Rakott cukkini receptek: rakott cukkini rizzsel, rakott cukkini csirkemell felhasználásával

A legjobb rakott cukkini receptek: rakott cukkini csirkemell felhasználásával, rakott cukkini rizzsel. Mutatjuk, hogyan készül a rakott cukkini recept egyszerű hozzávalókból!

Ha egy igazán egyszerű, laktató és egészséges egytálétel készítését tervezzük, érdemes megpróbálkoznunk a rakott cukkini készítésével. A rakott cukkini receptek egyszerűen variálhatóak, szinte bármilyen zamatos zöldséggel, hússal elkészíthetőek. Cikkünkben két finom rakott cukkini recept készítését mutatjuk be: rakott cukkini rizzsel és zöldségekkel, illetve rakott cukkini csirkemell felhasználásával (csirkés rakott cukkini), sok sajttal és finom, olaszos fűszerekkel. A rakott cukkini nem csak ebédre, vacsorára tökéletes étel, de újramelegítve is nagyon finom, ha valami egyszerű, munkába is elvihető fogást szeretnénk összedobni. Vigyázat, ezek után a rakott cukkini receptek után bevett szokássá válik a rakott cukkini készítése!

1. Rakott cukkini rizzsel és zamatos zöldségekkel

Hozzávalók

2 db cukkini

1 db hámozott aprított paradicsomkonzerv

2 db kápia paprika

2 fej vöröshagyma

200 g rizs (2 főzőtasak)

1 db répa

1 db szárzeller

2 gerezd fokhagyma

só, bors ízlés szerint

4 ek olívaolaj

1 kis doboz tejföl

A rakott cukkini recept elkészítése

1. Távolítsuk el a cukkini végeit és szeleteljük 2-3 mm vékonyságúra. A paprikát csumázzuk ki, szeleteljük szintén vékonyra. A répát pucoljuk meg és reszeljük le, a zellert szintén. Tisztítsuk meg a hagymát és a fokhagymát is. A rizst főzzük elő félkész (egy kicsit kemény) állagúra.

2. Aprítsuk finomra a vöröshagymát és a fokhagymát, majd egy kevés olajon sóval dinszteljük meg a répa és a zeller hozzáadásával. Sózzuk, borsozzuk ízlés szerint. Amikor már pépes, öntsük hozzá a paradicsomkonzervet és főzzük kavargatva további 5 percen keresztül.

3. Kenjünk ki olívaolajjal vékonyan egy tepsit, majd kezdjük el a rétegezést, míg a hozzávalók el nem fogynak: alulra mehet a cukkini és a paprika, rá egy vékony réteg rizs, arra padig a paradicsomos szósz. Az egészet zárjuk le cukkinivel, majd egy réteg tejföllel, amit a tetején elegyengetünk.

4. 180°-ra előmelegített sütőben süssük 40 percen keresztül.

2. Csirkés rakott cukkini, olaszosan

Hozzávalók

2 db cukkini

3 fej vöröshagyma

4 gerezd fokhagyma

500 g csirkemell

100 g zöld olívabogyó (magozott)

4 db paradicsom

1 kk bazsalikom

1 kk oregánó

1 kk majoránna

só, bors ízlés szerint

100 g mozzarella

4 ek olívaolaj

A csirkés rakott cukkini elkészítése

1. Készítsük elő a zöldségeket: távolítsuk el a végeit és szeleteljük fel a cukkinit vékonyra, a paradicsomot szintúgy; a hagymát tisztítsuk meg és szeljük vékony karikákra, a fokhagymát nyomjuk át.

2. A csirkemellet szeleteljük vékony szeletekre, majd sózzuk, borsozzuk és ízesítsük fokhagymával. Serpenyőben hirtelen süsük át.

3. Rétegezzük a hozzávalókat egy tepsibe vagy jénai tálba a következő módon: csirkemell, cukkini, olívabogyó, paradicsom, hagyma - majd szórjuk meg olasz fűszerekkel. Rétegezzük a rakott cukkini hozzávalóit, amíg el nem fogynak, majd reszeljünk a rakott cukkini tetejére egy kis mozzarellát.

4. 180°-ra előmelegített sütőben süssük 45 percen keresztül.

Címlapkép: Getty Images