves forgalma pedig csupán 18 százalékkal maradt el a CD-kétől. Bár a MAHASZ éves statisztikái szerint 2022-ben az új kiadású zenei CD-k eladása közel 45 százalékkal csökkent, még mindig 431 ezer darab lemez talált gazdára. Az új, műsoros vinylekből 219 ezer darabot vásároltak tavaly itthon, ami csupán elhanyagolható csökkenést mutat 2021-hez képest - tehát még korai lenne temetni bármelyik formátumot is.

Az amerikai lemezkiadókat tömörítő RIAA friss jelentése szerint is érdekesen alakul a fizikai hordozón kiadott zenék piaca: 1987 óta 2022-ben fordult elő újra, hogy a bakelitlemezek forgalma meghaladta a CD-két. Az IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) legfrissebb éves beszámolója is a CD minimális hanyatlása mellett - a vinylnek köszönhetően - 4%-os bevételemelkedést mutat a fizikai hanghordozókat illetően. A MAHASZ hazai statisztikája hasonló: a fizikai eladások értéke 6%-kal növekedett (1,6-ról 1,7 milliárd forintra), főként azért, mert bár a vinylen kiadott zenék darabszáma stagnál, ezek eladásának értéke növekszik.

Ezek a lemezek keltek el a tavaly a legdrágábban

2022-ben a legmagasabb áron nem vinyl, hanem CD-s lemezgyűjtemény talált gazdára: a Bikini együttes D. Nagy Lajos énekessel felvett diszkográfiájáért 450 ezer forintot adott meg egy felhasználó. Egy másik vaterázó egy vegyes zenei stílusú maxi-single CD-gyűjteményért adott 400 ezer forintot, míg a Pink Floyd 1987 és 2019 között kiadott albumai 125 ezer forintot értek meg egy vásárlónak. A tavaly legdrágábban eladott CD-k között található még Zoltán Erika-gyűjtemény (120 ezer forint), egy Groovehouse dupla CD-s csomag (120 ezer forint), illetve az Omega együttes tizenhárom lemezes antológiája (101 ezer forint).

A 2022-ben legdrágábban elkelt vinyl ugyancsak az Omega Testamentum albumának gyűjtői kiadása, ami 200 ezer forintot ért meg valakinek, de 150 ezret fizettek négy olyan Ákos, illetve Bonanza Banzai albumért, amelyet a tagok mindegyike dedikált. 124 ezer forintért kelt el az Animal Cannibals több, bakeliten kiadott lemeze egy csomagban, és a nagy értékben elkelt tételek között szerepelt egy 520 darabos vinylgyűjtemény is, ami összesen 120 ezer forintért (tehát nagyjából 230 forintos darabáron) talált vevőre.