Kiemelkedő fizetés jár, ha itt végeztél: kapkodni fognak utánad a cégek

Egy kutatás adatai rámutatnak, hogy a Műegyetem életpályát kínál a hallgatóknak. Minden szakterületen gyors lendületet vesznek a karrierkezdéskor a BME-n végzettek és kiszámítható ütemben egyre növekvő, akár havi egymillió forintos jövedelmet is elérhetnek a BME-n végzettek. Az informatikusok között ez az átlagos várható havi jövedelem nyolc év után, de a gépész és a villamosmérnök szakosok is 700 ezres fizetésre számíthatnak.

A Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) AAE 2020 elnevezésű kutatási modulja a 2011/12-es és a 2017/18-as tanévek között abszolutóriumot szerzettek munkaerőpiaci helyzetét vizsgálta. (A BME-s tanulmányok gyorsan megtérülő befektetések, mivel pályakezdőként igen magas átlagjövedelmet és nagyon gyors elhelyezkedést garantál. A BME-n szerzett diploma és tudás hosszú távon is hasznot hoz, mivel folyamatosan növekedő jövedelmet biztosít.

A BME-n minden területen gyorsan el tudnak helyezkedni és az átlagosnál magasabb jövedelemmel kezdik pályájukat a frissen végzettek. A BME műszaki területen alapképzésben 1-2 éve végzettek havi bruttó jövedelme majdnem félmillió Ft. Az alapképzésben végzettek több mint 70%-a továbbképezi magát és több mint 50%-a már a tanulmányaik utolsó hónapjaiban is dolgoztak. Az oklevélszerzés utáni első munkavégzésig eltelt idő a legtöbb esetben alig egy hónap, tehát nagyon keresettek a BME-n végzettek.

A BME fő profilját adó műszaki képzési területen a mesterképzésben végzettek az országos átlagot meghaladó jövedelmet érnek el. Ez a havi átlagos jövedelem a végzés után 1-2 évvel, azaz pályakezdőként sem kevés, 522 600 Ft, míg 8-9 évvel a végzés után már 792 000 Ft.

A Műegyetem a gazdaságtudományi képzés terén is büszkélkedhet. Az alapképzési diploma kézhezvétele után átlagosan kb. 1 hónappal helyezkednek el a végzett hallgatók. A havi bruttó 405 ezres jövedelem így is több mint az országos átlag ezen a szakmaterületen. A BME a bölcsésztudományi mesterképzésben is vezető pozícióban van és a többi intézményhez képest a BME-én végzett mesterszakos hallgatók a tanulmányaik utolsó hónapjában nagyobb arányban dolgoztak, illetve valamennyivel hamarabb is el tudtak helyezkedni a munkaerőpiacon.

A már jelentős tapasztalattal rendelkező, BME-n végzett szakemberek az átlagnál jóval magasabb jövedelemre számíthatnak. Az informatikai képzési területen is csúcstartó a BME a mérnökinformatikus mesterszakon 8-9 éve végzettek 1 millió forintot meghaladó havi jövedelmével és itt a pályakezdők 740 ezer forintos havi jövedelme is kiemelkedő a többi intézményben végzettekéhez képest. Az egyes mesterszakok között lehetnek különbségek: például a csúcstartó energetikai mérnöki mesterszakon 8-9 évvel a végzés után 1 millió forintot meghaladó a havi átlagjövedelem, de a villamosmérnöki mesterszakon is meghaladja a 900 ezer forintot. A jövedelem a népszerű és nagyobb létszámú gépészmérnöki, vegyészmérnöki, és műszaki menedzser szakokon is meghaladja a 700 ezer forintot.

A DPR Adminisztratív Adatbázisok Egyesítése (AAE) 2020 kutatás célja a munkaerőpiaci utánkövetés. A diplomantul.hu honlapon elérhető interaktív keresőfelület, valamint a Felvi.hu oldalon található infografikákon 2, a diplomantul.hu felületén pedig 4 végzett évfolyam tanulmányi és munkaerőpiaci adatait vizsgálhatjuk meg egészen 2019 decemberéig. A Felvi.hu szakkeresőjében elérhető végzés utáni kilátásokat bemutató infografikák adatait és megjelenését a szakemberek összehangolták a diplomantul.hu oldallal.

A hallgatók munkaerőpiaci életútjának ismerete hatékonyan támogathatja az intézményi stratégiaalkotást, a szakpolitikai döntéshozatalt és a munkaerőpiaci szereplőket is. A BME-n végzettek a korábbi években is nagyon jó eredményeket értek el a Diplomás Pályakövetési Rendszer kutatásaiban.

Címlapkép: Getty Images