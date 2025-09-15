Borzalmas pillanatok: összeesett a focista a pályán, mentő vitte el

Savannah DeMelo amerikai középpályás stabil állapotban van, miután összeesett a pályán a Racing Louisville NWSL-mérkőzésén - írta a BBC.

A 27 éves játékos a Seattle Reign elleni vasárnapi mérkőzés első félidejének hosszabbításában esett össze. DeMelo a pályán kapott elsősegélyt, majd mentővel kórházba szállították. A 0-0-s állásnál félbeszakadt mérkőzést a csapatok közlése szerint később folytatják majd.

"Savannah állapota stabil, eszméleténél van és megkapja a szükséges ellátást" - közölte az NWSL a közösségi médiában. A liga hozzátette, hogy szoros kapcsolatban állnak a Louisville orvosi csapatával, és továbbra is elkötelezettek a legmagasabb szintű orvosi ellátás biztosítása mellett minden mérkőzésen.

DeMelót márciusban is le kellett cserélni egészségügyi problémák miatt egy Bay FC elleni mérkőzésen. Májusban a hétszeres amerikai válogatott játékos bejelentette, hogy Basedow-kórt és pajzsmirigy-túlműködést diagnosztizáltak nála.

A Seattle Reign közösségi oldalán támogatásáról biztosította DeMelót és a Louisville csapatát: "Minden szeretetünket küldjük Savannah DeMelónak és a Racing Louisville FC minden tagjának. Ebben az időszakban a Louisville mellett állunk, és köszönjük szurkolóink támogatását."