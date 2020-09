Itt a méregmentes pókriasztó: fillérekből megvan, garantált a hatás

Ahogy hűlnek az esték, a különféle rovarok szép lassan elkezdenek melegebb helyekre húzódni, például a lakásainkba. A pókok sincsenek ezzel másképp, ilyenkor ősszel szoktak befészkelni az othhonok különböző szegleteibe. Bár csak a légynek ártanak, sokan mégis irtóznak tőlük, és próbálkoznak mindenféle vegyszerrel megszabadulni tőlük. Ám a kemény rovarirtók egyrészt nem túl környezetbarátak, másfelől az egészsgünknek se tesz jót, ha ilyen kemikáliákat lélegzünk be. Alább mutatunk pár méregmentes pókriasztót, ami szinte minden háztartásban megtalálható!

A levendula és a cédrus segít!

Tegyél néhány cédrusforgáccsal, vagy levendulával teli zacsót oda, ahol a leggyakrabban pókokat látsz! Ahogy a molyok, úgy a pókok sem szeretik az illatát, és továbbállnak. Hasonlóan hatékony lehet, ha diót raksz a sarokba, az ablakpárkányra, ahol legtöbbször pókkal találkozol: a héjban található kemikáliák ugyanis mérgezőek a pókok számára, ezért nagy ívben elkerülik. Hasonlóképp utálják az almát is, csak ugye azt időnként cserélni kell, ellenben a dióval.

Így készíts méregmentes pókriasztót

Sokan már keményebb fegyvereket is bevetnek a pókok ellen, és flakonszám fújják ki a rovarirtót. Ez azon felül, hogy nem túl környezetbarát, még az egészségünknek sem tesz túl jót. Ehelyett érdemesebb egy házi, méregmentes riasztót készíteni! A recept nem túl bonyolult: egy spricniben keverj össze két bögre vizet másfél teáskanál citrusos illőolajjal, és azt fújd ki az érintett területeken.

A pókok a lábukon lévő érzékeszerveiken "ízlelik" meg a világot, a citrusfélék ízét pedig különösképpen utálják. A fenti keveréket bárhová kifújhatod, legyen az egy sarok, a szekrény, vagy a ruhák. Garantáltan nem fog arrajárni egy nyolclábú sem.

A porszívó is megoldás

A szakértők szerint, ha már beköltöztek a pókok, érdemes alaposan átporszívózni az egész lakást, beleértve a plafonnál a sarkokat is. Előtte érdemes pókálótlanítani, majd ha végeztél, akkor a porzsákot dobd ki, hogy ne tudjanak kimászni a felszívott pókok.

A fény is vonzza a nyolclábúakat, úgyhogy érdemes csak akkor égetni a kültéri világítást, ha nagyon szükséges - ajánlatos az izzókat sárgafényűre cserélni. Ha nem akarod, hogy pókok költözzenek be a házba, akkor minden lehetséges búvóhelyet szüntess meg a bejárat környékéről: vonzzák őket a meleg, száraz helyek, mint például a tűzifarakás, vagy a levélhalom - ezeket érdemes távol tartani a háztól.

Emellett fontos, hogy a nyílászárók jól legyenek szigetelve! Ha nem akarsz a télen pókkal találkozni, akkor érdemes mielőbb átnézni az összes ajtót, ablakot, nincsenek-e kisebb rések, ahol be tudnak jönni.

