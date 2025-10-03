2025. október 3. péntek Helga
13 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Baby feet up in the air lying down.
Sport

Újabb gólyahír: megszületett Hosszú Katinka második gyermeke

Pénzcentrum
2025. október 3. 10:23

A házaspár új gyermekének neve Szofi lett, boldog családi fotót is posztoltak a közösségi oldalra a hírről.

Az olimpiai bajnok úszónő közösségi oldalán jelentette be kislánya érkezését, mindössze néhány nappal azután, hogy elárulta a nyilvánosságnak a baba nevét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A megosztott képen Hosszú Katinka és férje, Gelencsér Máté együtt tartják újszülött gyermeküket, a fotóhoz pedig a következő üzenetet írták: "Szia Szofi! Üdv a családban". A házaspár első gyermeke, Layber-Gelencsér Kamília 2023 nyarán született.

Nézd meg a hiperaranyos családi fotót itt:
Címlapkép: Getty Images
#család #gyerek #születés #sport #baba #instagram #újszülött #hosszú katinka #közösségi média #úszó

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:44
11:30
11:14
11:04
10:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 3.
Nagyot nézhetnek a magyar autósok: ekkortól lephetik el tömegesen az utakat az önvezető autók
2025. október 2.
Új boltlánccal tarolná le a Tesco Magyarországot: fű alatt nyílt meg az első diszkontverő
2025. október 3.
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
2025. október 3.
A magyar vendégekért küzdeni kell: tényleg túlárazottak a hazai wellness szállók?
2025. október 2.
Ezért őrülnek meg most a magyar anyukák: óriási a verseny, de mi lesz a gyerekekkel?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 3. péntek
Helga
40. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Újra eladó a legendás magyar futballklub: kiírták a pályázatot, bárki megveheti
2
2 hete
Eldőlt, hol folytatja Lionel Messi: több éves szerződést ír alá az argentin szupersztár
3
5 napja
Formula-1 szingapúri nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma-1 versenynaptár Szingapúr helyszínen
4
2 hete
Ma este minden kiderül: átadják a 2025-ös Aranylabdát, vajon kinél köt ki a díj?
5
1 hete
Észvesztően szexi Gulyás Michelle: a tengerpartról jelentkezett a magyar olimpiai bajnok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fizetendő díj
meghatározása az esetek döntő többségében a biztosítási összeg és a díjszabásban foglalt díjtétel szorzatára épül.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 3. 11:30
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
Pénzcentrum  |  2025. október 3. 10:44
Óriási baj lehet a vízzel: elköltöztetik az egész fővárost?
Agrárszektor  |  2025. október 3. 11:27
Itt a friss lista: ők most Magyarország leggazdagabb agrárvállalkozói