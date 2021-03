Itt vannak a 2021-es Oscar-jelöltek: Mundruczó Kornél filmjének főszereplője is esélyes

Ebben az évben nem 12, hanem 14 hónap filmterméséből volt kénytelen válogatni az Amerikai Filmakadémia, amelyet valószínűleg a sok eltolt premier sem könnyített meg. A jelöltlistát végignézve azonban kiderül: tavaly is rengeteg jó film készült. Egyes filmeket a magyar mozikban még nem is sikerült bemutatni, azonban - ha a járványhelyzet engedi - idén talán lesz erre lehetőség, ezért is érdemes végignézni, melyik filmekre érdemes várni.

Az Oscar-jelölteket Amerikában helyi idő szerint ma hajnalban hirdették ki, ami nálunk ma délutánt jelentett. Idén a legtöbb jelölést David Fincher filmje a Mank zsebelte be: 10 kategóriában lehet idén díjazott. A legjobb filmek jelöltjei közé került még a The Father, a Judas and the Black Messiah, a Minari, A nomádok földje, az Ígéretes fiatal nő, a Sound of Metal és A chicagói 7-ek tárgyalása.

A filmakadémia díjait április 25-én adják át, a pandémia miatt idén a gála megszokott időpontjánál két hónappal később. A ceremónia műsorának producerei - Jesse Collins, Stacey Sher és Steven Soderbergh - egyelőre nem osztottak meg részleteket a műsorról, de a jelölések bejelentése előtt a filmakadémia elnöke, David Rubin megerősítette, hogy a gálát két helyszínen, a Dolby Színházban és a Los Angeles-i Union Station pályaudvaron rendezik meg.

A legjobb színésznő kategóriában Carey Mulligan (Ígéretes fiatal nő) Frances McDormand (A nomádok földje), Viola Davis (Ma Rainey - A blues nagyasszonya), Andra Day (The United States vs. Billie Holiday) és Vanessa Kirby, Mundruczó Kornél Pieces of a Woman című filmjének főszereplője esélyes az Oscarra. Kirbyt ezért az alakításáért Golden Globe- és BAFTA-díjra is jelölték, és tavaly elnyerte a velencei filmfesztivál díját.

Legjobb film

A chicagói 7-ek tárgyalása

The Father

Ígéretes fiatal nő

Judas and the Black Messiah

Minari

Mank

A nomádok földje

Sound of Metal

Legjobb rendező

Emerald Fennell (Ígéretes fiatal nő)

David Fincher (Mank)

Lee Isaac Chung (Minari)

Thomas Vinterberg (Még egy kört mindenkinek)

Chloé Zhao (A nomádok földje)

Legjobb női főszereplő

Viola Davis (Ma Rainey: A blues nagyasszonya)

Andra Day (The United States vs. Billie Holiday)

Vanessa Kirby (Pieces of a Woman)

Frances McDormand (A nomádok földje)

Carey Mulligan (Ígéretes fiatal nő)

Legjobb férfi főszereplő

Chadwick Boseman (Ma Rainey: A blues nagyasszonya)

Anthony Hopkins (The Father)

Gary Oldman (Mank)

Riz Ahmed (Sound of Metal)

Steven Yeun (Minari)

Legjobb női mellékszereplő

Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm)

Glenn Close (Vidéki ballada az amerikai álomról)

Olivia Colman (The Father)

Amanda Seyfried (Mank)

Youn Yuh-jung (Minari)

Legjobb férfi mellékszereplő

Sacha Baron Cohen (A chicagói 7-ek tárgyalása)

Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

Leslie Odom Jr. (One Night in Miami)

Paul Raci (Sound of Metal)

Lakeith Stanfield (Judas and the Black Messiah)

Legjobb eredeti forgatókönyv

A chicagói 7-ek tárgyalása

Ígéretes fiatal nő

Judas and the Black Messiah

Minari

Sound of Metal

Legjobb adaptált forgatókönyv

Borat Subsequent Moviefilm

The Father

A Fehér Tigris

A nomádok földje

One Night in Miami

Legjobb idegen nyelvű film

Better Days (Hongkong)

Kollektíva (Románia)

The Man Who Sold His Skin (Tunézia)

Még egy kört mindenkinek (Dánia)

Quo Vadis, Aida? (Bosznia és Hercegovina)

Legjobb animációs film

Előre

Lelki ismeretek

Lunaria: Kaland a Holdon

Shaun, a bárány és a farmonkívüli

Wolfwalkers

Legjobb dokumentumfilm

Crip Camp

Kollektíva

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Time

Legjobb operatőri munka

A chicagói 7-ek tárgyalása

Judas and the Black Messiah

A kapitány küldetése

Mank

A nomádok földje

Legjobb vágás

A chicagói 7-ek tárgyalása

The Father

Ígéretes fiatal nő

A nomádok földje

Sound of Metal

Legjobb látvány

The Father

Mank

Ma Rainey: A blues nagyasszonya

A kapitány küldetése

Tenet

Legjobb jelmez

Emma

Ma Rainey: A blues nagyasszonya

Mank

Mulan

Pinokkió

Legjobb eredeti filmzene

Az 5 bajtárs

A kapitány küldetése

Lelki ismeretek

Mank

Minari

Legjobb betétdal

“Hear My Voice" - A chicagói 7-ek tárgyalása

“Husavik" - Eurovíziós Dalfesztivál: A Fire Saga története

“Fight For You" - Judas and the Black Messiah

“Io Sì (Seen)" - Előttem az élet

“Speak Now" - One Night in Miami

Legjobb sminkes munka

Emma

Ma Rainey: A blues nagyasszonya

Mank

Pinokkió

Vidéki ballada az amerikai álomról

Legjobb hangvágás

A Greyhound csatahajó

A kapitány küldetése

Lelki ismeretek

Mank

Sound of Metal

Legjobb képi effektusok

Az éjféli égbolt

Ivan, az egyetlen

Love and Monsters

Mulan

Tenet

Legjobb rövidfilm

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye

Legjobb animációs rövidfilm

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Opera

Yes-People

Legjobb rövid dokumentumfilm

Colette

A Concerto Is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song for Latasha

Címlapkép: Getty Images