Nesze neked év fagyija: jöhetnek a bogár ízű fagylaltok Magyarországon is?

Eljöhet az az idő, amikor a cukrászdákban nem lehet kapni eperfagyit: legalábbis ezt állítja az a figyelemfelhívó akció, amelyben a globális felmelegedés hatásaira szeretnék felhívni a figyelmet.

A globális felmelegedés miatt, több gyümölcsnek annyira felmehet majd az ára, hogy a cukrászoknak nem éri majd meg ezekből fagylaltot készíteni. Ezek helyett, jöhetnek majd a rovarokból és algákból készült "ínyencségek" - vázolta a rémes jövőt Éskovács Péter, a Balaton Fagyija 2024 választás tanácsadója.

Jöhet a krumplibogár fagyi?

Mint mondta: manapság sokat beszélünk a globális felmelegedés veszélyeiről, de addig nem mindenki veszi komolyan a figyelmeztetéseket, amíg a mindennapi életünkben nem tapasztaljuk meg ennek hatásait. Ráadásul a legtöbb esetben száraz adatokkal traktálják az embereket ezzel a témával kapcsolatban. A Föld Napja alkalmából elindított akcióban inkább az érzelmekre akartunk hatni. Elképzeltük, hogy milyen fagyit enne a jövő gépezte, a balatoni Terminátor - írja a szakember.

Mint ismert: Az 1984-ben bemutatott amerikai sci-fi a közeljövőben játszódik, 2029-ben. Elképzeltük, hogy ha a mai tudományos ismereteket felhasználnák a jövőben a fagylaltok gyártásához, akkor milyen "finomságokat" ehetne a jövő teremtménye. Mint ismert: sok egyetemen jelenleg is azon dolgoznak, hogy öt év múlva már olyan fagylatokat is együnk, amelyek ma még nem is léteznek. A 2029-ben fogyasztható fagylaltok ízét persze ma még nehéz megjósolni, de a tudósok és a trendek alapján biztosak lehetünk abban, hogy furcsa ízű fagyik is megjelenhetnek a piacon. Számos egyetem és kutatóintézet foglalkozik rovarfehérje alapú élelmiszerek kutatásával, ilyen például a Wageningen Egyetem és Kutatóközpont Hollandiában.

Itt például rovarfehérjéből próbálnak összeállítani ételeket. Rovarfehérje fagylaltot még nem csináltak, de több tudós azt állítja, hogy a rovarfehérje fenntartható alternatívája lehet az állati eredetű fehérjéknek, és a jövőben fontos szerepet játszhat a fagylaltkészítésben. E mellett, 2029-re lehet, hogy lesz alga fagylalt is, hiszen az algák tápanyagokban gazdagok, és élénk színeket adnak a fagylaltnak. Sőt, vannak olyan kutatók is, akik gombákból próbálnak előállítani valamilyen ínyencséget - sorolja a rémesebbnél rémesebb fagyalterveket Éskovács Péter.

Alig van már magyar eper

A rózsaszín Terminátor csak egy jól kitalált történet, de a globális felmelegedés valós és veszélyes események sorozata: az amerikai CNN televíziónak néhány napja panaszkodtak a gazdák arról, hogy az előző évekhez képest, mennyire más lesz az idei termés barackból, szamócából és szilvából. A kutatások azt mutatják, hogy az olyan ingadozó időjárási események, mint a szélsőséges hőség, a szárazság és a hirtelen fagyok, megterhelhetik a gyümölcsfákat, ami befolyásolhatja a növény cukortartalmát, savasságát és általános ízét . Egyes gyümölcsök nem maradnak frissek, és stressz hatására kevésbé édesek vagy fanyarrá válnak.

A málna már majdnem eltűnt

Ezzel párhuzamosan az Európai Környezetvédelmi Ügynökség nemrég közzétett egy jelentést, amely rávilágított az élelmezésbiztonságot veszélyeztető súlyos éghajlati kockázatokra is. A jelentés szerint: „az élelmiszertermelésre gyakorolt éghajlati hatások (különösen Dél-Európában) a vidéki és tengerparti megélhetésre, a földhasználatra, a szociálisan sérülékeny lakosság egészségére és a tágabb értelemben vett gazdaságra is kiterjedhetnek már most is.”

"De ne gondoljuk azt, hogy csak a déli régiókban van nagy baj" - írja a kommunikációs szakember. Magyarországon például az eper mellett, a málna termelés is drasztikusan lecsökkent A statisztikák azt mutatják, hogy a málnatermő területek fokozatosan fogynak itthon is: a ’80-as években 7000 hektáron termeltek itthon málnát, az ezredfordulóra már csak 1200-1400 hektáron, négy-öt éve már csak 100 hektáron. A termelés pedig ebben az időszakban 40-60 ezer tonnáról a századára, 6-800 tonnára zuhant.

Idén azért még lesz jó fagyi

Éskovács Péter, a Balaton Fagyija választás tanácsadója hozzátette: az aggasztó számadatokat vég nélkül lehetne sorolni, egyenlőre azonban nincs vészhelyzet a fagylaltok piacán. Különösen jól prosperálnak a balatoni fagylaltozók, amelyek többsége az országos átlagnál is jobb minőséget kínál. Hogy mennyire jó minőségűek a balatoni fagylaltok, azt leginkább az bizonyítja, hogy a zsűrinek minden évben kimondottan nehéz dolga van akkor, amikor győztest kell hirdetnie.

Tavaly a Balatonalmádiban található Amaretto Fagyizó tövises mangó sorbet-ja lett a Balaton Fagyija. Hogy idén kié lesz a legjobb fagyi a Balatonon, az május 10-én, a siófoki verseny után derül ki, ahová húsz fagylaltkreációt neveztek eddig a cukrászdák.