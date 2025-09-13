2025. szeptember 13. szombat Kornél
Dél-Horvátország gyönyörű sziklás tengerpartja, Podgora város közelében, Dalmáciában.
Így nyaralt a világ legszexibb női focistája: nézd meg, hogy lazított a gyönyörű Alissa Lehmann

2025. szeptember 13.

Alissa nem csak a pályán, hanem azon kívül is több mindenről ismert - megmutatjuk, milyen szettben tolta a tengerparti nyaralását.

Bár a nyáron rendezték a női foci Eb-t, a sportolók igazán találtak módot arra, hogy kipihenjék a hosszú szezon fáradalmait. Így tett a svájci válogatott - és az egész női labdarúgás - egyik leghíresebb játékosa, Alissa Lehmann is.

A szupersztár egy dögös rózsaszín bikint választott nyaralására, amit Instagram-oldalának tanúsága szerint valamelyik tenger mellett töltött el. Lehmann nemcsak tehetsége, hanem elképesztő idomai miatt is sok futballszurkoló kedvence - a képeket látva érteni fogod, miért.

Alissa Lehmann a focitudás mellett élharcosa annak a régi kezdeményezésnek is, hogy a női focisták egyenlő bért kapjanak. Egyszer úgy nyilatkozott: nem érti, hogy - akkori - párja, a Juventusban játszó Douglas Luiz miért keres sokkal, de sokkal többet nála, ha egyszer ugyanazt a sportot űzik. Nem valószínű, hogy ezért, de Alissa azóta szingli - jelentkező azonban biztosan van arra, hogy meghódítsa.
Címlapkép: Getty Images
#nyaralás #foci #sport #instagram #szexi #női vezetők #női labdarúgás #női foci

