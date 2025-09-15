Michael van Gerwen két év után nyert újra tévés dartstornát, miután legyőzte a címvédő Luke Littlert a World Series of Darts döntőjében.
Borzalmas pillanatok: összeesett a focista a pályán, mentő vitte el
Savannah DeMelo amerikai középpályás stabil állapotban van, miután összeesett a pályán a Racing Louisville NWSL-mérkőzésén - írta a BBC.
A 27 éves játékos a Seattle Reign elleni vasárnapi mérkőzés első félidejének hosszabbításában esett össze. DeMelo a pályán kapott elsősegélyt, majd mentővel kórházba szállították. A 0-0-s állásnál félbeszakadt mérkőzést a csapatok közlése szerint később folytatják majd.
"Savannah állapota stabil, eszméleténél van és megkapja a szükséges ellátást" - közölte az NWSL a közösségi médiában. A liga hozzátette, hogy szoros kapcsolatban állnak a Louisville orvosi csapatával, és továbbra is elkötelezettek a legmagasabb szintű orvosi ellátás biztosítása mellett minden mérkőzésen.
DeMelót márciusban is le kellett cserélni egészségügyi problémák miatt egy Bay FC elleni mérkőzésen. Májusban a hétszeres amerikai válogatott játékos bejelentette, hogy Basedow-kórt és pajzsmirigy-túlműködést diagnosztizáltak nála.
A Seattle Reign közösségi oldalán támogatásáról biztosította DeMelót és a Louisville csapatát: "Minden szeretetünket küldjük Savannah DeMelónak és a Racing Louisville FC minden tagjának. Ebben az időszakban a Louisville mellett állunk, és köszönjük szurkolóink támogatását."
Gary Neville United-legenda szerint Ruben Amorim állásába kerülhet, ha a csapat a Chelsea elleni mérkőzését is elveszíti.
Formula-1 Azeri Nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Azerbajdzsán, Baku helyszínen
Egy hét múlva, szeptember 19-21. között rendezik meg a 2025-ös Forma 1-es világbajnokság következő versenyhétvégéjét, ami vasárnap az Azeri Nagydíjjal zárul.
Adrien Rabiot és Jonathan Rowe, akik egy hónapja még a Marseille öltözőjében verekedtek össze, most új csapataik színeiben találkoznak a Serie A-ban
A brit bokszlegendát otthonában találták meg holtan, de semmi nem utal idegenkezűségre.
Egy fogadási portál 5 millió dollárt fizet kártérítésként közel 20 millió dollárért a Jaguarsnak, amit egy korábbi alkalmazottjuk lopott el, majd költötte el fogadásra.
Haaland szerint nem elég jó a Manchester City szezonkezdése, a vasárnapi városi derbit tökéletes lehetőségnek tartja a fordulatra
A WWE bejelentette, hogy a WrestleMania 43 rendezvényt 2027-ben Szaúd-Arábiában, Rijádban rendezik meg, ami azonban jellemzően negatív rajongói reakciókat váltott ki.
Nem közölték, hogy miért, csak "biztonsági okokra" hivatkozva jelentették be az eltiltását az edzőnek.
A 16 éves Cooper Lutkenhaus lesz a legfiatalabb versenyző a tokiói atlétikai világbajnokságon, aki iskolai tanulmányai mellett készül élete legnagyobb versenyére
Alissa nem csak a pályán, hanem azon kívül is több mindenről ismert - megmutatjuk, milyen szettben tolta a tengerparti nyaralását.
A Nottingham Forest védője, Ola Aina három hónapra kidőlt egy válogatott mérkőzésen szerzett sérülés miatt.
Eltűntek a Manchester United focistáinak cipői: csak a meccs előtt vették észre, mehettek a boltba újakért
A Manchester United női csapata kínos helyzetbe került a Bajnokok Ligája selejtezőjén: a játékosok cipői eltűntek a norvégiai úton.
Szoboszlai Dominik az Arsenal elleni mérkőzésen lőtt szabadrúgásgóljával elnyerte a 2025 augusztusi Hónap Gólja-díjat.
Keely Hodgkinson, olimpiai 800 méteres bajnok súlyos sérülésből felépülve készül az atlétikai világbajnokságra.
Dana White UFC-vezér és egy riporter közötti heves vita majdnem beárnyékolta a Saul 'Canelo' Alvarez és Terence Crawford közötti szupermérkőzés sajtótájékoztatóját
Ruben Neves felháborodottan reagált egy portugál magazin címlapjára, amely félreérthetően ábrázolta őt a tragikus körülmények között elhunyt Diogo Jota özvegyével, Rute Cardosóval.
Jamie Vardy, a Leicester City legendája 38 évesen új fejezetet nyit karrierjében az olasz Cremonese csapatánál.
Az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) 74 rendbeli szabálysértéssel vádolja a klubvilágbajnok Chelsea-t.