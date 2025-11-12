Gyászol a kosarasvilág: meghalt az NBA egykori legendája

Michael Ray Richardson, a négyszeres NBA All-Star játékos 70 éves korában elhunyt Oklahomában, röviddel azután, hogy prosztatarákot diagnosztizáltak nála - jelentette az ESPN.

A denveri születésű kosárlabdázó a Montana Egyetemen játszott, mielőtt a New York Knicks 1978-ban a draft negyedik helyén kiválasztotta. A "Sugar" becenévre hallgató játékos nyolc évet töltött az NBA-ben a Knicks, a Golden State Warriors és a New Jersey Nets csapatainál.

Pályafutása során négyszer választották be az All-Star csapatba, háromszor vezetett a lopások listáján, és 1985-ben az Év Visszatérője díjat is elnyerte. Legjobb szezonjában, 1984-85-ben mérkőzésenként átlagosan 20,1 pontot, 8,2 gólpasszt, 5,6 lepattanót és liga-legjobb 3,0 lopást ért el a Nets színeiben.

"Játékosként mindene megvolt, nem volt gyenge pontja a játékában" - nyilatkozta Isiah Thomas, a Detroit Pistons korábbi irányítója és a Kosárlabda Hírességek Csarnokának tagja. "Ő az a játékos, aki a legtöbb problémát okozta nekem az ellenfelek közül."

Richardson karrierjét azonban derékba törte, amikor 1986-ban végleg kitiltották az NBA-ből, miután harmadszor is megsértette a liga drogpolitikáját. A kétszeres NBA védőcsapatba választott játékosnak kokainhasználatból eredő szerproblémái voltak.

Az NBA-ből való kitiltása után rövid ideig a Continental Basketball Associationben játszott, majd elsősorban Olaszországban és Franciaországban folytatta pályafutását. 2002-ben vonult vissza a profi kosárlabdától, miután a francia AC Golfe-Juan-Vallauris csapatában játszott.

"A legrosszabb napom az volt, amikor a fickó várt a repülőtéren és közölte velem, hogy kitiltottak az NBA-ből" - mondta Richardson májusban. "Soha nem fogom elfelejteni azt a napot."

Visszavonulása után edzőként dolgozott a Continental Basketball Associationben, és három egymást követő bajnoki címet nyert. Később a kanadai NBL-ben is edzősködött, valamint a Denver Nuggets nagyköveteként is tevékenykedett a 2000-es évek elején.

Richardson Oklahomában telepedett le feleségével, Kimberlyvel, és rendszeres látogatója volt az Oklahoma City Thunder mérkőzéseinek az utóbbi években. 2024-ben társszerzője volt a "Banned: How I Squandered an All-Star NBA Career Before Finding My Redemption" című könyvnek, amely életéről szól. Fia, Michael Amir Junior Richardson profi labdarúgó Olaszországban, a Fiorentina csapatában, és Marokkó válogatottjában.