Már repkednek a 100 ezres bírságok: könnyen megüthetik a bokájukat a háztulajok

Magyaroszágon évente több ezer köbméternyi illegális hulladékot rak le a lakosság, melynek elszállítása komoly gondot okoz a hatóságoknak. Kevesen tudják, de akár 100 ezer forintos bírsággal is sújthatja őket a hatóság.

Hiába a figyelemfelhívó kampányok, hiába a sorozatos figyelmeztetés, még mindig rengeteg gondot okoz hazánkban az illegális szemétlerakás. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint évente átlagosan közel 11 ezer tonna, döntő többségében illegálisan kidobott hulladékot gyűjtöttek össze és szállított el biztonságos lerakókba az országos, 32 ezer kilométeres közúthálózat területéről. Az utak mentén jelenleg fellelhető illegális hulladék mennyisége a folyamatos gyűjtési és szállítási munkák mellett is eléri a 4300 köbmétert: a hulladék összetétele, jellemzően kevert, lakossági lom és építési hulladék található benne.

Nem csak az utak mentén, az erdőkben is rengeteg a szemét. A Pilisi Parkerdő erdészei felmérték az erdőkben illegálisan elhelyezett szemét mennyiségét, és összesen több, mint 5500 m3-nyi hulladékot találtak, ami pontosan kétszer töltené meg a Duna Aréna 50x25 méteres versenymedencéjét.De a MÁV Zrt.-nek is időről időre meggyűlik a baja az illegális szemétlerakókkal, 2019-ben egy év alatt több mint 2255 tonnányi hulladékot vitetettek el fővárosi és vidéki vasúti területekről.



Sokan vannak azonban, akik elégetik a szemetet, a háztartási hulladékot, így azonban hatalmas mennyiségben kerülnek az egészségünket nagyon veszélyeztető káros anyagok a levegőbe - ezt állapította meg a Pannon Egyetem egy nemzetközi konzorcium élén végzett kutatási eredményeit ismertető, az Atmospheric Chemistry and Physics tudományos folyóiratban megjelent tanulmánya.



A fenti példákból is jól látszik, hogy a lakosság egy jelentős része nem tudja pontosan hogyan kell kezelni a hulladékot, holott állampolgári kötelességünk a szűkebb és tágabb környezetünk tisztántartása. Az ősz beköszöntével megindulnak a szezonális munkálatok: rendrakás, kertrendezés, apróbb felújítások és persze a tavasz mellett ez a selejtezés ideje is, hiszen időről időre meg kell szabadulni a háztartásokban felhalmozott szeméttől.



Arról egyébként nincs pontos adat, hogy hány illegális szemétlerakó van az országban, de folyamatosan jelen lévő probléma, hogy sokan nem várják ki a következő lomtalanítást, vagy nem akarják elvitetni a sittet, ehelyett inkább egy közeli erdőn, mezőn rakják le a szemetet, ami természetesen teljesen és illegális.



A 218/1999 (XII.28.) kormányrendelet értelmében ugyanis szabálysértést követ el és százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az a személy, aki települési szilárd vagy folyékony hulladékot a közterületen vagy nem az arra kijelölt helyen engedély nélkül lerak, elhelyez.

Szemét? Itt a helye!

Ha nem akarsz komoly bírságot kockáztatni, akkor érdemes áldozni némi pénzt a lomok, vagy éppen az építési hulladék elszállítására. Vagy megvárni az éves lomtalanítást, hiszen ezért külön nem kell fizetni, benne van a szemétdíjban. Budapesten ezt a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. intézi a lomtalanítást, minden kerületben máskor viszik el a lomokat. ( Halkan jegyeznénk most meg, hogy nem is muszáj a saját kerületedbe menni, mert bár a vonatkozó rendelet tiltja, de a gyakorlatban máshová is át lehet vinni a szemetet, ha épp ott van lomtalanítás - ugyanis nemigen ellenőrzi senki, hogy éppen ki teszi le a szemetét.)

Az FKF Nonprofit Zrt. a járvány enyhülésére tekintettel 2020. július 6-án újraindította a lakossági lomtalanítást Budapesten. A társaság a lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladékokat (amelyek méreteik miatt nem rakhatók a hulladékgyűjtő-edényzetbe) gyűjti össze és szállítja el. Ám amennyiben olyan felesleges bútoraid, használati tárgyaid vagy eszközeid vannak, amelyek mások számára még használhatóak, azokat leadhatod a Szemléletformáló és Újrahasználati Központjainkban, vagy a segélyszervezeteknél.



Hogy mikor, melyik kerületben van lomtalanítás, arról az FKF honlapján, vagy a helyi önkormányzatnál tudsz tájékozódni.

Zöld híd

A Zöld Híd által kezelt településeken 2019-től házhoz megy a hulladékgyűjtés. A lakosságnak lehetősége van évente egy alkalommal maximum 2 köbméterig igénybe venni a szolgáltatást. Előre leegyeztetett napokon végzik ezt el a szerződött, hátralékkal nem rendelkező ügyfeleknél. A különbség annyi, hogy ebben az esetben az lakosok az ingatlanon belül kötelesek tárolni a hulladékot az átvevők megérkezéséig.



A alábbi településeken ha október 2-ig leadod az igénylésedet, akkor várhatóan legkésőbb október 17-ig el is szállítják a lomot:

Balassagyarmat északi városrész

Bánk

Becske

Borsosberény

Csömör

Diósjenő

Erdőkertes

Kerepes

Kistarcsa

Mogyoród

Nógrád

Őrbottyán

Pusztaberki

Rétság

Romhány

Szanda

Szécsénke

Szokolya

Tereske

Tolmács

Zebegény

Itt pedig a lomtalanítási igények leadása 2020. október 5. és november 13. között zajlik, az elszállítás pedig október 19. és november 28. között lesz:

Alsópetény

Balassagyarmat déli városrész

Csomád

Csörög

Érsekvadkert

Felsőpetény

Fót

Galgagyörk

Galgamácsa

Hont

Horpács

Ipolydamásd

Ipolytölgyes

Keszeg

Kétbodony

Kisecset

Kismaros

Kisnémedi

Letkés

Nagyoroszi

Ősagárd

Patak

Püspökszilágy

Rád

Szob

Sződ

Sződliget

Vácegres

Váchartyán

Vácrátót

Eseti hulladékszállítás

Az FKF-től külön is rendelhetsz lomtalanítást, ám ezért fizetni kell, nem is keveset: a cég tájékoztatása szerint egy köbméter lomot 7 366 forintért szállítanak el, mindezt persze úgy, hogy azokat a tulajnak kell elmozgatnia arra a helyre, ahonnan az FKF már elszállítja azt. Arra tehát nincs lehetőség, hogy az FKF alkalmazottjai adott esetben kipakolják a lakás tartozékait - tudtuk meg a cég ügyfélszolgálatától. Ez egy 1,5-2 két szobás, átlagosan berendezett lakás esetében, ha nagyjából 30 köbméterre számoljuk a lomot

220 980 forintba kerülne a tulajdonosnak.

Mindez persze úgy, hogy saját magának visz le minden berendezést. A költségek sokkoló mértékéből könnyen kikövetkeztethető, hogy ez a fajta megrendelt lomtalanítás csupán egy-két bútor/relatíve kisebb mennyiségű lom elszállításánál érheti meg, egy komplett lakásnál vagy háznál semmiképp. Érdemes azonban megjegyezni, hogy az FKF a megrendelés előtt vállalja, hogy díjmentesen szakembert küld a helyszínre, aki felméri, mennyibe kerülne a tervezett lomtalanítás. Ez a felmérés semmilyen kötelezettséget nem ró a megrendelőre. Ilyen előbecslést egyébként a legtöbb magáncég is csinál, szintén ingyen.

Sittet se visznek olcsón

Akinek nincs lehetősége elszállítani feleslegét a kijelölt helyekre, és nem tudja kivárni az éves lomtalanítás, az kénytelen megfizetni a konténer árát, amibe elszállítják és megsemmisítik a feleslegét. Ha erre szakosodott vállalkozót bízunk meg ezzel, akkor időponttól és kerülettől, illetve konténermérettől függően 26 és 46 ezer forint között van az elszállítás.

Amennyiben csak kisebb mennyiségű építési hulladékról van szó például, akkor nem érdemes nagy konténert hozatni: egy köbméternyi sittet például 10-15 ezer forintért visznek el a vállalkozók, de sokan már zsákonként is vállalják az elszállítást, 4-500 forintért viszik darabját.

Fontos, hogy meg se próbáld a kommunális hulladékba keverni az építési törmeléket. Ez egyfelől tilos, és lehet nem viszik el a szemetet a kukások, ha meglátják. Másrészt pedig a környezetet is károsítod vele, hiszen az ilyen jellegű hulladékot másképpen kell kezelni, mint a "szokásos" szemetet.

Címlapkép: Getty Images