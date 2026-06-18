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Sport

Közel állnak a lázadáshoz a szurkolók az ivószünet miatt: nagy kínban van a FIFA

Pénzcentrum
2026. június 18. 17:43

A vb-meccsek mindkét félidejében tartott ivószünetek egyre nagyobb vitát kavarnak: a szurkolók kifütyülik, az edzők és a játékosok többnyire üdvözlik az újítást. A félidőnkénti háromperces technikai szünetek komoly indulatokat váltanak ki a lelátókon, különösen a légkondicionált stadionokban - számolt be a BBC.

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A tornán félidőnként egy-egy, egyenként háromperces ivószünetet tartanak, amelyet az észak-amerikai nyári hőség miatt vezettek be. A szurkolók azonban több mérkőzésen is hangos füttykoncerttel fogadták a játékmegszakítást, mint például az Anglia–Horvátország (4–2), a Norvégia–Irak (4–1), a Svédország–Tunézia (5–1) és a Spanyolország–Zöld-foki Köztársaság (0–0) összecsapásokon.

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Különösen nagy felháborodást keltett, amikor a légkondicionált arénákban is megállították a játékot, vagy amikor a bostoni Norvégia–Irak találkozón mindössze 23 fokos hőmérséklet mellett tartottak szünetet - de előfordult olyan is, hogy esett az eső, és a játékvezető így is elrendelte az ivószünetet; itt már fütyültek az elégedetlen szurkolók.

A bírálatok alapvető oka, hogy a szurkolók többsége burkolt reklámszünetnek tekinti a leállásokat.

Az ivószünetek egyetlen célja a reklámbevétel növelése

– fogalmazott az egyik angol szurkoló a dallasi mérkőzés után. Sokan a labdarúgás elamerikaiasodását emlegetik, mivel a megszakítások a megszokott két félidő helyett gyakorlatilag négy negyedre osztják fel a játékidőt.

Nemzetközi  |  2026
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Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Mexikó
3
2.
Dél-Korea
3
3.
Csehország
0
4.
Dél-Afrika
0
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Lionel Messi
(Argentína)
3
2.
Folarin Balogun
(Egyesült Államok)
2
3.
Yasin Ayari
(Svédország)
2
4.
Elijah Just
(Új-Zéland)
2
5.
Kylian Mbappé
(Franciaország)
2
Teljes lista
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Az edzők és a játékosok ezzel szemben többnyire pozitívan értékelik a változtatást. Számos szövetségi kapitány taktikai eligazításra használja a kényszerpihenőt, míg a játékosok a folyadékpótlás mellett fontos utasításokat kaphatnak.

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Jó gyakorlat, hogy felkészüljünk a new york-i és bostoni mérkőzésekre. A stadionokban még így is rendkívül párás a levegő, a szüneteket pedig aligha fogják eltörölni, ezért inkább előnyként próbáljuk kezelni azokat

- fogalmazott Jordan Pickford, az angolok kapusa.

A hollandok csapatkapitánya, Virgil van Dijk ugyanakkor elismerte, hogy a televíziós közvetítések szempontjából nem a legszerencsésebb ez a megoldás. Didier Deschamps francia szövetségi kapitány pragmatikusan állt a helyzethez, szerinte gyakorlatilag már nem két félidőt, hanem négy negyedet játszanak a csapatok, és mivel így döntöttek a szervezők, a játékosoknak és az edzőknek is alkalmazkodniuk kell az új valósághoz.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) egyelőre nem erősítette meg, hogy az ivószünetek a világbajnokságok állandó részévé válnának, a mostani döntést a tavalyi, szintén az Egyesült Államokban rendezett klubvilágbajnokság tapasztalatai alapján hozták meg. A szurkolók egy része mindenesetre attól tart, hogy a gyakorlat idővel a klubfutballba is átültetésre kerül.
Címlapkép: Getty Images
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