Hihetetlen, miken kellett átmennie a fiatal teniszcsillagnak: már nem jár el egyedül sehova

Emma Raducanu, a 2021-es US Open győztese, megosztotta tapasztalatait a hírnévvel, a magánéletébe való folyamatos beavatkozással és a sportkarrierjét érintő kihívásokkal kapcsolatban - tette mindezt a The Guardiannek adott interjújában.

Raducanu számára az elmúlt négy év rendkívül megterhelő volt, hiszen életének szinte minden mozzanata a nyilvánosság előtt zajlott. Karrierjével kapcsolatos döntéseit folyamatosan elemezték, magánéletének legapróbb részletei is címlapra kerültek. A fiatal teniszező megtanulta kizárni a külvilág zaját, ami időnként szinte elviselhetetlenné vált.

Egy hónappal ezelőtt Wimbledonban a róla szóló diskurzus mélypontra jutott. Bár a pályán jól teljesített, lehetetlen volt elkerülni a magánéletével kapcsolatos találgatásokat. A Cincinnati Openen adott interjújában nevetve emlékezett vissza arra az esetre, amikor egy riporter honfitársát, Cameron Norrie-t kérdezte a kettejük közötti feltételezett románcról, miközben Norrie hosszú ideje tartó kapcsolatban él partnerével.

"Azt hiszem, ez velejárója annak, hogy az emberek ennyire kíváncsiak. Úgy tűnik, jobban érdekli őket ez, mint bármilyen teniszeredmény. De én megtartom magamnak a magánéletemet. Mindig vicces, amikor az emberek próbálnak kideríteni valamit, de igyekszem nem túl sokat foglalkozni ezzel" - mondta Raducanu.

A kíváncsiság nem korlátozódik az internetre és a bulvárlapokra. Amikor Londonban tartózkodik, a paparazzik akkor is megtalálják, ha csupán felszáll egy buszra. "Nagyon ijesztő, mert nem tudod, hogy ott vannak. Aztán másnap látod a fotót magadról, és azt gondolod: 'Lehetetlen, hogy ott voltak'" - magyarázta.

Tekintettel a jól dokumentált zaklatási esetekre – egy férfit 2021-ben letartóztattak és öt évre eltiltottak tőle, miután tárgyakat lopott az ajtaja elől, egy másik megszállott rajongó pedig idén négy különböző országba követte – Raducanunak valós aggodalmai vannak a biztonsága miatt. "A dubaji incidens után volt a legnehezebb. Emlékszem, közvetlenül utána nagyon nehezen mentem ki az utcára. Azóta sokkal óvatosabb vagyok, és mindig van velem valaki. Nem igazán járok egyedül. Nincs több magányos séta. Mindig van valaki, aki vigyáz rám."

Minden visszavezethető 2021 nyarára, amikor Raducanu az első kvalifikációból érkező játékosként nyerte meg a US Opent. A győzelem jelentős előnyökkel járt, de a gyors siker komoly kihívásokat is hozott. A nehéz eredmények és az állandó kritika mellett a teste is folyamatosan cserbenhagyta. 2023-ban, miután hosszú ideig küzdött fizikai problémákkal, mindkét csuklóján és a bal bokáján műtétet hajtottak végre.

Miközben a pályán próbálta bizonyítani magát, a csapatában lévő emberek azt mondták neki, hogy nem elég kemény. "Nyilvánvalóan azt gondoltam: 'Nem, én elég kemény vagyok.' És nem volt jó hallani, mert mindig büszke voltam arra, hogy keményen dolgozom. Valójában azt hiszem, inkább a körülöttem lévő emberek tévedtek, és ez vezetett ahhoz, hogy három műtétem lett, mert túledztem magam, és eltitkoltam a fájdalmat. Nehéz volt ezt hallani, de ahogy tapasztalatot szereztem, jobban megismertem a testemet és jobban bíztam magamban."

Mentálisan még nagyobb kihívásokkal nézett szembe. Amikor nem tudta megismételni áttörő győzelmét, voltak időszakok, amikor az US Open diadala negatív emlékké vált számára, problémái forrásává. Csak idén értette meg, hogyan koncentráljon a fejlődésére és a napi munkájára, ahelyett, hogy minden eredményét a 2021-es US Openhez hasonlítaná. "Ez valami, ami soha nem hagy el teljesen. Azt hiszem, már négy év telt el, és még mindig nem múlt el teljesen. Talán néhány év múlva, amikor idősebb, érettebb leszek, de nehéz teljesen félretenni."

A nehézségei ellenére Raducanu kipróbálta a sportpszichológiát, de csak két alkalom után abbahagyta. "Ajánlották, tekintettel arra, amin keresztülmentem. Olyasmi volt, amin nem sok ember, valójában senki sem ment keresztül, ami valószínűleg az oka annak, hogy két alkalom után abbahagytam. Úgy éreztem: 'Ezek az emberek nem tudnak kapcsolódni hozzám.' És őszintén szólva, egyetlen más sportoló sem csinálta azt, amit én, szóval nem tudom, miért fogadnék el tanácsot tőlük. Úgy voltam vele: 'Rendben, nos, az egyetlen ember, aki segíthet nekem, az én magam vagyok.'"

Raducanu gyakran említi szülei támogatását és jelentőségét. Neveltetését merevnek és szigorúnak írja le, de a kemény szeretet tette őt azzá, aki ma. "Mindig magas elvárásokkal neveltek, kevés együttérzéssel. Amikor fiatalabb voltam, ez nehéz volt, és még most is az. De azt hiszem, ez formált azzá a játékossá és emberré, aki vagyok; elég földhözragadt vagyok. Soha nem nyűgözte le őket semmi csillogó vagy előkelő dolog."

Mindkét szülője a pénzügyi szektorban dolgozott, és átadták neki numerikus, logikus gondolkodásmódjukat. Az elmúlt években azonban felnőtté válásának része volt önmaga megismerése. A 2023-as sérülés miatti kényszerpihenő, ami kezdetben katasztrófának tűnt, elengedhetetlen volt személyes fejlődéséhez. Raducanu az időt utazással töltötte, beleértve egy hosszú kínai utat, különböző hobbikat próbált ki, és fokozatosan többet tudott meg magáról. Rájött, hogy kreatív oldala is van, ami jelentősen befolyásolta játékstílusát a pályán.

A korral és a tapasztalattal Raducanu jobban megérti preferenciáit a döntéshozatalban. Miközben erről beszél, gondolatai egy másik kritika forrására terelődnek: az edzőváltásaira. "Azt hiszem, sokkal tisztábban látom, mit szeretek és mit nem. Az edzőkkel szerzett tapasztalataim – az emberek szeretik mondani, hogy olyan sok különböző edzőm volt, de ha részletekbe mennék, az emberek nem mondanák ugyanezt. Egyszerűen nem teszem, mert nem akarom 'leleplezni' ezeket az embereket."

Évek küzdelmei és önmegismerése után Raducanu végre pozitív helyzetben van. Lelkesen beszél arról, milyen nagy örömet talál a következetes napi munkában, és teljes mértékben arra összpontosít, hogy minden nap a lehető legjobb játékos legyen. Eredményei tükrözik ezt a változást, és ranglistás helyezése egyértelműen emelkedik. Cincinnatiből, ahol új edzőjével, Francisco Roiggal töltötte első hetét, egy háromórás csata után távozott Aryna Sabalenka, a világelső ellen, ahol csak szoros küzdelemben maradt alul. A következő napokban magabiztosabban tér vissza New Yorkba a US Openre, mint bármikor a címe megnyerése óta.

A jövőbeli ambícióiról szólva Raducanu azt reméli, hogy a szenvedély és öröm, amit most a napi munkájában érez, tartós lesz. "Szeretnék folytatni a következő néhány évben, és továbbra is élvezni, mert inkább nem csinálnék semmi mást, és nem lennék máshol. Látom a barátaimat valahol Dél-Franciaországban, ahogy egy hajón pihennek, és csak azt gondolom: 'Oké, ez csodálatosan néz ki', de amikor dupla edzéseket tartok, és az emberek körülöttem nevetnek, az sokkal jobban feltölt. Szóval nagyon boldog vagyok, hogy eljutottam ide, és szeretném ezt folytatni."