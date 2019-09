Őrület, milyen lakásokban lakik a fővárosi elit: belestünk a zárt ajtók mögé

Mit gondolsz, mennyibe kerül egy négyzetméternyi lakás a fővárosban? Nos, az összes kerületet figyelembe véve, a fajlagos átlagár átlépte a 900 ezer forintot. Jelenleg egy 50 négyzetméterest lakást átlagosan bő 45 millió forintért lehet megvásárolni Budapesten. Ez sem kevés, de ha azt nézzük, hogy az 50-100 millió forint közötti kategóriában 2747 eladó lakásból, míg a 100-200 millió forint közöttiben 531 lakóingatlanból válogathatnak az érdeklődők, akkor megértjük, miért lett a szupergazdagok kiváltsága a fővárosban új építésű ingatlanban lakni. Mutatjuk a fővárosi új építésű lakások piacának sajátosságait, és azt is, hol van még egyáltalán esélye az átlagmagyaroknak vásárolni.



A napokban publikálták a Budapesti Lakáspiaci Riport legfrissebb, 2019 harmadik negyedévére vonatkozó adatsorát, amely alapján továbbra is ténykérdés: a fővárosban hatalmas igény mutatkozik a luxusingatlanokra. Ennél persze jóval összetettebb a kép, hiszen az Eltinga és az Ecorys szakemberei már 472 budapesti lakóingatlan-fejlesztést számláltak össze; az adatsor újépítésű lakásainak száma pedig meghaladja a 24 ezret. A friss riport nyers adatsorát górcső alá véve a Pénzcentrum pedig azt is megállapította, hogy Budapesten jelenleg egy átlagos új építésű eladó lakás

alapterülete 73,1 négyzetméter (erkélyekkel és teraszokkal korrigált alapterület);

négyzetméterára pedig 905 949 forint.

Természetesen érdemes a várost jóval közelebbről is megvizsgálni, hiszen a lakáspiaci mutatók egészen drasztikus kilengést is képesek produkálni. Az például már Buda és Pest viszonylatában is látszik, hogy a Duna árban is komoly vízválasztó. A négyzetméterenként majdnem 140 ezer forintos árdifferencia, egy 75 négyzetméteres lakás esetében azt jelenti, hogy átlagosan bő 10,2 millió forintot spórolhat valaki, ha a folyó keleti oldalán keres új otthont magának.

Ennek ellenére a kerületi bontás azt mutatja, hogy mégsem egy budai kerület viszi a prímet: az V. kerület ugyanis több mint 271 ezer forintot ver rá négyzetméterenként az ezüstérmes XII. kerületre. A drágább lokációk közé tartozik még Budán az I., és a II. kerület, Pesten pedig a VI. és VII. kerületek, amelyekben átlagosan 1,3-1,5 millió forint közötti fajlagos árakkal találkozhatnak az érdeklődők.

A VIII., XI., III., IX., és XIII. kerületek még meglehetősen drágák, de már bőven lemaradnak a millió feletti listavezetőktől; ezekben a kerületekben 850-970 ezer forint közötti négyzetméterárakkal kalkulálhatnak a vásárlók. Budapest többi kerületében 562-753 ezres egységár között vásárolhatunk, az olcsóbb árcédula többnyire a városközponttól meszebb található lokációk esetében jellemző. A legolcsóbb kerület továbbra is a XXIII., ahol egy 75 négyzetméteres, új építésű lakáshoz már alig több mint 42 millió forintért hozzá lehet jutni.

Érdemes még megnézni a Pénzcentrum méretkategóriák szerinti elemzését is: a lakások méretének növekedésével ugyanis nem egyenes arányú a fajlagos árak csökkenése. Jelen állás szerint, míg a legkisebb garzonlakásoktól, az egy-másfél szobás, maximum 60 négyzetméteres lakásokon át, egészen a 61-80 négyzetméteres otthonokig folyamatosan csökken a négyzetméterár, addig 80 négyzetmétertől fordul a kocka. Jól látható tehát, hogy a legmélyebbre annak kell a zsebébe nyúlnia, aki garzont vagy méretes luxuslakást vásárolna magának.

És persze ezúttal sem marqadhatott el, hogy turkáljunk picit a luxuskategóriában is. Őszintén, leesett az állunk. Nem is az volt a meglepő, hogy a legdrágább projekt irányára 662 millió forint, hanem az, hogy a luxusfejlesztések darabszáma szerint egyértelmű, hogy továbbra is komoly igény mutatkozik a többszáz milliós lakásokra a fővárosban. Az összesítés szerint az 50 millió forint alatt kínált lakások száma 2155 darabot számlál; az 50-100 millió forint közötti kategóriában 2747 eladó lakás található jelenleg; 100-200 millió forint között 531 lakóingatlanból válogathatnak az érdeklődők; a 200-400 milliós árszegmensben 69 luxuslakáson van még árcédula; de a 400 millió forintnál drágább projekteknél is akad még 5 vevőre váró "otthon".