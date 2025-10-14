A döntés egy közigazgatási bírósági felülvizsgálatot követő, megismételt eljárás eredménye – közölte a versenyhivatal.
Erős vélemény a volt F1-legendától: "nem kell Verstappen a Mercedesbe!"
Juan Pablo Montoya szerint a Mercedesnek nincs szüksége Max Verstappenre, mivel George Russell teljesítménye bizonyítja, hogy a csapat már rendelkezik egy kiemelkedő versenyzővel - tudósított a F1i.com.
Russell kiváló formát mutat a 2025-ös szezonban, a szingapúri futamon aratott győzelmével már a negyedik helyen áll a pilóták bajnokságában, annak ellenére, hogy a Mercedes autója elmarad a mezőny élétől. Ez már a második győzelme idén és összesen az ötödik pályafutása során.
Ennek ellenére Russell 2026-os szerződése még mindig nincs aláírva, a tárgyalások elhúzódnak a szezon végéig. Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke szerint csak a részletek finomhangolása zajlik, és nem a fő feltételek okoznak problémát.
A kétezres években a McLarennél is versenyző Montoya határozott véleményt fogalmazott meg a MontoyAS podcastben: "Nem tudom, mire gondol Toto, de amit George mutat, az azt bizonyítja, hogy nincs szükségük Maxra, mert már van valakijük. Russell a jövőben ugyanolyan jó lehet, mint Max. A teljesítményével gyakorlatilag rákényszeríti a Mercedest, hogy bármit megadjanak neki, amit kér."
A helyzetet bonyolítja, hogy a Mercedes korábban fontolgatta Verstappen megszerzését, ami valószínűleg lassította Russell hosszú távú szerződtetését. Bár Verstappen azóta megerősítette elkötelezettségét a Red Bull mellett, ezek a korábbi manőverek árnyékot vetnek a jelenlegi tárgyalásokra.
Russell türelemre intett a szerződéssel kapcsolatban: "A dolgokat helyesen kell csinálni... Minden alkalommal, amikor megújítasz egy szerződést, az életed legfontosabb szerződése, és gondosan kell eljárni."
Montoya különösen kiemelte Russell idei teljesítményét: "Két versenyt nyert idén egy olyan autóval, amely elméletileg nem volt képes győzni." Ez erős érv amellett, hogy a Mercedes már rendelkezik azzal a sztárpilótával, akire a jövőben építhet.
címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
