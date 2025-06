Elképesztő, ami utólag kiderült az NB I. előző idényéről: ebben tényleg verhetetlen volt a Fradi?

Kevesen lepődnek meg azon, hogy idén is toronymagasan a Ferencváros nyerte a nézőszámok összesítését. Nyilván ehhez sokat segít az, hogy a zöld-fehérek 22 ezres arénában fogadhatják az ellenfeleket, de azért a többi csapat sem vallott szégyent idén az NB I-ben, ha a nézőszámokat vetjük össze. Az ezüstérmes felcsútiak, illetve a dobogó alsó fokára odaérő Paks viszont jelentsen le van maradva a nészőszámokban.

Május utolsó napjai általában azt is jelentik a hazai futball rajongóinak, hogy nagyjából két hónapon át nélkülözni kell hazai kedvenceik meccseit - persze azok, akiknek a csapata beverekedte magát az európai kupák nyári selejtezőibe, egy kicsit hamarabb indul a szezon. Persze az igazi azért mégiscsak a bajnokság: a szurkoló sokat készül, nézegeti a nyári igazolásokat, és szeretné megmutatni akár a lelátón is, hogy ő minden körülmények között támogatja helyi kedvenceit.

A nemrég véget ért magyar pontvadászat évek óta nem látott izgalmat hozott, már ha azt vesszük alapul, hogy évek óta először csak a legutolsó fordulóban dőlt el a bajnoki cím - erre utoljára 2017-ben volt példa, amikor a Honvéd lett az aranyérmes. A Ferencvárosnak idén a végéig izgulnia kellett az őket üldöző felcsútiak jó formája miatt, de mint hamarosan látni fogjuk, a jelenlétre a fradisták egyáltalán nem panaszkodhatnak - a bajnoki cím mellé a nézőszámért osztogatott képzeletbeli arany is az övék lett. De hol volt idén a legkevesebb néző, és melyik újonc szurkolótábor mutatta meg magát nagy számban? Most ezt vizsgáljuk meg a nézőszámok kapcsán.

Ki hol végzett?

A 2024/25-ös bajnoki idén aranyérmese, mint fentebb is írtuk, a Ferencváros lett - igaz, évek óta először fordult az elő, hogy az utolsó fordulóban a Fradinak még izgulnia kellett azon, hogy a másik, párhuzamosan játszott bajnokin nekik kedvező eredmény szülessen. A bajnokság a legvégéig kiélezett volt, ám a Puskás Akadémia hiába gyűrte le a Diósgyőrt a záró fordulóban, a Fradi győri győzelmével behúzta az aranyérmet.

A bronzérmes a Paks lett, igaz, ők így sem a Konferencialigában indulnak, ugyanis idén megvédték a címüket a Magyar Kupában (a döntőben épp a Fradit lenyomva), így a paksiak a második számú európai kupában vitézkedhetnek már júliustól. A Fradi természetesen a Bajnokok Ligájában, míg az ezüstérmes felcsútiak a Konferencialigában indulnak idén.

Fradi, Újpest - Nyíregyháza?

Az NB I most véget ért szezonjában jóval magasabb lett az átlagnézőszám (4 553 fő), mint a megelőző bajnokság során (4 187). Érdekesség viszont, hogy míg a mostani szezonban egy 19 ezres meccs hozta a nézőcsúcsot, tavaly ez nem lett volna elég, mert akkor volt egy 20 ezer feletti meccs is.

Nem meglepő módon a legmagasabb nézőszámot a Ferencváros érte el, ahol átlagosan a 22 ezres stadion felét megtöltötték a szurkolók az egész bajnokság során. A második helyezett ebben az összevetésben a fradisták örök riválisa, az Újpest lett, ahol talán a tavalyi tulajdonosváltás hatására is kicsit javultak a nézőszámbeli mutatók. Persze az is igaz, hogy a lila-fehér drukkereket sosem kellett félteni, ha jelenlétről van szó: hiába lett csak hetedik idén a csapat, a szurkolók rendszeresen megtöltöttek minden vendégszektort az egész országban.

A nézőszámverseny képzeletbeli dobogójának harmadik fokára az NB I-be sok év után visszatérő Nyíregyháza ért oda, ahol az átlagnézőszám otthon rendszeresen ötezer néző felett volt - tekintetbe véve, hogy a tavaly ősszel átadott Új Városi Stadion teljes befogadóképessége 8 150 fő, ez kimondottan szép eredmény a nyírségi megyeszékhelyen. A futballisták egyébként meg is hálálták a biztatást, és ha nem is egészen simán, de még a bennmaradást is kiharcolták, így készülhetnek egy újabb élvonalbeli szezonra.

Érdemes azt is megfigyelni az adatok között, hogy hiába lett ezüstérmes a Puskás Akadémia, bronzérmes pedig a Paks, ez a nézőszámon azért nem kimondottan látszik. A paksiak bár már évek óta ott lihegnek a dobogón minden szezon végén, a 12 csapatos NB I-ben csak a tizedikek tudtak lenni a nézőszámban. Átlagosan náluk rosszabb nézőszámot csak a végül kiesett Kecskemét, illetve éppen az ezüstérmes felcsútiak tudtak hozni.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Topfavorit volt a Fradi

Azon sem nagyon lepődtünk meg, hogy egészen a 14. helyig kellett letekernünk a listában ahhoz, hogy olyan meccset találjunk a legmagasabb nézőszámúak között, ahol a Fradi nem volt résztvevő. A top 10 mindegyike ilyen, ebből ráadásul hét a Groupama Arénában esett meg. Érdekes viszont, hogy a Fradi-Újpest derbi elveszítette a nézőszámrekordot: a legtöbben, egész pontosan 19 021-en a májusi Fradi-Puskás Akadémia rangadón voltak jelen, ami kis túlzással a bajnoki címről döntött a két csapat között.

A top10-es listán kívülre szorult a Fradi újpesti vendégjátéka is, pedig még itt is megvolt a tízezres nézőszám - erre minden jegyet el is adtak, de biztonsági okokból ilyenkor több szektort is le szoktak zárni. A legkevesebb nézőszám pedig a Puskás Akadémia-MTK meccsen volt, amelyre mindössze 700 szurkoló ment ki április elején.

Két keleti csapat jön fel

Végezetül érdemes még pár szóban megemlíteni azt a két csapatot is, amely jövőre már az élvonalban kezdheti meg a szezont. A Kazincbarcika története során először készülhet NB I-es idényre, igaz, csak félig otthon - mivel stadionjukat fel kell készíteni az élvonalra, a csapat várhatóan a nagyjából 80 kilométerre fekvő Mezőkövesden játssza majd a hazai mérkőzéseit.

A másik feljutó csapatnak nem ismeretlen az NB I: a Kisvárda már több szezont is játszott az első osztályban, és nekik nem is kell majd utazgatniuk ahhoz, hogy ellenfeleket fogadjanak. Stadionjukba körülbelül 2 800 ember fér be, így itt minden adott ahhoz, hogy megdőljön az idei nézőszám, ami átlagosan 1 200 fő körül alakult.

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA