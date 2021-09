Nagyot kaszálhatnak a kriptopiacon ezek a magyarok: óriási lehetőség, sokan élnek vele

Az Interart Alapítvány kezdeményezésére, a legkiválóbb hazai kortárs művészek rövidesen lehetőséget kapnak, hogy alkotásaiknak virtuális eredeti másolatai blokklánc technológia alkalmazásával megjelenhessenek a kriptotőzsdén. Az ArtPass.Cards projekt egy olyan magyar ötlet, mely a világon elsőként teremt globális és hitelesített informatikai környezetet a kortárs művészbrandek építéséhez, blokklánc technológiát alkalmazva. A projekt keretében első körben a legmagasabban jegyzett hazai művészeti galériák kapnak lehetőséget a legkiválóbb alkotások jelölésére, melynek felhívása idén szeptemberben jelenik meg első alkalommal. A kriptotőzsdére kijutó művészek nemzetközi kiugrási lehetőséghez juthatnak, illetve akár jelentős bevételre is szert tehetnek.

A kortárs művészet mára az egyik legdinamikusabb fejlődést mutató és legizgalmasabb befektetési formaként számontartott iparággá vált világszerte. Köszönhetően a technológiai újításoknak, a virtuális térben új dimenziók jöttek létre, soha nem látott ütemben fejlődik a kreatív ipari digitalizáció, melyek révén a nagyközönség számára gyorsan megismerhetővé és elérhetővé válnak az egyes műalkotások. Az egyik legértékesebb felvevőpiac Ázsia, mely az európai kulturális termékek iránt rendkívüli érdeklődést mutat.

Az Interart Alapítvány kezdeményezésére, a Blockchaineum üzletfejlesztési és technológiai szakértelmére támaszkodva, új digitális infrastruktúra jön létre, mely a világon elsőként teremti meg a minőségi kortárs művészeti alkotások blokklánc technológián alapuló informatikai platformját. A blokklánc-megoldás révén, a művészek előzsűrizett 20-20 alkotásáról hamisíthatatlan digitális NFT verzió készül, melyek a kriptotőzsdére kerülve az érdeklődők számára megtekinthetővé, ugyanakkor a befektetni vágyók számára akár megvásárolhatóvá is válnak.

Gajzágó György, a Kortárs Műgyűjtő Akadémia (CCA) igazgatója és egyben a program koordinátora kiemelte:

Az elmúlt évek során a hazai digitalizációs környezet dinamikus fejlődést mutatott, aminek hatásai tovagyűrűztek a kreatív ipar felé is. A magyar kortárs művészek globális felfuttatásában óriási lehetőségek rejlenek mind művészi, mind üzleti értelemben, amelynek érdemi folyamata a mai, gyorsan változó világban tovább dinamizálható. A legkiválóbb és minősített művészek talmitól elhatárolt digitális piaci környezetének megteremtése magyar ötlet, melyet hazai informatikai fejlesztés fog létrehozni, amit később a teljes kortárs világ jegyzett nemzetközi szereplői számára is elérhetővé kívánunk tenni. A megoldás művészbarát, ami egyúttal versenyhelyzetbe hozza a legtehetségesebb alkotókat, galériákat, kurátorokat, gyűjtőket, de még a múzeumokat is.

A program számára az Interart Alapítvány szingapúri partnere biztosítja a virtuális környezetet, ami egyben az ArtPass.Cards projekt kiemelt ázsiai központjaként is funkcionál majd. Az ötletgazda célja, hogy a közel jövőben mielőbb létrejöjjön és elérhetővé váljon országonként 200 művész legjobb alkotásainak virtuális portfóliója.

Szeptemberben juttatjuk el - egyelőre kizárólag hazai szcénának - a felhívásunkat, mely lehetővé teszi az alkotók és alkotásaik megjelenését és megmérettetését a kriptotőzsdén. Célunk, hogy ennek mozgásait figyelve évente frissítsük a magyar és nemzetközi rangsort, így az eleinte feltörekvő alkotók nagyon hamar akár nemzetközi ismertségre is szert tehetnek.

– hangsúlyozta Gajzágó György, majd hozzátette: „Globális benchmark nincs minősített és rangsorolt digitális kortárs művészeti platformra, azért is tartjuk unikálisnak az ArtPass.Cards projektet.”

Czeglédi Tamás, a Blockchaineum vezetője szerint a magyar kortárs művészek a blokklánc technológia alkalmazásával a virtuális térből könnyen átléphetnek a progresszív és sokkal több lehetőséget kínáló kriptovilágba, ahol biztonságos, művészbarát, ugyanakkor transzparens informatikai környezetben képviselhetik hazánk mai modern művészetét.