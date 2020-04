Kijárási korlátozás: a hétvégéket, és hosszú távon a társadalmat is bedarálja

A jelenlegi koronavírus-járvány okozta korlátozások könnyen a pihenés, vagy a rendszeres napi és heti rutin rovására mehetnek. Mivel egyre többen maradnak otthonaikban dolgozni vagy tanulni, ezért most szakértők arról adnak tanácsokat nekünk, hogyan válhat lehetőséggé az aktuális helyzet úgy, hogy nagyobb irányítást építhessünk ki a mindennapjaink felett.

Magyarországon március 11-én a koronavírus-járványra való tekintettel hivatalosan is veszélyhelyzetet hirdettek. Ezzel párhuzamosan a cégek elkezdték a munkavállalóikat home office-ba helyezni, így sokan vannak, akik már közel 1 hónapja az otthonaikban négy fal között töltik mindennapjaikat. Ráadásul március 28 óta kijárási korlátozás van érvényben, ami tovább nehezítette a helyzetet. Ma Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette a kijárási korlátozását meghosszabítását határozatlan ideig. Ezzel az emberek jelentős részének továbbra is kérdésesé vált, meddig is kell otthonaikban maradniuk. Ez a többhetes bezártság komoly kihívást és megpróbáltatást jelent a legtöbb ember számára, hiszen nem csak mentálisan megterhelő, de a napi és heti szokásaink felborulása is tovább fokozza a bizonytalanság érzését. Hogy könnyebb legyen alkalmazkodni az új kihívásokhoz, a BBC összegyűjtött pár hasznos szakértői tanácsot a hétköznapjaink, és hétvégéink különválasztására, továbbá a mindennapi szokásaink fenntartására a megváltozott körülmények közepette.

Mi is egyáltalán az a hétvége? Merülhet fel sokakban a kérdés, akik már hosszú ideje home office-ban vagy önkéntes karanténba vonultak. Huzamosabb bezártság után a hétköznapok és hétvégék közötti különbségek is egyre jobban összemosódnak. Otthonainkba szegezve és megfosztva napi szokásainktól, egyre többünk számára válik az idő egy távoli fogalommá.

Érdekes-e hány óra van, amikor egésznap pizsamában nyomulunk a TV vagy a laptop előtt? Amikor egész nap a befejezésre váró munka, és a gyerekek között pattogunk, mint egy ping-pong labda, számít egyáltalán, hogy milyen nap van? A karantén rengeteg ember számára okozott jelentős életmódbeli változást az elmúlt hónapban, sokan talán már értelmét sem látják a hétköznap, vagy éppen a hétvége megkülönböztetésének.

A hétköznapokba kell a szigorú napirend

Normális helyzetben a napirendünket olyan stabil elfoglaltságok köré építjük fel, mint az iskolai órarend, az edzések időpontja, vagy éppen a munkamegbeszélések. Az elmúlt hetekben ezeknek a hiányában kellett a saját rendszert felépítenie az emebreknek, hogy érdemben elválaszthassák a munkaidőt és a pihenőt egymástól. Az elmúlt időszakban rengeteg ember otthona vált a munkahelyévé is egyben. Hogy valamelyest megtarthassuk az eddig megszokott rendszerünket, az egyik legkézenfekvőbb, ám egyben leghasznosabb módszer, hogyha az ébresztő óránkon semmit nem állítunk az otthoni önkéntes száműzetés alatt - írja a BBC. Ez az első lépés, hogy a biológiai óránk ne zavarodjon össze az életmódváltozás hatására. A "csak még öt percet alszom" hozzáállás, maradjon a hétvégék kiváltsága.

Az egyik fő megpróbáltatása az aktuális helyzetnek, hogy a káosz ne uralkodjon el a napirendjeinkben

- kezdte Laurie Santos, a Yale egyetem pszichológia professzora. Az emberek a szokásaik rabjai, ebből kifolyólag egy megtervezett napirend sokat segíthet a munkamenet megtartásában, vagy éppen a hatékony kikapcsolódásban is, különösen ilyen bizonytalan és kiszámíthatatlan időkben - teszi hozzá Laurie Santos.

A hétvégékre kell a különleges program

Az otthon maradó kiscsaládokban nem is kérdés, hogy a reggeli ejtőzés nem lehetőség. Így van ezzel Emily Seftel is, aki Párizsban egy nemzetközi szervezet munkatársa. Férjével mindketten otthonról dolgoznak, így közösen kell zsonglőrködniük nem csak egymás időbeosztásával, de a gyermekük otthoni tanulásával is. Hogy biztosítsák a hétvégék különlegességét egy egyszerű szabályt vezettek be: a hétvégi napokon mindketten kapnak 3-3 órát, amit csak magukra töltenek a lakás szabadon választott szobájában.

Ez alatt a család többi tagja nem zavarhatja az éppen pihenőidejét töltő szülőt, ezzel is segítve a hétköznapokból való kiszakadást

- emeli ki Emily Seftel. Délelőtti és délutáni műszakban váltjuk egymást. Múlthétvégén például én szombat délelőtt és vasárnap délután olvashattam zavartalanul az erkélyen, majd filmeztem egyedül a hálószobában, vagy amihez éppen kedvem szottyan - fejezte be Seftel.

A saját ritmusunk

Miért fontosak a hétvégék? A Földnek 24 óra kell, hogy megforduljon saját tengelye körül, vagy éppen 1 évre van szüksége, hogy megkerülje a Napot. Ezek természetes, felettünk álló időközök. Ezekkel szemben a 7 napos hét egy tisztán társadalmi megállapodáson alapuló felosztás

- írja Katrina Onstad, a "The weekend effect" könyv írója.

Sőt mi több, az 5 napos munkahét és a kétnapos hétvége részben egy korábbi gazdasági válság alatt született - folytatta Katrina Onstad. Még az 1930-as évek Nagy Gazdasági válsága folyamán, azok az iparágazatok, amelyeknél nem volt még bevezetve a 40 órás munkahét, heti 5 napra csökkentették a munkanapok számát, így kevesebb munkaórát lehetett szétosztani több dolgozó között. Produktivitás szempontjából annyira jól működött a 40 órás munkahét, hogy 1938-ra már törvényi keretekbe is foglalták. Az eddigiek alapján az is előfordulhat, hogy a jelenlegi járvány okozta gazdasági válság is maradandó változásokat fog eredményezni a több ágazat munkarendjében - fűzte még hozzá Onstad.

A hagyományosnak vett munkahét időről-időre változott, és alkalmazkodott az életvitelünkkel párhuzamosan, már a koronavírus-járvány előtt is

- árulta el Brad Beaven, történelem professzor a Portsmouth-i egyetemen. Érdekes módon jelenleg például az elszigeteltség lehetővé tette, hogy az emberek produktívan osszák be maguknak munkamennyiséget, illetve a munka-pihenő arányát - emelte ki Brad Beaven.

Állítsd vissza a rendet

Hogy a társadalmi szokásainkat hogyan alakítja át a jelenlegi járvány az még a jövő zenéje - írja a BBC. Az egyének szintjén viszont kiemelten fontos, hogy az aktuális bizonytalanság közepette, mégis valamiféle rendszert vigyünk a mindennapjainkba és a heteinkbe.

Ha alapvetően lustálkodni szeretnél, akkor a napi rutin sem fog segíteni

- hangsúlyozta Nir Eyal produktivitási tanácsadó és szakíró. Amikor muszáj megcsinálnod valamit, akkor nincs más út. Most mindenkinek szüksége van arra, hogy rendszert alakítson ki a napjaiban, különben becsavarodunk. Komolyan. A szorongás és a depresszió könnyen eluralkodik az embereken, ha huzamosabb ideig rendszertelen életvitelt folytatnak, és a bezártság csak tovább tetézi ezt - figyelmeztet a Santos.

Mi emberek a megszokásaink rabjai vagyunk. Ezért is kiemelten fontos, hogy legyen egy napi menetrendünk, ami csökkenti a bizonytalanságot, pláne ilyen kiszámíthatatlan időkben - tette hozzá a szakértő.

A jelenlegi veszélyhelyzetben az otthonunk nem csak a pihenés helyszíne, de munkahely is lett, ráadásul lehetőség sincs személyesen időt tölteni a barátainkkal, szeretteinkkel vagy éppen a kollégákkal. Ehhez jön még hozzá az otthoni munkanyomás, a családi feladatok ellátása és a gyerekek otthoni tanulása is a járvány következményeképpen. Rengeteg változás, amik felett nincs irányításunk. Éppen ezért is fontos, hogy a lehetőségeinkhez mérten rendszert vigyünk a hétköznapjainkba, mert a kiszámíthatóság és az időbeosztás sokat segítenek arra fókuszálni, amire éppen a legjobban lehetőségünk van - írja a BBC.

Mindenkit arra bátorítok, hogy keressen megoldásokat arra, miként tudja önmaga számára biztosítani a hétvégi kikapcsolódást a jelenlegi helyzetben

- jegyezte meg Laurie Santos. Mi legyen, hogyha eddig vasárnaponként a barátokkal ültetek össze egy közös bratyizásra? Otthon készíts egy kis nassolnivalót, és gyertek össze valamelyik online videochat alkalmazás használatával. Vagy éppen a szombatokon egy kiadós futással eresztetted ki a fáradt gőzt? Akkor ne legyél rest, és próbáld ki milyen a társadalmi távolságtartással sportolni, a változatosság egyébként is segíthet iylenkor. A cél az, hogy az eddigi szokásainkat a lehető legkreatívabb módon továbbra is tartsuk, így az eddig megszokott rutinunk is kisebb mértékben alakul majd át - magyarázta Santos.

Végezetül pedig fontos megjegyezni, hogy a napirendünk tartalmi szempontból nem olyan meghatározó, mint maga a tény, hogy továbbra is kiszámítható napirendünk legyen. A jelenlegi veszélyhelyzet akár lehetőségként is szolgálhat, hogy a munkafolyamataidat némileg a saját ritmusodra formáld a munkáltatód ritmusa helyett. Továbbá kiszűrheted azokat a feladatokat is, amelyeket pont úgy szeretsz, ahogy vannak - fejezte be Nir Eyal.

(Via BBC)

Címlapkép: Getty Images