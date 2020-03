Négy fal között a gyerekkel: így éld túl a karantént munka mellett

Alig van olyan ember, akinek így vagy úgy ne lenne hatással az életére, a mindennapokra a koronavírus. Az iskolai oktatás távoktatásban folyik, az ovik, bölcsődék ügyeletben működnek. Rengeteg szülő otthonról végzi a munkáját, miközben mellette tanul, játszik, sikít, sír a gyerek. Tippeket adunk, hogyan lehet átvészelni ezt a borzalmasan nehéz időszakot.

Az elmúlt napokban magyarok millióinak fordult fel fenekestül az élete. Március 13-án bezártak az iskolák, digitális formában folytatódik a tanév, a héten már az óvodai és bölcsődei ellátás ügyeleti rendszerben megy tovább. Azoknál a cégeknél, amelyeknél a távmunka lehetséges, elrendelték az otthoni munkavégzést. Vadonatúj helyzetben találták magukat tehát a magyar családok. Nehéz helyzetben vannak a szülők, különösen az egyedülálló szülők, akiknek most egyedül kell helyt állni otthon: az élet nem áll meg, el kell végezni a munkát, ellátni az otthoni teendőket, és foglalkozni kell a gyerekekkel.

Nehéz szituáció ez, mert a gyerekek - kicsit leegyszerűsítve - a tanulást az iskolához kapcsolják, az otthon a pihenés, kikapcsolódás terepe. Csakhogy ez most nem így van, az iskolások számára ugyanúgy folytatódik a tanév, csak épp a korábban megszokotthoz képest merőben más formában

- mondta a Pénzcentrumnak Balog Andrea, pszichológus.

Hogyan beszélj a gyerekkel a koronavírus okozta helyzetről?

A szakember szerint a gyerekek többsége alapvetően nem tart a koronavírustól, nem fél, bár a téma nagyon is foglalkoztatja őket.

Viszont ha a szülő szorong, azt a gyerekek is megérzik és reagálnak is rá.

"A legfontosabb, hogy a szülők otthon biztosítsák a biztonságot, maradjanak higgadtak, beszéljenek a helyzetről őszintén, az életkori sajátosságoknak megfelelően" - javasolja Balog Andrea. Persze szülőként nehéz higgadtnak és nyugodtnak maradni, amikor folyamatosan a koronavírusról szólnak a hírek, közben pedig szülőként és dolgozóként kell úgy helytállniuk, hogy közben a család pénzügyi helyzete miatt is aggódnak. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter épp a tegnapi napon beszélt arról a Kormányinfón, hogy a kormány több százezres munkanélküliséggel számol. Nagyon sok cég kénytelen elbocsátani az alkalmazottakat a forgalomkiesés miatt. Vagyis a szülőkre hatalmas teher nehezedik most, a legtöbb felnőtt frusztrált, ideges és fél attól, mi vár a családjukra.

Ebben a helyzetben extrém nehéz nyugodtan és higgadtan reagálni akkor, amikor például valakinek határidős munkája van, de a gyerekek összevesztek, kiabálnak, sírnak. Ebben a helyzetben a legkevésbé produktív , amit szülőként tehetünk, ha ráordítunk a gyerekekre, hogy hagyjátok már abba, hát nem látjátok, hogy alapból tiszta ideg vagyok?!

- mondta Balog, aki szerint bár sokszor nagyon nehéz, mégis figyelemmel, megértéssel kell a gyerekek felé fordulni. A bölcsődésektől az óvodásokon át a tizenéves kamaszokig minden gyerek érzi most azt, hogy valami nagyon megváltozott, és a szülőktől várnak iránymutatást.

"Sok múlik a családi működési mintázatokon, de legtöbb esetben egy három éves gyereknek is el lehet magyarázni, hogy anyának most dolgoznia kell, szüksége van egy fél órára, hogy befejezze a munkáját, addig a gyerek nézzen meg egy mesefilmet, és hangsúlyozni kell, hogy anya itt van, elérhető. Ez a normális állapotból kibillent helyzet a család minden tagját megviseli, de idővel mindenki alkalmazkodni fog"- mondta a szakember.

Lezárva a játszóterek, játszóházak. Hogyan foglaljuk le otthon a gyereket?



Különösen nehéz helyzetben vannak most a bölcsődés, óvodás korú kisgyerekeket nevelő családok, akiknek munka mellett kell gondoskodni arról, hogy a gyerekek elfoglalják magukat.

Kell egy napirend, amihez tartjuk magunkat. Mint az óvodában, bölcsiben: van játékidő, van tízórai, ebéd, délután csendes pihenő, uzsonna. A játszóterek vagy játszóházak most nem jöhetnek szóba, kreatívnak és rugalmasnak kell lenni a játékokat illetően

- javasolja a pszichológus. Hogy a rugalmasság mit jelent? Minden családban vannak szabályok, például hogy mivel lehet, és mivel nem lehet játszani. Ezt most is be kell tartani, de lehet engedményeket tenni. Például ha alapesetben nem szoktuk megengedni, hogy az épp nem használt ágynemű/ágytakaró segítségével bunkert építsen a gyerek, az most ebben a helyzetben egy nagyon jó program. Fontos a minőségi, együtt töltött idő, így munka után szálljon be a játékba a szülő is, neki is jót tesz, feltöltődik kicsit.

A szülőknek sokszor irreális elvárásaik vannak magukkal szemben. Tökéletes szülők, tökéletes munkavállalók szeretnének lenni. Ez nem lehetséges. Ne várjunk el irreális dolgokat magunktól, ne tervezzük túl a napot. Ha szerettünk volna munka után kiporszívózni, de nem jutott rá időnk, ne nyomasszuk ezzel magunkat, engedjük el. A jelenlegi helyzetben az segít, ha mindenki kicsit alább ad a maximalizmusából, elnézőbb önmagával

- mondja Balog Andrea. Az alsósok a tanulás során még igénylik a felnőtt jelenlétét, ez otthon sincs másként. Össze kell hangolni a munkát és a tanulást, ami piszok nehéz és tuti recept sincs rá, hogyan kellene ezt csinálni. Az biztos, hogy alsós gyerekeknél is szükség van egy fix napirendre, az iskolai feladatok mellett némi mozgásra, játékidőre, és a szülőkkel való minőségi időtöltésre.

Egész nap a képernyő előtt

Az iskolai oktatás jelenleg digitálisan, távolról folyik, vagyis a gyerekek a szokásoshoz képest is több időt töltenek a képernyő előtt.

Aki eddig nem tette, az mindenképp telepítsen szűrőprogramokat a digitális eszközökre

- javasolja a pszichológus, hozzátéve, nagyon sok szülő ugyanis mindenféle védelem nélkül adja a gyerek kezébe a tabletet, laptopot, nem is gondol arra, hogy a gyerek akár mesenézés közben is találkozhat kéretlen tartalmakkal, például pornóval vagy erőszakkal. Sok magyar nyelvű program van, amit gyorsan és könnyen lehet telepíteni.

A digitális eszközök teszik most lehetővé a kapcsolattartást a kortársakkal, ezek váltják most ki a játszóházat, játszóteret, a haverokkal való csavargást a városban

- mondja a szakember, aki szerint ebben a helyzetben is fontos, hogy valamennyire azért legyen szabályozva a "kütyüzés", például az asztalnál, a közös étkezésekkor vagy a közös filmezés alatt senki se nyomkodja a mobilját, és a napirenden belül is legyenek internetmentes időszakok, az életkori igényekhez igazítva

Közös feladatok, mozgás

Balog Andrea azt javasolja,

a család ossza be a házi munkát, a gyerekeknek is legyen valamilyen feladata: mosogatás, teregetés, tízórai-uzsonna készítés.

A legkisebb korosztályt is be lehet vonni, ők pedig élvezni fogják, így is telik az idő.

Emellett fontos a mozgás is. Egyelőre nincs kijárási tilalom, de bármikor elrendelhetik, erre is jó felkészülni. A YouTube tele van ingyenes órákkal, minden korosztály találhat kedvére valót. Aki eddig nem mozgott rendszeresen, az óvatosan kezdjen neki, kezdő programot válasszon, és ha egy mozdulat fájdalommal jár, vagy valaki nem biztos benne, hogyan is érdemes csinálni, inkább hagyja, nehogy lesérüljön.

Én-idő

Talán a legnehezebb helyzetben a gyermeküket egyedül nevelő szülők vannak. Egyedül kell helyt állniuk szülőként és dolgozóként, segítség nélkül. Sokan vannak, akik eddig számíthattak a nagyszülőkre, csak épp most épp a nagyszülők érdekében kell távol maradniuk tőlük. Gyorsan felőrölheti az embert, hogy a nap 24 órájában egyedül van a megoldandó feladatokkal.

Elképzelhetetlennek tűnhet, de muszáj beiktatni minden nap egy kis én-időt. Nyilván nem órákról van szó, de már fél óra is segíthet. Ha délután a gyerek alszik, mi is pihenjünk, még ha ott a mosatlan, vagy ott a határidős munka is. Csak úgy lehet kibírni ezt a nehéz időszakot, ha a felnőttek odafigyelnek magukra, biztosítanak maguknak némi időt a feltöltődésre

- mondja a szakember. Fontos, hogy a barátokkal, rokonokkal tartsuk a kapcsolatot, videóhívások, folyamatos kommunikáció, ez segít, hogy kevésbé érezzük egyedül magunkat.

Nagyon nehéz időszak ez. Jól átgondolt tervezés, türelem, rugalmasság és odafigyelés kell, hogy könnyebb legyen átvészelni

- mondja Balog Andrea.

