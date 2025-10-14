Erős vélemény a volt F1-legendától: "nem kell Verstappen a Mercedesbe!"

Juan Pablo Montoya szerint a Mercedesnek nincs szüksége Max Verstappenre, mivel George Russell teljesítménye bizonyítja, hogy a csapat már rendelkezik egy kiemelkedő versenyzővel - tudósított a F1i.com.

Russell kiváló formát mutat a 2025-ös szezonban, a szingapúri futamon aratott győzelmével már a negyedik helyen áll a pilóták bajnokságában, annak ellenére, hogy a Mercedes autója elmarad a mezőny élétől. Ez már a második győzelme idén és összesen az ötödik pályafutása során.

Ennek ellenére Russell 2026-os szerződése még mindig nincs aláírva, a tárgyalások elhúzódnak a szezon végéig. Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke szerint csak a részletek finomhangolása zajlik, és nem a fő feltételek okoznak problémát.

A kétezres években a McLarennél is versenyző Montoya határozott véleményt fogalmazott meg a MontoyAS podcastben: "Nem tudom, mire gondol Toto, de amit George mutat, az azt bizonyítja, hogy nincs szükségük Maxra, mert már van valakijük. Russell a jövőben ugyanolyan jó lehet, mint Max. A teljesítményével gyakorlatilag rákényszeríti a Mercedest, hogy bármit megadjanak neki, amit kér."

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!

A helyzetet bonyolítja, hogy a Mercedes korábban fontolgatta Verstappen megszerzését, ami valószínűleg lassította Russell hosszú távú szerződtetését. Bár Verstappen azóta megerősítette elkötelezettségét a Red Bull mellett, ezek a korábbi manőverek árnyékot vetnek a jelenlegi tárgyalásokra.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Russell türelemre intett a szerződéssel kapcsolatban: "A dolgokat helyesen kell csinálni... Minden alkalommal, amikor megújítasz egy szerződést, az életed legfontosabb szerződése, és gondosan kell eljárni."

Montoya különösen kiemelte Russell idei teljesítményét: "Két versenyt nyert idén egy olyan autóval, amely elméletileg nem volt képes győzni." Ez erős érv amellett, hogy a Mercedes már rendelkezik azzal a sztárpilótával, akire a jövőben építhet.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA