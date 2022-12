Beköszöntött az ítéletidő: viharos széllel, hóval és faggyal érkezett meg a tél

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Sarkvidéki, hideg levegő áramlik be Magyarország területére, amitől az időjárás téliessé válik. Vasárnap kezdetben túlnyomóan borult lesz az ég, délutánra ez nyugat felől fel fog szakadozni. Azonban az északkeleti harmadban könnyen hózáporok is kialakulhatnak – számolt be a kiderül.hu.

A sarkvidéki hideg levegő meghozta az igazi telet Magyarországra: viharos széllel, fagyokkal és hóval kell számolnunk az elkövetkezendő napokban. Az Észak-Dunántúlon és a Bodrogközben viharos széllökésekre lehet számítani, ami a Bakonyban és Borsodban a leesett havat is magával hordhatja. A legmagasabb hőmérséklet az elkövetkezendő napokban -1 és +5 fok között alakulhat, amely a délelőtt során áll be, ezt követően pedig már csak csökkenni fog a hőmérséklet. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Hétfőn az ország nagyobb részén átmenetileg szakadozhat a felhőtakaró, majd a nap második felében már jelentősen csökkenni fog. A havazás északkelet fele kivonul, mögötte pedig már csak helyenként fog hózápor előfordulni, miközben megerősödik az északnyugati, nyugati szél, ami sokszor viharossá is válhat. Hajnalban többnyire -5 és 0 fok között lesz a hőmérséklet, de a nappali csúcs se lesz magasabb: -2 és +2 fok között fog alakulni a hőmérséklet napközben.

Címlapkép: Getty Images

