Több tucat újabb előadót jelentett be Magyarország kedvenc fesztiválja: itt vannak a nevek

Teljes a Panoráma Színpad programja és még három tucat előadót jelentett be a Művészetek Völgye, amely idén július 21. és 30. között várja a fesztiválozókat a nyár legszínesebb 10 napjára Kapolcsra, Vigántpetendre és Taliándörögdre.

Az ország legnagyobb összművészeti fesztiválján már biztosan láthatjuk a Quimby koncertjét, akik 3 év után térnek vissza Kapolcsra, a Csík zenekar Presser Gáborral és Karácsony Jánossal a fesztiválon is bemutatja A Dal a miénk 2.0: Új dalokkal újratöltve c. műsorát, itt ünnepli 10. születésnapját a Bagossy Brothers Company, izgalmas, „Völgy Special” show-val készül a 20 éves Punnany Massif, a Cirque du Tókertben lép fel Zorán, de velünk lesz a Carson Coma és a Bëlga is a 10 nap alatt.

Most pedig újabb három tucat fellépőt sorakoztat fel a már korábban bejelentettek mellé a 32. Művészetek Völgye. Teljes lett a fesztivál nagyszínpada, a Panoráma Színpad programja, ahol a felsoroltokon túl élvezhetjük még az Auveroir., a Blahalouisiana, a Bohemian Betyars, a Budapest Bár, a Csaknekedkislány, az Elefánt, az Esti Kornél, az Irie Maffia, a hiperkarma, a Margaret Island, a Lóci Játszik és a Vad Fruttik koncertjét is.

A Művészetek Völgye műfajok tekintetében is egy színes kavalkád, ahol a könnyűzene mellett a jazz, a folk, a klasszikus-, a komoly- és a világzene is helyet kap. A fesztivál egyik legemblematikusabb udvara a Harcsa Veronika Udvar is erről árulkodik, ahol bár a jazz jelenti a fősodort, de Veronika udvarhölgyként a legfrissebb előadókból is válogat. Idén többek közt az Analog Balaton, Barkóczi Noémi, Ester Wiesnerova, a Modern Art Orcheastra, a Jazzbois, a Karaván Família és természetesen Veronika Gyémánt Bálinttal közös formációja is fellép a Harcsa Veronika Udvarban. Az udvar ezúttal új helyszínen, a természethez még közelebb, a Malom-parton várja a fesztiválozókat.

De nem ez lesz az egyetlen újdonság az idei Művészetek Völgyében: A Kert szellemiségét viszi tovább, de nagyobb nézőtérrel, ezúttal is a legizgalmasabb, legfrissebb hazai előadókkal készül a taliándörögdi Lőtér, ahol többek közt a Mörk, a Hundred Sins, a 4S Street, a Cloud9+, a Random Trip és a 30. születésnapját ünneplő Anima Sound System zenéjére bulizhatunk.

Az irodalom szerelmeseinek stabil bástyája, a Kaláka Udvar is számos irodalmi programmal és koncerttel készül: már biztosan találkozhatunk az udvarban a Sebő-együttes, Ferenczi György és a Rackajam, a Rutkai Bori banda, Wolf Kati, Gryllus Vilmos, a Kaláka és Lackfi János előadásával. A Világzene Udvarban pedig olyan előadók dalaira rophatjuk majd, mint a Góbé, a Kerekes Band, Palya Bea, a Cimbaliband, a Besh o droM és a Los Orangutanes.