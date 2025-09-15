Nagyon idegesek a szurkolók, a kilátástalan játék ezúttal kiesést eredményezett a kupában az Újpestnek.
Hatalmas balhé volt a Vuelta befutóján: megszólaltak a szervezők + videó
A Vuelta a Espana kerékpárverseny igazgatója, Javier Guillen élesen elítélte a vasárnapi madridi befutót megzavaró tüntetőket, akik miatt a verseny utolsó szakaszát három kilométerrel a cél előtt félbe kellett szakítani - írja a Reuters.
"Szeretném kifejezni sajnálatomat, de különösen elítélni azt, ami a Vuelta a Espana utolsó szakaszán történt. A képek önmagukért beszélnek. Úgy gondolom, hogy minden, ami történt, teljességgel elfogadhatatlan" - jelentette ki Guillen a hétfői sajtótájékoztatóján.
A Palesztina-párti tüntetők az Israel-Premier Tech csapat ellen tiltakoztak, fémkorlátokat döntöttek fel és elfoglalták a versenypályát. A spanyol kormány közlése szerint két embert letartóztattak, és 22 rendőr megsérült az incidensben. Egy összefoglaló videót is megnézhetsz az esetről itt:
Guillen elmondta, hogy a szervezők a háromhetes verseny során igyekeztek teret adni a békés tüntetéseknek, de végül a kerékpárosok biztonsága miatt kellett dönteniük. "Ami történt, az az, hogy körülbelül három kilométerrel a célvonal előtt újabb útfoglalás történt, amelyben versenyzők estek a földre. Ekkor már nemcsak arról volt szó, hogy lehetetlen normálisan befejezni a szakaszt, hanem arról is, hogy a kerékpárosok biztonsága egyértelműen veszélyben volt" - magyarázta.
A versenyigazgató többször is kitért azon kérdések elől, hogy az Israel-Premier Tech csapatnak, amelyet nem Izrael finanszíroz, részt kellett volna-e vennie a versenyen. Hangsúlyozta, hogy a szervezők egyszerűen a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) szabályait követték.
KATTINTS a friss sporteredményekért, statisztikákért a Sportonlinera!
"Soha nem akartunk semmilyen vitába belemenni. Mindig arra összpontosítottunk, amit tennünk kellett: a verseny lebonyolítására. A verseny álláspontja világos, elmagyaráztuk és elmondtuk; a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség szabályzata szerint járunk el" - mondta Guillen.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök vasárnapi, a tüntetést megelőző politikai gyűlésen tett kijelentéseit, amelyekben "csodálatát fejezte ki a spanyol népnek, hogy olyan igazságos ügyekért mozgósít, mint Palesztina", spanyol konzervatív politikusok és Izrael külügyminisztere is bírálta.
Sánchez hétfőn, bár elítélte az erőszakos palesztinpárti tüntetéseket, kijelentette, hogy véleménye szerint Izraelt és Oroszországot ki kellene tiltani a nemzetközi sportversenyekről, amíg a gázai és ukrajnai háborúk véget nem érnek.
Dana Erlich, Izrael spanyolországi ügyvivője bírálta a tüntetéseket: "A gyűlölet sikeresen elhallgattatta a sport szellemét, elfelejtve e versenyek alapvető célját: hidakat építeni, kultúrákat egyesíteni és ünnepelni az egység erejét. Ebben a formában ez nem legitim kritika. Ennek semmi köze a politikához; ez erőszakos és megfélemlítő cselekedet volt."
Salah formája nem az igazi mostanában: vajon a Liverpool felkészült a legenda pótlására?
Savannah DeMelo amerikai középpályás stabil állapotban van, miután összeesett a pályán a Racing Louisville NWSL-mérkőzésén
Michael van Gerwen két év után nyert újra tévés dartstornát, miután legyőzte a címvédő Luke Littlert a World Series of Darts döntőjében.
Eb-n is szerzett bronzérmet, egyszer pedig olimpián is járt a most távozott legendás súlyemelő, Lénárt Ferenc.
Gary Neville United-legenda szerint Ruben Amorim állásába kerülhet, ha a csapat a Chelsea elleni mérkőzését is elveszíti.
Formula-1 Azeri Nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Azerbajdzsán, Baku helyszínen
Egy hét múlva, szeptember 19-21. között rendezik meg a 2025-ös Forma 1-es világbajnokság következő versenyhétvégéjét, ami vasárnap az Azeri Nagydíjjal zárul.
A Fradi a Békéscsaba, a Debrecen pedig a Honvéd ellen lép pályára a 4. körben. A párharcokat október végén rendezik majd.
Adrien Rabiot és Jonathan Rowe, akik egy hónapja még a Marseille öltözőjében verekedtek össze, most új csapataik színeiben találkoznak a Serie A-ban
A brit bokszlegendát otthonában találták meg holtan, de semmi nem utal idegenkezűségre.
Egy fogadási portál 5 millió dollárt fizet kártérítésként közel 20 millió dollárért a Jaguarsnak, amit egy korábbi alkalmazottjuk lopott el, majd költötte el fogadásra.
Haaland szerint nem elég jó a Manchester City szezonkezdése, a vasárnapi városi derbit tökéletes lehetőségnek tartja a fordulatra
A WWE bejelentette, hogy a WrestleMania 43 rendezvényt 2027-ben Szaúd-Arábiában, Rijádban rendezik meg, ami azonban jellemzően negatív rajongói reakciókat váltott ki.
Nem közölték, hogy miért, csak "biztonsági okokra" hivatkozva jelentették be az eltiltását az edzőnek.
A 16 éves Cooper Lutkenhaus lesz a legfiatalabb versenyző a tokiói atlétikai világbajnokságon, aki iskolai tanulmányai mellett készül élete legnagyobb versenyére
Alissa nem csak a pályán, hanem azon kívül is több mindenről ismert - megmutatjuk, milyen szettben tolta a tengerparti nyaralását.
A Nottingham Forest védője, Ola Aina három hónapra kidőlt egy válogatott mérkőzésen szerzett sérülés miatt.
Eltűntek a Manchester United focistáinak cipői: csak a meccs előtt vették észre, mehettek a boltba újakért
A Manchester United női csapata kínos helyzetbe került a Bajnokok Ligája selejtezőjén: a játékosok cipői eltűntek a norvégiai úton.
Szoboszlai Dominik az Arsenal elleni mérkőzésen lőtt szabadrúgásgóljával elnyerte a 2025 augusztusi Hónap Gólja-díjat.