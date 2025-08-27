Az NFL-sztár és a világ talán legnépszerűbb énekesnője két éve járnak, az esküvő dátuma még nem ismert.
Ferencváros–Qarabag: nem sok esélye van a Fradinak a BL-továbbjutásra
A Ferencváros a Bajnokok Ligája főtáblájáért játszik visszavágót a Qarabag ellen ma este, de a statisztikák alapján nem a magyar csapat számít esélyesnek. A két együttes legutóbbi négy tétmérkőzésén a Fradi még egyszer sem tudott győzni, miközben a Qarabag kétszer is diadalmaskodott. A számok alapján a továbbjutás kulcsa inkább Bakuban van, mint a zöld-fehérek kezében. Kövesd élőben a Ferencváros–Qarabag BL-meccset a Pénzcentrum sporteredmények oldalán!
A Ferencváros számára augusztus 19-e egy újabb esély volt egy igazán jelentős európai bravúrra: a Bajnokok Ligája főtáblájáért folytatott párharc első mérkőzésén az ír vezetőedző, Robbie Keane világosan megfogalmazta az elvárást. „Az a kulcsfontosságú, hogy ne kapjunk gólt, mert elöl olyan remek támadóink vannak, hogy lehetőségeink biztosan lesznek a gólszerzésre” – mondta a sajtótájékoztatón.
A Groupama Arénában zajló első felvonás azonban nem hozta meg a kívánt eredményt: a Fradi ugyan vezetést szerzett, de a második félidőben a Qarabag három góllal fordította meg a mérkőzést – ezzel nehéz helyzetbe hozva a magyar csapatot. A visszavágó tehát már nem puszta lehetőség, hanem kötelező fordulat, amelyet idegenben, augusztus 27-én, szerda 18:45-től Bakuban, az Azərsun Arénában kell végrehajtaniuk.
>>> Kövesd élőben a Ferencváros–Qarabag BL-meccset ITT! <<<
A budapesti teljesítmény alapján látható, hogy a Ferencváros nem kapta meg azt a nullgólos védekezést, amelyről Keane beszélt, és ezzel az egész párharc irányítása kis híján elúszott. A bakui visszavágó nemcsak a párharc kimenetelét, hanem a klub európai presztízsét is meghatározza — hiszen a BL-főtábla nem csupán sportdíj, hanem anyagi és nemzetközi platform is egyben.
Ferencváros–Qarabag: statisztikák mentén nem a zöld-fehérek az esélyesek
A Bajnokok Ligája főtáblájáért zajló párharc visszavágójára készül a Ferencváros, amely az első mérkőzésen hazai pályán 1–3-as vereséget szenvedett a Qarabag ellen. A visszavágót augusztus 27-én, szerdán 18:45-től játsszák Bakuban, az Azərsun Arénában – tehát a magyar bajnok nemcsak hátrányból indul, de idegenben is kellene bravúrt elérnie a továbbjutásért. A közelmúlt statisztikái alapján erre kevés jel utal: a Qarabag rendre eredményesebben szerepelt az egymás elleni mérkőzéseken.
A két csapat legutóbbi négy tétmeccsén – amelyek 2022 és 2025 között zajlottak – kétszer a Qarabag győzött, kétszer pedig döntetlen született, vagyis a Ferencváros ezeken még nem tudta legyőzni az azeri bajnokot. Különösen beszédes, hogy a Qarabag mindkét győzelmét idegenben aratta. A legutóbbi, budapesti első mérkőzésen is hasonló forgatókönyv érvényesült: a Fradi vezetett a szünetben, de a második félidőben kapott három góllal ismét vereséget szenvedett – ugyanúgy, ahogy 2022-ben.
A gólok arányában is megmutatkozik a különbség: 10 gólt szerzett a Qarabag, miközben csak 6-ot kapott. A számok tehát nemcsak eredményben, de játékminőségben is a bakui klub fölényét jelzik. Az, hogy a Ferencváros még hazai pályán sem tudott dominálni, különösen aggasztó lehet a visszavágó fényében, ahol már az ellenfél komfortzónájában kellene kétgólos hátrányból fordítani.
Statisztikai szempontból tehát a Qarabag tűnik a továbbjutás fő esélyesének. A Ferencvárosnak nemcsak az eredményt kellene ledolgoznia, hanem a legutóbbi négy mérkőzés közös történetét is felül kellene írnia. A labdarúgás azonban tartogat meglepetéseket – egy gyors gól, egy taktikai húzás vagy egy váratlan egyéni villanás megváltoztathatja a dinamika egészét. A kérdés, hogy a Fradi képes lesz-e mindezt Bakuban, idegenben is véghezvinni.
Az FTC és a Qarabag egymás ellen vívott korábbi meccseinek (4 mérkőzés) statisztikái
|
DÁTUM
|HELYSZÍN
|EREDMÉNY
|FÉLIDEI ÁLLÁS
|2025.08.19.
|Budapest
|1-3
|1-0
|2023.06.27.
|Budapest
|3-3
|2-2
|2022.08.09.
|Budapest
|1-3
|0-1
|2022.08.03.
|Baku
|1-1
|1-1
- Összesített gólkülönbség (utóbbi 4 meccsen): Qarabag 10 – 6 Ferencváros
- Győzelmek (utóbbi 4 meccsen): Qarabag 2 | Döntetlen 2 | Ferencváros 0
- Vendéggyőzelmek (utóbbi 4 meccsen): Qarabag: 2 | Ferencváros: 0
- Hazai győzelmek (utóbbi 4 meccsen): egyik fél részéről sem
UEFA Bajnokok Ligája 2025-2026: FTC–Qarabag visszavágó eredmény-előrejelzés
Figyelembe véve a közelmúlt mérkőzéseinek alakulását, különösen a Qarabag idegenbeli teljesítményét és a Ferencváros visszatérő második félidős gyengeségeit, a papírforma a Qarabag továbbjutását vetíti előre. Az azeriek fizikálisan és mentálisan is fölényben voltak a kulcspillanatokban.
Várható végeredmény (prognózis):
- Ferencváros 1–2 Qarabag
- Továbbjutó: Qarabag (összesítésben 5–2)
Amennyiben a Ferencváros gyorsan betalál, és sikerül ritmust váltania, a mérkőzés képe könnyen megfordulhat – de ehhez történelmi teljesítményre lesz szükség. A kérdés persze nemcsak az, hogy a Ferencváros képes-e idegenben három gólt rúgni, hanem az is: vajon megtalálta-e már azt a stabil nemzetközi arcát, amellyel a régiós riválisokkal szemben is konzisztensen tudja érvényesíteni akaratát. A szerdai visszavágó erre is választ ad majd.
