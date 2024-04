A semmiből húzta le a rolót rengeteg magyar kedvenc honlapja: mi lesz így a rajongókkal?

Váratlanul jelentette be saját Facebook-oldalán az Artportal.hu, hogy nem elérhetők tovább az interneten. További sorsáról a tulajdonosok fognak dönteni.

Váratlanul jelentette be saját Facebook-oldalán az Artportal.hu, hogy nem elérhetők tovább az interneten. Azt írták, „az a csapat, amelyik az elmúlt években működtette és tartalommal töltötte meg az artportált, befejezte tevékenységét. Köszönjük olvasóinknak az irántunk tanúsított figyelmet, szerzőinknek a kiváló írásokat és bízunk benne, hogy kapcsolatunk a jövőben sem szakad meg.” A poszt kitért arra is, hogy az artportal egyből elérhetetlenné is vált a világhálón, és későbbi sorsáról a tulajdonosok fognak dönteni.

A megszűnés kapcsán a 24.hu emlékeztetett, az Artportalt 2003 decemberében hozta létre az Enciklopédia Kiadó, alapítója F. Almási Éva volt. A hazai művészeti élet hírei, interjúk, programajánlók voltak olvashatók a portálon. 2012-ben a portál új tulajdonoshoz, Kiss Ferenchez került, a weboldal kiadója az Artportal Hungary Kft. lett.