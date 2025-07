Fenekestül felfordult az amerikaiak kedvenc sportligája: vajon itt mi lesz még?

Az Atlanta Hawks és a Houston Rockets jelentős erősítésekkel gazdagodott, míg a New Orleans Pelicans és a Milwaukee Bucks döntései komoly kérdéseket vetnek fel - írja összefoglalójában a The Guardian.

Az Atlanta Hawks az elmúlt évek hanyatlása után idén nyáron jelentősen megerősödött. A csapat nemcsak egy védetlen első köri választást szerzett a New Orleans Pelicanstől mindössze 10 helynyi előrelépésért a drafton, de Kristaps Porzingist, Nickeil Alexander-Walkert és Luke Kennardot is megszerezte Terance Mann és Georges Niang ellenében.

A Zacharie Risacher első helyezett választottal, a Legtöbbet Fejlődött Játékos Dyson Danielsszel és a sérülésből visszatérő Jalen Johnsonnal kiegészülve Trae Young most kapja a legjobb esélyt arra, hogy komoly eredményt érjen el a meggyengült Keleti Konferenciában.

A Denver Nuggets szintén remek nyári időszakot tudhat maga mögött. A csapat megszabadult Michael Porter Jr. egyre problémásabb szerződésétől (és egy 2032-es védetlen első köri választástól), cserébe megkapta Cameron Johnsont, aki sokkal jobban illik Nikola Jokić mellé, ráadásul nagyjából feleannyi fizetésért.

Bruce Brown Jr. visszatérése veterán minimumbérért pedig igazi fogás. Bár Jonas Valanciunas váratlanul visszalépett a szerződéstől, a Nuggets napok alatt változott "elpazarolják Jokić fénykorát" csapatból valódi bajnokesélyessé.

A Houston Rockets nyári teljesítménye kiemelkedő. A tavalyi meglepetéscsapat Kevin Duranttel erősített, akiért csak Jalen Greent, Dillon Brooksot és mérsékelt draft tőkét adtak. Emellett megtartották Fred VanVleetet, szerződtették Clint Capela centerét, és megszerezték Dorian Finney-Smith-t a Lakerstől. Ezzel a Rockets mély, kiegyensúlyozott kerettel rendelkezik, amely készen áll a címvédő Thunder kihívására.

A New Orleans Pelicans döntései viszont érthetetlenek. Először Jordan Poole-t szerezték meg, majd az egyik legérthetetlenebb draft-napi lépést tették meg: védetlen 2025-ös első köri választásukat adták oda, hogy mindössze 10 helyet lépjenek előre az idei drafton. Tekintve, hogy a csapat jövőre valószínűleg még a play-inbe sem jut be a Nyugati Konferenciában, ez a választás akár első helyezett is lehet – potenciálisan AJ Dybantsa jogait adták oda semmiért.

A Milwaukee Bucks helyzete szintén aggasztó. Damian Lillard achilles-szakadása után pánikszerű döntéseket hoztak: Lillard szerződésének felbontásával évi 22 millió dollár holt pénzt vállaltak a következő öt évre, hogy helyet teremtsenek Myles Turner szerződtetésének, aki a távozó Brook Lopezt váltja. Turner jó center, de aligha elég ahhoz, hogy bajnokesélyes legyen a csapat, különösen nem éri meg azt a közel 50 millió dollárt, amit most fizetésére és Lillard kivásárlására költenek.

LeBron James és Luka Dončić helyzete a Lakersnél sem ideális. Bár a franchise épp rekordösszegért, 10 milliárd dollárért kelt el, a csapat vezetése a jövőbeli rugalmasságot helyezi előtérbe az azonnali erősítések helyett. Ez problémás megközelítés a 40 éves LeBron és a csúcsformában lévő 26 éves Dončić számára. Bár szerződtették Deandre Aytont és Jake LaRaviát, Dončić közeli barátja, Dorian Finney-Smith távozása után még mindig komoly hiányosságok vannak a keretben. Az elmúlt pár napban ráadásul egyre erősödött az a pletyka, hogy LeBron elhagyhatja a los angeles-i szupercsapatot.

Az Indiana Pacers szurkolói különösen nehéz helyzetben vannak. A csapat egy évvel ezelőtt egy mérkőzésre volt a bajnoki címtől, most pedig Tyrese Haliburton nélküli szezonnak néznek elébe, miközben a 10 éve a csapatnál játszó Myles Turner is távozott, állítólag azért, mert a tulajdonos nem volt hajlandó luxusadót fizetni.