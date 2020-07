Így lehet 7 fokkal is hidegebb klíma nélkül a házad, lakásod a dögmelegben: ez működik

Egy jól átgondolt nyílászárócserével bődületesen sok pénzt meg lehet takarítani a rezsiszámlából, igaz, nem kis beruházásról van. Pláne akkor, ha még árnyékolástechnikailag is be szeretnénk újítani néhány apróságot. Ez utóbbit például azért fontos kiemelni a nyílászárócserék mellett, mert nem csak hogy energiatakarékosabbá tudja tenni lakóhelyünket, de akár csak általa 5-7 fokkal alacsonyabb hőmérsékletet is elérhetünk egy forró, nyári napon, ahhoz képest, mintha nem lenne. Az energetikai beruházásokat részletesen bemutató 3 részes cikksorozatunk második részében a nyílászárókkal foglalkozunk részletesebben szekértők segítségével.

Sajnos a szomorú igazság az, hogy arányait tekintve Magyarországon brutálisan sok energiát használunk fel fűtésre, és ez az időjárással önmagában egyáltalán nem magyarázható. E tekintetben magasan az EU-átlag fölött vagyunk, előzve az összes észak-európai országot, és nagyjából az egész Baltikumot is.

Ha viszont ez főleg nem az időjárásnak köszönhető, akkor valami más ok áll a háttérben. Ez az ok pedig nem más, minthogy a 4,4 millió lakóingatlant kitevő hazai állomány 70 százaléka nem felel meg a korszerű funkcionális műszaki, illetve hőtechnikai követelményeknek.

Pedig sok esetben egy családi ház esetében a fogyasztás 50-60 százaléka megspórolható tud(na) lenni.

Igen ám csakhogy ehhez széleskörű energetikai beruházásokra van szükség. Melynek szentháromsága a hőszigetelés, a nyílászárócsere, illetve a fűtéskorszerűsítés. Háromrészes cikksorozatunkban ezeket a témákat járjuk körül szekértők segítségével. Előző héten a hőszigeteléssel foglalkoztunk behatóan, most pedig azt vizsgáltuk meg, mit érdemes tudni a nyílászárók cseréjéről.

Ki így, ki úgy

Ha valaki nyílászárócserében gondolkozik, akkor a személyes egyeztetés kulcsfontosságú, a vásárlónak összképet kell kapnia, ma már a termék mellé a vásárlók teljes körű szolgáltatást várnak el

- mondta el a Pénzcentrumnak Vigh Károly, a Hofstädter Kft. mérnöke. A szakértő kiemelte, a vásárló igényeit a neki minden szempontból legoptimálisabb nyílászáró megoldással kell kielégíteni. A vásárlónak tudatosítania kell magában, hogy lehetőségeihez mérten, milyen árkategóriában milyen teljesítményű ablakkal kalkulálhat.

Az igazság az, hogy aki ma jó ablakot gyárt, az ténylegesen jó ablakot gyárt. A minőségi termékek között ma már nincsenek nagy különbségek, erősen szabályozva van, hogy milyen ablakokat egyéb nyílászárókat lehet beszerelni lakóingatlanokba. Ráadásul a tapasztalatom az, hogy a vásárlók kevésbé érdeklődnek a hőszigetelő képesség után, nem ez az első szempontjuk

- vélekedett Vigh Károly, aki kiemelte, a mai 3 rétegű üvegek már nagyon jók, a kérdés az ablakokat illetően inkább az, milyen anyaghasználat jellemzi őket, milyen a cég, annak milyen az arculata, milyen plusz szolgáltatásokat vállalnak, milyen a szervizháttér, illetve a beépítő brigád.

Energetikai kisokos

Egy háromrétegű üveg hőszigetelő képessége Ug=0,5-0,6 W/m2K, ez az érték minél alacsonyabb, annál jobb a hőszigetelő képesége az adott terméknek. Természetesen üveget önmagában nem lehet beszerelni, ahhoz kell valamiféle keret, ami nyílván rontó tényező a hőszigetelés szempontjából. Energetikai szempontból tehát az üveg+tok értékei adják majd az a végső Uw értéket, ami megmutatja a teljes nyílászáró hőszigetelő képességét.

A szakember lapunknak elmondta, hogy teljes ablakra vetítve az Uw=0,7 W/m2K értéket is el lehet érni, ám ez nyilván nem olcsó mulatság, sok helyre ráadásul teljesen felesleges is. Példának okán egy budapesti belvárosi lakást, ahol amúgy az épület műemlék, ezért kívülről a homlokzata sosem lesz szigetelve, fölösleges úgymond passzív házba is beillő nyílászárókkal ellátni.

Persze, nem két forint

A szakértők szerint az energetikai beruházásokat érdemes felosztani, és ha lehet a nyílászárócserével, illetve a hőszigeteléssel kezdeni. Természetesen abba kár is belemenni, hogy mennyibe kerül egy teljes lakóingatlanon a nyílászárócsere, mert ez kismillió dologtól függ. De azért az alapokat összeszedtük a Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértő segítségével.

Ma a legolcsóbb konstrukció a piacon a fehér, pvc nyílászáró, ez lehet aztán alu borítású, aztán jönnek a fa ablakok, aminek a csúcsa a fa ablakok alu keretben. És akkor még a kismillió fólázási lehetőségekről nem is beszéltünk. Értelemszerűen minél inkább komplex, és egyre minőségibb anyagokat szeretnénk beszereltetni, annál mélyebbre kell nyúlnunk a pénztárcánkba.

A szakembert szerint érdemes úgy kalkulálni, hogy 3 rétegű üvegablakokkal számolva, PVC nyílászárók esetében, amikben nincs alu; egy normál családi ház, amin van kb. 20-25 nyílászáró, a költségünk nagyjából nettó 2,5-3 millió forintról indulhat, árnyékolószerkezetek nélkül de ebbe már az erkélyajtótól a bejárati ajtóig minden benne van a beszerelési költséggel együtt.

A beszerelési költség persze eszméletlenül megdobja az árakat. A jó beépítőcsapat ugyanis nagy kincs, és hát akik jól, pontosan és gyorsan dolgoznak, elvárják, hogy meglegyenek fizetve.

A nyílászáró költségeken ráadásul az sem segített, hogy a külföldről érkező profilok ára az igen gyenge forint-euró árfolyam miatt elszaladt. Erre ráadásul elég volt csupán 1-2 hét. Úgyhogy nem elég, hogy a jó szakemberek nem olcsók, még a legalapvetőbb alapanyagok ára is jócskán megdrágult.

Mégis miből?

Hiába azonban, hogy a beruházással jelentős mértékű rezsicsökkentést lehet elérni, a tapasztalatok azt mutatják, hogy Magyarországon egyelőre sokan megijednek a fenti összgektől. Pedig, ha azt nézzük, hogy milyen forrásból tudunk egy hőszigetelést biztosítani, akkor több lehetőség is szóba jöhet:

önerő, azaz saját megtakarítás

banki hitel vagy kölcsön

ezek keverve

Az első lehetőségnél faék egyszerűségű a döntés, ha az energetikai számítás igazolja, akkor a félretett pénzünket, egyfajta megtakarítási formaként érdemes az ingatlanunkba fektetni. Ha ki akarjuk számítani, mennyi idő alatt térül meg befektetésünk, energetikai számítást kell végeznünk.

Azaz tisztában kell lennünk jelenlegi fogyasztásunkkal és a beruházás után várható értékkel is (fontos, hogy mindkét esetben átalánnyal kalkuláljunk). Ha ez megvan, a tervezett befektetett összeget el kell osztanunk az éves megtakarításunk összegével, így megkaphatjuk a megtérülési időt.

Azt persze nem szabad elfelejteni, hogy jelenleg csak a hőszigetelésről beszélünk, ahhoz hogy a havi fűtésszámlán tetemes megtakarítási összeget lássunk, muszáj elgondolkodnunk a nyílászárók, illetve a fűtésrendszer korszerűsítésén is. Ez hármas együttes megléte ugyanis felezheti, de akár a mostani számlánk értékének két harmadát le is csípheti.

Éppen ezért ha megvan az energetikai szakértőtől a felújítási tervünk, érdemes lehet felszabdalni a kiadásokat úgy, hogy egyszerre mindig csak a három terültet valamelyikét viteleztessük ki, a már korábban említett sorrendiséget betartva. Mára már számos kutatás, illetve többezer idehaza megvalósult lakossági korszerűsítés is igazolja, hogy komplex energetikai korszerűsítéssel akár annyit is meg lehet spórolni a rezsiszámlákon, hogy simán megérheti kölcsönből belevágni a munkálatokba, hiszen a hitelkamatok ma rekord alacsony szinten vannak. Azaz az energetikai számítással alátámasztott beruházást követően a havi átalányon megtakarított összeg nagyobb, vagy legalább akkora lesz, mint a megvalósításhoz igénybe vett hitel törlesztőrészlete.

Ha mindez fennáll, akkor akár teljesen hitelből is lehet finanszírozni a beruházást, de némi önrész megléte mindig nagy segítség. Ha tehát belevágnánk egy felújításba ne habozzunk, ugyanis a szakértők szerint éppen most a legideálisabb az időzítés. Hiszen a hőszigeteléssel már idén télen is élvezhetjük saját rezsicsökkentésünk. Ám arról sem szabad megfeledkezni, hogy a nagy melegben elvégzett felújítás már a klímaszezonban is abszolút kifizetődő, nem is kell megvárni a fűtési időszakat. Arról nem is beszélve, hogyha a háromból egy nagy korszerűsítési platformot kipipálunk, akkor már csak a fűtésrendszer korszerűsítését kell véghezvinnünk a jövőben.

Példaszámításunkban úgy számoltunk, hogy valaki sajár önerejéhez még egy millió forint hitelt venne fel. Fontos! 2020. december 31-ig minden hazai banknál igényelhetőek az akciós fogyasztási hitelek, melyek kamata egységesen 5,9%. A kedvezményes személyi kölcsön kamata viszont a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és így magasabb lehet a törlesztőrészlet is. Ha tehát 1 millió forintot vennénk föl, 48 hónapos futamidőn, 250 ezer forintos havi jövedelemmel, akkor az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja havi 29 084 forintos törlesztőre, amitől nem marad el sokkal a Budapest Bank ajánlata sem, havi 30 171 forinttal. Ezeken felül érdemes megnézni még a Cetelem konsturkcióját is, itt a THM 10,47 százalék, ami végső soron 30 863 forintos törlesztőt eredményez. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát.

Hogy néz ki a munkafolyamat?

Az ember, ha új nyílászárókat akar, akkor először leszerződik egy adott műszaki tartalomra, ezután indul a leszerződött termékek gyártása, amik nagyjából 4-8 hetet vesznek igénybe. A már említett legalapabb, fehér PVC ablakot kb. 4 hét alatt legyártják.

Ha ez a fázis megvan, akkor elindulhat a beépítés. Normál beépítésnél, árnyékolók nélkül egy hat fős beépítő csapat, be tud építeni 1,5 nap alatt egy olyan normál házat, amiről a korábbi példánkban írtunk. De persze a beépítés ideje is olyan, hogy rengeteg mindentől függ, épület megközelíthetősége, szintek száma, nagyméretű üveget, termékeket kell e daruval mozgatni.

A sikeres beépítést követően a munkát a megrendelőnek át kell adni, és ettől a pillanattól él a garanciális időszak. A szavatosság, jótálás fogalma ettől a pillanattól válik fontossá a vásárlónak.

Valami még lemaradt

Jogos a hiányérzet, ugyanis a nyílászárók cseréje egy dolog, ám igen fontos dolog. Ma azonban már nehéz úgy beszélni a témáról, hogy nem vesszük ide az árnyékolástechnikát. A megfelelő szigetelés és nyílászárócserék biztosítása mellett ugyanis kritikus pontként említhetjük még lakásunk árnyékolásvédelmét is, mint az otthoni hőérzetünket abszolút befolyásolni képes eszközök garmadáját. És hogy ez mennyire igaz, a Pénzcentrum által megszólaltatott egyik szakértő szerint egy jól felszerelt, jó minőségű, jól beállított árnyékolásvédelmi rendszer telepítése

5-7 fokkal is csökkentheti otthonunk hőmérsékletét a nyári hőségben.

Számokban pedig ez azt jelenti, hogy a megtakarítás a fűtési és hűtési energiaigény szempontjából, az árnyékolás típusától és az automatizálás mértékétől függően 15-25 százalékos tartományban mozog.

Ezt ráadásul egy konkrét példán is be tudjuk mutatni - a Magyar Energetikai Hivatal segítéségével -, bár fontos hangsúlyozni, hogy a megtakarítás mértéke mindig nagymértékben függ a lakás/ház kialakításától, alkalmazott nyílászáróktól, hőszigeteléstől stb., illetve az automatizálás fokától.

Példa számítás

Egy 120 m2-es családi ház 20 m2-es ablakkal, amelyekből 40 százalék déli, 20 százalék északi, 20 százalék keleti, 20 százalék nyugati tájolású, ablakok dupla üvegezéssel (u=2,9 W/m2K), alumínium redőnyökkel - Fűtési költség megtakarítás a redőnyök nélküli kivitelhez képest:

kézi működtetésű redőnyök használatával: 6 százalék

motoros redőnyök és időzítők alkalmazásával: 18 százalék

teljesen automatizált, a külső körülményekhez igazodó redőnyök alkalmazásával: 24 százalék

Mint látjuk, nem elég, hogy az árnyékolástechnikával a komfortérzetünket is nagyban tudjuk befolyásolni, de még a rezsiszámlánkon is spórolunk vele.

Mitől döglik a légy?

Úgy gondolom, hogy aki ma megfelelően árnyékolni akarja otthonát annak feltétlenül szüksége van redőnyökre, nem árt ha azokban beépített napháló is található, valamint egyes helyekre modern zsaluziákat is egyre többen szereltetnek. És akkor a beltéri árnyékolókról vagy a motorizációról és az okos otthonokról még nem is beszéltem

- mondta el korábban a Pénzcentrumnak egy árnyékolástechnikával foglalkozó cég szakembere, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy főleg a beltéri árnyékolóknál különösen fontos, hogy különbséget tegyünk árnyékolás és fényzárás között. Ugyanis manapság már szinte minden ilyen eszközt lehet fényzáró vagy fényáteresztő anyaggal is ellátni, viszont ez a benti hőmérsékletet minimálisan fogja befolyásolni,

hiszen a hőt kint kell megfogni.

Ez azért fontos, mert attól még hogy valaki egy benti árnyékoló eszközzel jó sötétet csinál otthonra, persze elérheti azt hogy mondjuk a parketta nem forrósodjon fel a nap fényétől, de általában a hőt nem tudja megfelelőn kinn tartani.

De miről is beszélünk, amikor beltéri árnyékolásról van szó. Ide tartoznak például a rolók, sávrolók vagy éppen a reluxák is. Vagy a manapság egyre népszerűbb pliszék is. Az árak itt is változatosak, a legolcsóbb daraboktól igazán luxustermékekig terjednek. Szakértői példaszámításunk szerint egy kisebb budapesti lakás kültéri árnyékolástechnikai felújítása 500 ezer forintból kijöhet, beszereléssel. Ebben az árba például beleférhet egy konyha, erkély napellenzős redőnnyel való felszerelése egyes helyeken szúnyoghálókkal. De ekkor még ugye mindent saját kézzel irányítunk, semmi nem okos, de legalább már védve vagyunk a kinti hőségtől vagy nem szökik ki lakásunkból a klíma hidege a kánikulában.

Itt is végeztünk példaszámítást arra az esetre, ha valaki meglévő önereje mellé úgy gondolkodná, hitellel pótolná a hiányzó részt vagy a nagyobb beruházás költségeit. Ezesetben 500 000 forint hitellel számoltunk 48 hónapra, 250 000 forintos fizetéssel. A Pénzcentrum Kalkulátora szerint az egyik legjobb ajánlata a Cib Banknak van, havi 12 118 forintos törlesztővel, ám ettől nem sokkal marad el a Cetelem sem, havi 12 860 foritnos havi törlesztővel. De érdemes még megemlíteni a Erste és a Budapest Bank ajánlatait is, előbbi THM mutatója 13,41 százalék, utóbbié 15,14 százalék, amik sorrendben 13 633, illetve 14 474 forintos havi törlesztőt jelentenének.

Továbbá azt is érdemes tudni, hogy a beszerelésre egy hónapot nagyjából várni kell. Igaz, sok nyílászárással foglalkozó vállalat egyben is vállal munkákat, de ez persze azt is jelenti, hogy egyszerre is kell mindent kifizetni, ami lehet, hogy sokakat elrettent a kombinált beruházástól.

