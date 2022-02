Tippmix-királyok kaszáltak nagyot ezen a foci csúcsrangadón: milliárdokat nyertek

Elindult a kieséses szakasz a labdarúgó Bajnokok Ligájában, kedden és szerdán összesen négy mérkőzésre került sor a nyolcaddöntők odavágói közül. A Tippmixen és a Tippmixprón is kiemelt fogadói érdeklődés övezte a legjobb európai klubcsapatok egymás elleni fellépéseit, a Paris SG – Real Madrid találkozóhoz köthető tippek száma pedig az 1 milliót is meghaladta.

A labdarúgó BL 2021/22-es szezonjának egyenes kieséses szakasza rögtön egy csúcsrangadóval indult, hiszen a Lionel Messivel és Kylian Mbappéval a kezdőcsapatban felálló Paris SG a rekordbajnok Real Madrid együttesét fogadta. A találkozó kapcsán a Tippmixen és a Tippmixprón összesen több mint 1 millió fogadás érkezett, és majdnem 279 millió forint nyereményt könyvelhettek el a fogadók az 1-0-s párizsi győzelmet hozó összecsapás kapcsán. A győztes gólt Mbappé szerezte a hajrában – azok a fogadók, akik számítottak a francia támadó gólszerzésére, 2,10-es oddsszal kalkulálhattak.

Kedden került sor a Sporting CP – Manchester City párharc első felvonására is. Az angol csapat nem hagyott túl sok nyitott kérdést a visszavágóra, hiszen 5-0-s győzelmet aratott. Pep Guardiola alakulata már az első félidő után négygólos előnnyel bírt, és végül majdnem 190 millió forint nyeremény kapcsolódott ehhez a mérkőzéshez. A „Melyik csapat kap több büntetőlapot?” fogadási esemény kapcsán 50 ezernél is több tipp lett tökéletes, miután a hazaiak három, a vendégek egy sárga lapot gyűjtöttek be, kiállítás pedig nem volt.

A szerdai Internazionale – Liverpool rangadón sokáig nem láthatott gólt a milánói publikum, amikor viszont végre igen, akkor nem lehetett túlságosan boldog: Roberto Firmino fejese a vendég angolokat juttatta előnyhöz, és nem sokkal később Mohamed Salah megduplázta az előnyt. Az „1X2” piacon megtett közel 347 ezer tippnek az 52 százaléka számított vendéggyőzelemre, amelyért akár 2,20-as oddsot is el lehetett érni.

Az első négy nyolcaddöntő legnagyobb meglepetését a Salzburg csapata szolgáltatta, hiszen az osztrák bajnok hazai pályán 1-1-es döntetlent ért el a Bayern München ellen, ráadásul a vendégek csak a 90. percben tudtak egyenlíteni. Az iksz 6,00-s oddsot jelentett az „1X2” soron azoknak a fogadóknak, akik számítottak a meglepetésre – a találati arány 10 százalékos volt. Szögletből nem volt hiány a mérkőzésen, összesen 15 sarokrúgást végeztek el a csapatok, ami a „Szögletszám 12,5” piacon 2,97-es oddsot eredményezett. A Bajnokok Ligája nyolcaddöntői a jövő héten folytatódnak négy újabb párosítás odavágójával.