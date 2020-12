Szegedi halászlé VS bajai halászlé: melyik halászlé recept készüljön idén karácsonyra?

Milyen halból készül a halászlé? Halászlé alaplé, szegedi halászlé, bajai halászlé recept: mutatjuk, mi a különbség, miért karácsonyi étel a halászlé, halászlé konzerv hol kapható!

Nincs karácsony halászlé nélkül, azonban országszerte megosztó kérdés, hogy melyik halászlé recept a magyarok igazi nagy kedvence. Bajai halászlé vagy szegedi halászlé? Egyáltalán miért karácsonyi étel a halászlé és honnan ered ennek a mennyei receptnek az ünnepi elkészítése? Melyik halászlé készül tésztával, melyiknek hígabb a leve és melyiket főzzük kifejezetten sűrűre? Miből készül a halászlé alaplé? A halászlé milyen halból a legfinomabb? Ha nem merjük vállalni a rizikót, bolti halászlé, halászlé konzerv hol kapható? Cikkünkben minden halászlé főzéssel kapcsolatos kérdésre választ adunk!



Miért karácsonyi étel a halászlé?

Annak ellenére, hogy a magyarok egyik nagy kedvence a halászlé, arányában kevesen tudják, hogy miért karácsonyi étel a halászlé. A választ a keresztény hagyományokban kell keresnünk: a keresztények karácsony előtt, a böjt idején már a sötét középkor óta nem fogyasztottak húst, csak zöldségeket, gyümölcsöket, egyszerű tésztákat. A vallási korlátozások egészen a XX. század derekáig kitartottak, mígnem 1966-ban VI. Pál pápa úgy nem döntött, hogy nincs szükség ennyire szigorú szabályokra, a hívek ehetnek húst is.

A karácsonyi halfogyasztás szimbolikája egyébként egyszerű: a hal egy ókeresztény eredetű keresztény szimbólum, ami Jézus Krisztust és az ő csodatetteit, az emberek Krisztusba vetett hitét jelképezi. A népi hiedelmek is utalnak a karácsonyi halfogyasztásra, ugyanis a hal a dinamikus előrehaladást, a fejlődést és a család anyagi bőségét szimbolizálja. A karácsonyi halfogyasztás a keresztény hagyományoknak köszönhetően nem csak a magyaroknál, hanem a lengyeleknél, németeknél és más keresztény európai országoknál is ünnepi szokás. Érdekesség, hogy rajtunk kívül csak a lengyelek készítenek ünnepi hallevest, a németek például a halat karácsonykor előételként eszik, gyakran kaviár formájában.

A halászlé milyen halból készül?

A tradicionális hazai halászlé a természetes magyar édesvizekben előforduló halfajokból készül, ám a kategórián belül gyakorlatilag bármilyen kisebb vagy nagyobb testű halból elkészíthetjük. A legkedveltebb halászlé alapanyagok a ponty és a harcsa, de szálkásabb halakból, például csukából is megfőzhetjük. Az sem ritka, ha amur vagy busa a halászlé főeleme, de akár kecsegével, süllővel is készülhet. A halászlé legalkalmasabb alapanyaga, ha mindenképpen választanunk kell, talán a ponty, ugyanis arányában kevés szálka van benne, fehér húsa pedig nagyon ízletes. Égtájanként, sőt, családonként eltérőek a szokások, hogy a hal belsőségeit (ezalatt a haltejet és az ikrát értjük) belefőzzük-e a halászlébe. Mi azt mondjuk: ha szeretjük, nyugodtan tegyük bele akár a bajai, akár a szegedi halászlébe a halhússal egyszerre!

Mi a különbség a szegedi halászlé és a bajai halászlé között?

A két magyar halászlé recept között két markáns különbség van: a szegedi halászlé alaplé felhasználásával készül (tiszai halászlé), míg a bajai halászlé készítése során minden mehet egyszerre a fazékba (dunai halászlé). Emellett a bajai halászlé tésztával készül - ennek a megítélése megosztó, ugyanis egyes országrészekben alapvető, hogy tészta van a halászlében, máshol viszont a magyarok szerint sem illik a hallevesbe a tészta. Mindemellett azt is ki kell emelnünk, hogy habár a halászlé nagyszerű ünnepi eledel, azt az év más évszakaiban is nyugodtan készíthetjük: a halászlé nagyon finom például nyáron, bográcsban elkészítve is.

Szegedi halászlé recept

A szegedi halászlé hozzávalói

3 kg egész hal (fejjel, farokkal)

2 fej vöröshagyma

1 db kosszarv paprika (csípős)

4 ek őrölt pirospaprika

2 db halászlékocka

só, bors ízlés szerint

4 ek olaj

víz

A szegedi halászlé recept elkészítése

1. A szegedi halászlé alaplé készítéssel kezdődik: a finomra aprított hagymát dinszteljük meg az olajon egy kevés sóval, majd adjuk hozzá a felkarikázott csípős paprikát, illetve a halak levágott fejét és uszonyait. Fűszerezzük pirospaprikával, sóval, borssal és halászlé kockával, majd öntsük fel vízzel. Főzzük puhára 50 percen keresztül.

A szegedi halászlé alaplé készítéssel kezdődik: a finomra aprított hagymát dinszteljük meg az olajon egy kevés sóval, majd adjuk hozzá a felkarikázott csípős paprikát, illetve a halak levágott fejét és uszonyait. Fűszerezzük pirospaprikával, sóval, borssal és halászlé kockával, majd öntsük fel vízzel. Főzzük puhára 50 percen keresztül. 2. Amíg fő a halászlé alaplé, készítsük elő a főzéshez a tetszőleges halhúst: filézzük ki vagy szeleteljük patkó alakúra.

Amíg fő a halászlé alaplé, készítsük elő a főzéshez a tetszőleges halhúst: filézzük ki vagy szeleteljük patkó alakúra. 3. A megfőtt halászlé alaplé passzírozása következik: egy szűrőn öntsük át a hallevet, majd a hagymás-halas sűrű részt egy kanállal, falapáttal passzírozzuk keresztül rajta - ez a mozzanat megszűri a lét a szálkáktól is.

A megfőtt halászlé alaplé passzírozása következik: egy szűrőn öntsük át a hallevet, majd a hagymás-halas sűrű részt egy kanállal, falapáttal passzírozzuk keresztül rajta - ez a mozzanat megszűri a lét a szálkáktól is. 4. Az átpasszírozott szegedi halászlé alaplé készen áll a hús befogadására: tegyük bele a halszeleteket, ízlés szerint adjunk még hozzá egy kis sót, borsot vagy erős paprikát (őrölt fűszerpaprikát már ne), majd főzzük további 30 percig.

Az átpasszírozott szegedi halászlé alaplé készen áll a hús befogadására: tegyük bele a halszeleteket, ízlés szerint adjunk még hozzá egy kis sót, borsot vagy erős paprikát (őrölt fűszerpaprikát már ne), majd főzzük további 30 percig. 5. Tálaljuk a halászlét friss, puha kenyérrel; a leves mellé készítsünk ki mindenkinek szálkás tányért.



Bajai halászlé recept

A bajai halászlé hozzávalói

3 kg halhús

2 fej vöröshagyma

1 db kosszarv paprika (csípős)

4 ek őrölt pirospaprika

2 db halászlékocka

3 ek olaj

só, bors ízlés szerint

½ kg gyufaszáltészta

víz

A bajai halászlé recept elkészítése

1. A bajai halászlé készítéséhez tisztítsuk meg a halhúst a pikkelyektől, uszonyoktól, fejtől, sózzuk be, majd pihentessük, míg a többi hozzávalóval felkészülünk a halászlé készítésére.

A bajai halászlé készítéséhez tisztítsuk meg a halhúst a pikkelyektől, uszonyoktól, fejtől, sózzuk be, majd pihentessük, míg a többi hozzávalóval felkészülünk a halászlé készítésére. 2. Dinszteljük meg a finomra aprított vöröshagymát és a paprikát az olajon egy kevés sóval, borssal, majd adjuk hozzá a halhúst is. Öntsük fel vízzel, majd forraljuk össze (az erősebb ízekért 1-2 db halászlé kockát is beledobhatunk).

Dinszteljük meg a finomra aprított vöröshagymát és a paprikát az olajon egy kevés sóval, borssal, majd adjuk hozzá a halhúst is. Öntsük fel vízzel, majd forraljuk össze (az erősebb ízekért 1-2 db halászlé kockát is beledobhatunk). 3. Amikor a bajai halászlé felforrt, habját elforrta, adjuk hozzá az őrölt pirospaprikát (és a belsőségeket, ha szeretjük). Főzzük a levet 30-40 percen keresztül, majd tálaljuk főtt gyufatésztával és friss kenyérrel. Nem kell szűrni, passzírozni!

A halászlé meddig áll el?

A halászlé sajnos nem áll el sokáig a legtöbb, nem-savanyúságalapú élelmiszerhez képest, emiatt az elkészítéstől számítva 2-3 napon belül ajánlott elfogyasztani. Az, hogy a halászlé jó-e még, az íze alapján is kideríthető: ha egy kicsit savanyú a halleves, akkor már ki kell dobnunk. A halászlé fagyasztható is: ha túl nagy fazék halászlé készült és nem fogyott el, érdemes a feleslegesnek ítélt mennyiséget lefagyasztani; így 2 hónapon belül újra az asztalra tehetjük. A fagyasztott, újramelegített halászlevet viszont már mindenképpen el kell fogyasztanunk, újra nem kerülhet vissza a jégre!

Halászlé kalória: belefér a halászlé a diétába?

Igen! A halászlé a viszonylag diétás ételek közé tartozik, ha nem a tésztás, bajai halászléről beszélünk. A szegedi halászlé halhússal átlagosan 200 kcal/tányér. Tésztával a bajai halászlé 300 kcal körül mozog.

Ha nincs kedved megfőzni: halászlé konzerv hol kapható?

Bármelyik nagyobb élelmiszer-áruházlánc polcain megtalálhatjuk a halászlé konzerv különféle verzióit az ünnepi szezontól függetlenül. Egy átlagos halászlé konzerv ára kb. 7-800 Ft/db.

