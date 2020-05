Nyitnak a vidéki bölcsődék, óvodák: de kötelező vinni a gyereket?

Június másodikától oktatási céllal is használhatók lesznek az iskolaépületek, a vidéki bölcsődék és óvodák hétfőtől, a fővárosiak pedig szintén június másodikától térnek vissza a "normális működési rendhez" - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs vasárnapi online sajtótájékoztatóján.

Maruzsa Zoltán hangsúlyozta: iskolákban a tanév végéig, június 15-éig érvényben marad a tantermen kívüli digitális munkarend, a tanév hossza nem változik. Azonban június másodikától, ha az intézmény és a pedagógusok szükségét látják, kiscsoportos konzultációt, egyéni felkészítést már tudnak szervezni az elmúlt hónapok tudásának megerősítéséért, felzárkóztató jelleggel az iskolákban. Erről az intézmények dönthetnek, tantárgyanként is szervezhetnek konzultációkat, a kis csoportok létszámát pedig központilag nem határozták meg, azok a helyi adottságoknak megfelelően alakíthatók ki - tette hozzá.

Június 2-ától június 26-áig minden iskolában meg kell szervezni az oda járó gyermekek felügyeletét. Ezzel bővül a gyermekek felügyeletébe bevont intézmények köre, mivel eddig csak kijelölt iskolákban fogadták a tanulókat, most viszont mindenki a saját intézményébe mehet majd.

A köznevelési államtitkár azt is elmondta: azokat, akik lakóhelyüktől nagyobb távolságra jártak iskolába, most igény esetén a lakóhely szerinti iskolának is fogadni kell.

A tanév időszakában, június 2-15 közt elsősorban tanulást támogató, felzárkóztató programok szervezhetők az iskolákban, június 16-ától, a tanév befejezésétől pedig június 26-tól következő tanévre is készülhetnek már, de táborok, tematikus napok is rendezhetők - ismertette.

Az óvodák és a bölcsődék kapcsán Maruzsa Zoltán kiemelte: nem kötelező ezekbe az intézményekbe vinni a gyerekeket, a járványügyi helyzet alapos indoknak minősül, ha a szülő azt kéri, hogy gyermeke otthon maradhasson.

A köznevelési államtitkár közlése szerint az elmúlt napokban óvodai gyermekfelügyeleten a gyermekek mintegy tíz százaléka vett részt, és az igény napról napra nőtt az elmúlt időszakban.

