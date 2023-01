Itt vannak 2022 legrosszabb filmjei: ezeket a filmeket utálták a legjobban a világon

Az Oscar-díj előtti napokban szokták kiosztani az Arany Málna-díjat, ami az év legrosszabb filmjének (illetve színésznőjének, színészének) járó díj. Bár az átadóig még hosszú idő van hátra, de most kiderültek, hogy kik az idei jelöltek.

Évek óta adják át az év legrosszabb filmjének járó díjat, az Arany Málna-díjat. A legrosszabb produkciónak járó díj jelöltjei között van az idén a Marilyn Monroe életéről szóló Szöszi című film is, ami nem mellékesen 8 kategóriában is kapott jelölést az idén. Többek között esélyes az év legrosszabb filmje, forgatókönyve és rendezője címre is. A legrosszabb film kategóriában a Szöszi kihívója a Pinokkió, a Good Mourning, A sellő és a Napkirály. Mellettük azonban egy szuperhős film is jelölve lett a kategóriában: a Jared Lato főszereplésével készült Morbius is esélyes.

A legtöbb jelölést mint színész az Oscar-díjas Tom Hanks kapta, akit csak az Elvis című filmért két kategóriában is jelölték. A legrosszabb epizódszerep és a legrosszabb szereplőpáros kategóriában is indul a színész, illetve a Guillermo del Toro által rendezett, hat kategóriában esélyes Pinokkióban nyújtott alakításáért is jelölték.