Most már tényleg hivatalos: lesznek a Netflixen reklámok

Korábban többször is érkeztek hírek arról, hyoga Netflix bevengedné a reklámokart a platformra, most viszont Ted Sarandos, a Netflix társvezérigazgatója jelentette be ennek az olcsóbb előfizetésnek az indulását – írja a Telex.

Egy reklámokkal futó, de olcsóbb előfizetési típus elindítását jelentette be a Netflix társvezérigazgatója a Cannes Lions reklámfesztiválon, azonban konkrétumok nem hangzottak el az új csomaggal kapcsolatban. Sarandos azzal magyarázta az új előfizetést, hogy így olyanokat érhetnek el, akik eddig túl drágának tartották a Netflix-előfizetést, és nem bánják, hogy az alacsonyabb árért cserébe reklámokat is néznek. A díjakról vagy a reklámok typusáról nem árult el részleteket. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Korábban a Netflix negyedévi jelentéséből kiderült, hogy kétszázezer előfizetőt vesztettek, a hír hallatára pedig a cég részvényei esni kezdtek. A további növekedés kapcsán merült fel, hogy bevezzessék a reklámokat annak ellenére, hogy korábban ezt a Netflix nagyon ellenezte.

Címlapkép: Getty Images

