Mogyoród, 2025. augusztus 3.George Russell, a Mercedes brit versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án.MTI/Balogh Zoltán
Erős vélemény a volt F1-legendától: "nem kell Verstappen a Mercedesbe!"

Juan Pablo Montoya szerint a Mercedesnek nincs szüksége Max Verstappenre, mivel George Russell teljesítménye bizonyítja, hogy a csapat már rendelkezik egy kiemelkedő versenyzővel - tudósított a F1i.com.

Russell kiváló formát mutat a 2025-ös szezonban, a szingapúri futamon aratott győzelmével már a negyedik helyen áll a pilóták bajnokságában, annak ellenére, hogy a Mercedes autója elmarad a mezőny élétől. Ez már a második győzelme idén és összesen az ötödik pályafutása során.

Ennek ellenére Russell 2026-os szerződése még mindig nincs aláírva, a tárgyalások elhúzódnak a szezon végéig. Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke szerint csak a részletek finomhangolása zajlik, és nem a fő feltételek okoznak problémát.

A kétezres években a McLarennél is versenyző Montoya határozott véleményt fogalmazott meg a MontoyAS podcastben: "Nem tudom, mire gondol Toto, de amit George mutat, az azt bizonyítja, hogy nincs szükségük Maxra, mert már van valakijük. Russell a jövőben ugyanolyan jó lehet, mint Max. A teljesítményével gyakorlatilag rákényszeríti a Mercedest, hogy bármit megadjanak neki, amit kér."

A helyzetet bonyolítja, hogy a Mercedes korábban fontolgatta Verstappen megszerzését, ami valószínűleg lassította Russell hosszú távú szerződtetését. Bár Verstappen azóta megerősítette elkötelezettségét a Red Bull mellett, ezek a korábbi manőverek árnyékot vetnek a jelenlegi tárgyalásokra.

Russell türelemre intett a szerződéssel kapcsolatban: "A dolgokat helyesen kell csinálni... Minden alkalommal, amikor megújítasz egy szerződést, az életed legfontosabb szerződése, és gondosan kell eljárni."

Montoya különösen kiemelte Russell idei teljesítményét: "Két versenyt nyert idén egy olyan autóval, amely elméletileg nem volt képes győzni." Ez erős érv amellett, hogy a Mercedes már rendelkezik azzal a sztárpilótával, akire a jövőben építhet.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
