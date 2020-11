Minden, ami tejbegríz: az eredeti tejbegríz recept, rántott tejbegríz, kókuszos tejbegríz szelet

Tejbedara / tejbegríz recept: rántott tejbegríz, kókuszos tejbegríz szelet: hány perc alatt készül el a tejbegríz, tejbegríz hány hónapos kortól adható, a tejbegríz hány kalória?

A világ egyik legegyszerűbb receptje a tejbegríz, másnéven tejbedara, ami kicsik és nagyok kedvence egyaránt. A tejbegríz recept elkészítése nem csak, hogy nagyon könnyű, de olcsó is; adhatjuk már egészen kicsi gyerekeknek és időseknek is. A tejbegriz recept emellett könnyen tovább gondolgató: tudtad, hogy létezik rántott tejbegríz és ínycsiklandó kókuszos tejbegríz szelet is? Ne maradj ki a jóból és tanuld meg, hogyan történik az egyszerű tejbegríz recept és az extra variációk elkészítése! Azt is eláruljuk, a tejbegríz hány éves kortól adható a gyerekeknek, hány perc alatt készül el a tejbegríz, illetve a tejbegríz hány kcal, hogy a diétáról se feledkezzünk meg!

Az eredeti tejbegríz recept

A tejbegríz hozzávalói

1l tej

12 ek étkezési búzadara

6 ek kristálycukor

cukrozatlan kakaópor

A tejbegríz recept elkészítése

1. Forraljuk fel a tejet egy lábasban, majd keverjük bele a kristálycukrot és a búzadarát. Főzzük közepes lángon, folyamatos kevergetés mellett, míg be nem sűrűsödik.

1. Forraljuk fel a tejet egy lábasban, majd keverjük bele a kristálycukrot és a búzadarát. Főzzük közepes lángon, folyamatos kevergetés mellett, míg be nem sűrűsödik.

2. Tálaláskor adagoljuk a tejbegrízt tányérokba, mindegyiknek szórjuk meg cukrozatlan kakaóporral a tetejét. Csak rajtunk múlik, hogy összekeverjük-e!



Hány perc alatt készül el a tejbegríz?

A tejbegríz 10 perc alatt készül el.

A tejbegríz hány éves kortól adható?

Régen a tejbegríz volt az első, anyatejnél szilárdabb étel, amit egy kisbaba kaphatott, azonban a mai kutatók máshogy vélekednek a tejről és a gluténról, ugyanis mindkét hozzávaló allergénnek számít. Igazság szerint már a féléves kisgyermek képes a tejbegríz elfogyasztására, ám, ha biztosra akarunk menni, várjuk meg a 9 hónapos kort, előtte csak a pépes gyümölcsökkel, zöldségekkel próbálkozzunk!

A tejbegríz hány kalória? Összeegyeztethető a diétával?

Egy adag tejbegríz kb. 300 kcal. Ha egy étkezés alkalmával nem eszünk többet egy tányérnál, akkor a tejbegriz fogyasztása összeegyeztethető a diétás étrendekkel is, de ha le akarunk fogyni, ne csináljunk belőle rendszert!

Rántott tejbegríz

A rántott tejbegríz a tejbedara legegyszerűbb tovább gondolása. Készüljön el a tejbegríz recept a fent leírt módon, ám annak elfogyasztása helyett egyengessük el azt egy tálcán, kb. 1 cm vastagságban (tehetjük sütőpapírra is), majd tegyük be a hűtőbe egy órára. A kihűlt tejbegriz "lepényt" vágjuk késsel egyforma szeletekre, majd panírozzuk be (1. liszt, 2. tojás, 3. zsemlemorzsa), végül süssük ki forró napraforgóolajban. Mennyei lesz a végeredmény!

Kókuszos tejbegríz szelet

A kókuszos tejbegríz szelet ugyanolyan egyszerű, mint a rántott tejbegríz, ám a család talán még annál is jobban fogja kedvelni! A kókusz miatt a tejbegríz szeletnek télies hangulatot kölcsönzünk, így nagyszerű édesség lehet akár az ünnepek alatt is! Nézzük, hogyan készül a kókuszos tejbegríz szelet!

A kókuszos tejbegríz szelet hozzávalói

A sütemény alapja

400 g babapiskóta

A kókuszos tejbegríz krémhez

1 l tej

200 g sütőmargarin

250 g búzadara

250 g kristálycukor

100 g kókuszreszelék

1 csipet só

A sütemény tetejére

1 doboz habtejszín

cukrozatlan kakaópor

kókuszreszelék

A kókuszos tejbegríz szelet elkészítése

1. Egy tepsi aljára helyezzük sorba babapiskótákat.

1. Egy tepsi aljára helyezzük sorba babapiskótákat.

2. A tejbe szórjuk bele a búzadarát, a kókuszreszeléket és a cukrot is. Főzzük egy csipet sóval közepes lángon körülbelül 10 percig, míg meg nem kapjuk az ismert, tejbegrízszerű állagot. Ekkor keverjük hozzá a sütőmargarint.

3. Borítsuk a babapiskóta rétegre a kókuszos tejbegríz krém felét. Erre helyezzünk még egy réteg babapiskótát, majd egyengessük el rajta a maradék krémet. Tegyük be a hűtőbe 30 percre!

4. Verjük keményre a habtejszínt, majd habzsák segítségével nyomjuk rá a kihűlt sütemény tetejére tetszőleges díszítéssel. A tetejét szórjuk meg cukrozatlan kakaóporral gazdagon, végül hintsünk rá dekorációként még egy kis kókuszreszeléket!

5. Hidegen tálaljuk!

