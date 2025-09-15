2025. szeptember 15. hétfő Enikő, Melitta
Hatalmas balhé volt a Vuelta befutóján: megszólaltak a szervezők + videó

Pénzcentrum
2025. szeptember 15. 18:41

A Vuelta a Espana kerékpárverseny igazgatója, Javier Guillen élesen elítélte a vasárnapi madridi befutót megzavaró tüntetőket, akik miatt a verseny utolsó szakaszát három kilométerrel a cél előtt félbe kellett szakítani - írja a Reuters.

"Szeretném kifejezni sajnálatomat, de különösen elítélni azt, ami a Vuelta a Espana utolsó szakaszán történt. A képek önmagukért beszélnek. Úgy gondolom, hogy minden, ami történt, teljességgel elfogadhatatlan" - jelentette ki Guillen a hétfői sajtótájékoztatóján.

A Palesztina-párti tüntetők az Israel-Premier Tech csapat ellen tiltakoztak, fémkorlátokat döntöttek fel és elfoglalták a versenypályát. A spanyol kormány közlése szerint két embert letartóztattak, és 22 rendőr megsérült az incidensben. Egy összefoglaló videót is megnézhetsz az esetről itt:

Guillen elmondta, hogy a szervezők a háromhetes verseny során igyekeztek teret adni a békés tüntetéseknek, de végül a kerékpárosok biztonsága miatt kellett dönteniük. "Ami történt, az az, hogy körülbelül három kilométerrel a célvonal előtt újabb útfoglalás történt, amelyben versenyzők estek a földre. Ekkor már nemcsak arról volt szó, hogy lehetetlen normálisan befejezni a szakaszt, hanem arról is, hogy a kerékpárosok biztonsága egyértelműen veszélyben volt" - magyarázta.

A versenyigazgató többször is kitért azon kérdések elől, hogy az Israel-Premier Tech csapatnak, amelyet nem Izrael finanszíroz, részt kellett volna-e vennie a versenyen. Hangsúlyozta, hogy a szervezők egyszerűen a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) szabályait követték.

"Soha nem akartunk semmilyen vitába belemenni. Mindig arra összpontosítottunk, amit tennünk kellett: a verseny lebonyolítására. A verseny álláspontja világos, elmagyaráztuk és elmondtuk; a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség szabályzata szerint járunk el" - mondta Guillen.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök vasárnapi, a tüntetést megelőző politikai gyűlésen tett kijelentéseit, amelyekben "csodálatát fejezte ki a spanyol népnek, hogy olyan igazságos ügyekért mozgósít, mint Palesztina", spanyol konzervatív politikusok és Izrael külügyminisztere is bírálta.

Sánchez hétfőn, bár elítélte az erőszakos palesztinpárti tüntetéseket, kijelentette, hogy véleménye szerint Izraelt és Oroszországot ki kellene tiltani a nemzetközi sportversenyekről, amíg a gázai és ukrajnai háborúk véget nem érnek.

Dana Erlich, Izrael spanyolországi ügyvivője bírálta a tüntetéseket: "A gyűlölet sikeresen elhallgattatta a sport szellemét, elfelejtve e versenyek alapvető célját: hidakat építeni, kultúrákat egyesíteni és ünnepelni az egység erejét. Ebben a formában ez nem legitim kritika. Ennek semmi köze a politikához; ez erőszakos és megfélemlítő cselekedet volt."
Címlapkép: Getty Images
Színt vallottak a szakértők: lerántották a leplet a magyar borászatokról