Újabb gólyahír: megszületett Hosszú Katinka második gyermeke

A házaspár új gyermekének neve Szofi lett, boldog családi fotót is posztoltak a közösségi oldalra a hírről.

Az olimpiai bajnok úszónő közösségi oldalán jelentette be kislánya érkezését, mindössze néhány nappal azután, hogy elárulta a nyilvánosságnak a baba nevét.

A megosztott képen Hosszú Katinka és férje, Gelencsér Máté együtt tartják újszülött gyermeküket, a fotóhoz pedig a következő üzenetet írták: "Szia Szofi! Üdv a családban". A házaspár első gyermeke, Layber-Gelencsér Kamília 2023 nyarán született.

Nézd meg a hiperaranyos családi fotót itt: