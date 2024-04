Új premierek a Disney+ kínálatában: ezek a filmek, sorozatok jönnek májusban

Bár májusban már hosszabbak és melegebbek a nappalok, ha még sincs kedved kimozdulni, akkor a Disney+-on továbbra is rengeteg szórakozási lehetőséget, filmet és sorozatot találsz, amit ledarálhatsz - közölte a szolgáltató. Április végén érkezik a kínálatba az All of Us Strangers, A sógun sorozat, májusban a Ki vagy, Doki? új részekkel, az Abbott általános iskola 3. évada, vagy a Star Wars: Birodalmi históriák is.

Az 1536-ban játszódó, C. J. Sansom történelmi regényein alapuló gyilkossági krimiben Matthew Shardlake ügyvéd egy gyanús haláleset ügyében nyomoz a távoli Scarnsea kolostorban. A sorozatot Magyarországon, Romániában és Ausztriában forgatták.

A „The Kardashians” (The Kardashians) az 5. évaddal tér vissza, amely még több szerelmet, nevetést, divattippet és családi drámát tartogat. Mindemellett a zene is szerepet kap májusban a Disney+-on, ugyanis vadonatúj dokumentumfilmek és koncertfilm is vár majd. A „The Beach Boys” (The Beach Boys), amiben a világ kedvenc zenészei közül néhányat eddig soha nem látott módon ismerhetsz meg, a „Queen Rock Montreal” (Queen Rock Montreal) pedig Freddie Mercury és az egykori világhírű zenekar többi tagjának legfelemelőbb pillanatait mutatja be az 1984. november 24-én és 25-én tartott koncertről. A „Let It Be” (Let It Be) az Apple Corps londoni háztetőjére repíti a nézőket, ahol a Beatles Billy Preston társaságában megírja és felveszi a GRAMMY Award®-díjas Let It Be című albumot.