Túlélési Kézikönyv: így maradhatsz mentálisan ép a járvány alatt - minden válasz egy helyen

A koronavírus járvány gyökeresen felforgatta a magyar lakosság életét, legyen szó az iskolabezárások miatt otthon tanuló diákokról, egyetemistákról, munkájukat elvesztett dolgozókról, home officeba kényszerült munkavállalók tömegeiről, a fertőzésveszélynek leginkább kitett idősekről, valamint krónikus betegekről, vállalkozókról, családosokról, műtét előtt álló betegekről, váradósokról, egészségügyi dolgozókról, gyakorlatilag bárkiről. A járvány mindenkit érint: eltérő mértékben és más-más területeken, de szinte a legtöbb embert olyan kihívások elé állított az elmúlt időszak, amelyre nem volt felkészülve. A Pénzcentrum túlélési kézikönyve a mentális egészség védelméhez most nekik is segítséget nyújthat. Mutatjuk a válaszokat a legfontosabb kérdésekre.

A járvány mostanra kivétel nélkül mindenkinek az életére megtette a hatását: megterhelő ez az életüket kockáztató, a járvánnyal első fronton harcoló dolgozóknak, megterhelő a kis lakásokba szorult családoknak, nehéz az állás nélkül maradtak számára, és azoknak is, akiknek most több ember helyett kell helytállniuk. Teherként nehezedik az érettségi előtt álló diákokra, a szülés előtt álló nőkre, az izolációban élő öregekre. Mindenkinek más-más módon jelent terhet most a járvány, és az emberek kezdenek nagyon belefáradni mindebbe. Viszont akármi is legyen az, ami számukra most nehézséget jelent - mentálisan is igénybe vesz mindenkit a járvány: a stressz, a szorongás, az aggódás, vagy akár a bűntudat is, a mindennapok része lett.

Van megoldás!

A Pénzcentrum összegyűjtötte az összes olyan témájú cikket a járvány kezdete óta, amely segíthet most a mentális egészségmegőrzésben. Rengeteg oldalról jártuk körbe a a járványt és az ezzel járó mentális kihívásokra a legjobb szakemberektől kértünk tanácsokat, megoldásokat. Mielőtt bárkit maga alá gyűrne a szorongás, a depresszió vagy a kiégés, olvassa el, mit tanácsolnak a szakemberek:

A kijárási korlátozás nemcsak a hétvégéket, hosszú távon a társadalmat is bedarálja

"Miért fontosak a hétvégék? A Földnek 24 óra kell, hogy megforduljon saját tengelye körül, vagy éppen 1 évre van szüksége, hogy megkerülje a Napot. Ezek természetes, felettünk álló időközök. Ezekkel szemben a 7 napos hét egy tisztán társadalmi megállapodáson alapuló felosztás." Hogy a társadalmi szokásainkat hogyan alakítja át a jelenlegi járvány az még a jövő zenéje, viszont egyéni szinten viszont kiemelten fontos, hogy az aktuális bizonytalanság közepette, mégis valamiféle rendszert vigyünk a mindennapjainkba és a heteinkbe.

Ezt a döntést sok magyarnak kell most meghoznia a lelki egészsége érdekében

Most, hogy a koronavírus járvány terjedését egyedül azzal tudjuk hatékonyan akadályozni, ha minden emberi kontaktust minimalizálunk, az online tér adta lehetőségek meglehetősen felértékelődtek. Aki megteheti, otthonról dolgozik távmunkában, a gyerekek digitális tanrend szerint tanulnak, hivatalos ügyeinket is inkább online intézzük, így vásárolunk, és így tartjuk a kapcsolatot ismerőseinkkel, munkatársainkkal. Az internet arra is lehetőséget nyújt, hogy mentális egészségünket megőrizzük, fent tartsuk a járvány ideje alatt is, mégpedig online terápiával. Ez a megoldás a szakemberek és a páciensek számára is sok kihívást jelenthet, azonban emellett is érdemes folytatni vagy elkezdeni az üléseket az interneten keresztül is.

Így maradj mentálisan ép otthon magyar pszichológusok szerint munka mellett, munka nélkül, családdal vagy egyedül

Rengeteg munkavállaló már a második hetet kezdi meg otthoni távmunkában, és az elkövetkezendő hetekben valószínűleg még többen kényszerülnek majd a négy fal közé. Olyanok számára, akik még sosem dolgoztak home officeból, vagy már dolgoztak, de más körülmények között ugyanúgy tartogat kihívásokat az új helyzet. Azok számára, akik egyedül vannak otthon, vagy akiknek a nyakukba szakadt a gyermekfelügyelet, illetve akiknek bizonytalanná vált az egzisztenciája szintén nehéz időszak következik. A Pénzcentrum Pántya Ágnes és Kisfaludy Lilla munka- és szervezetpszichológiára szakosodott pszichológusok tanácsait, javaslatait kérte abban, hogyan kezeljük, vészeljük át ezt a merőben új élethelyzetet.

Így vészeld át ép elmével az új koronavírus okozta pánikot: nem lehetetlen küldetés

Az elmúlt hetekben minden az új koronavírus-világjárványról szól a világban. Ez pedig jócskán megnehezítheti az ember életét, és nem csak fizikai értelemben, hanem mentálisan is. Egyre többen esnek ugyanis pánikba, sokan szoronganak és legalább ugyanennyien érzik azt, hogy elveszítik a kontrollt saját életük felett. Fontos, senki sincs egyedül, aki így érez. Azért, hogy segítsünk a szakértői útmutatások alapján összegyűjtöttünk 8 jó tanácsot, amivel csökkenthető a COVID-19 okozta szorongás.

Nem tudod, hogyan beszélj a gyermekeddel a koronavírusról? Itt a szülői kisokos

A médiából vég nélkül áradnak a hírek a koronavírussal kapcsolatban, a rengeteg információ feldolgozása pedig nem csak a felnőtteknek jelent kihívást. A gyermekeket, kamaszokat ugyanúgy elérik a hírek és gondolatok, félelmek fogalmazódnak meg bennük a járvánnyal kapcsolatban. A szülőkre most kettős teher nehezedik.

