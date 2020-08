Így készül a bögrés muffin: egyszerű vaníliás muffin recept; csokis muffin recept

A bögrés muffin recept igazán egyszerű: a kakaós muffin recept és a csokis muffin recept mellet könnyen elkészíthető az alap vaníliás muffin recept is, akár gyümölccsel a közepén!

Gondolkodtál már, mi lehet a legegyszerűbb süteményrecept a világon? Valami, ami egyszerű, ám mégis gyors harapnivaló a gyerekeknek uzsonnára, egyben tökéletes vendégváró édesség, sőt, a munkahelyi szülinapok, névnapok elengedhetetlen kelléke? Mi a bögrés muffin recept mellett voksolunk, amelyet több ízben is elkészíthetünk!

Mindennek az alapja a sima vaníliás muffin recept, de ajánljuk a kakaós muffin recept kipróbálását is. Ha valami vadabb ízre, eldugott "meglepetésre" vágysz, a csokis muffin recept lehet a befutó, a sütemény közepében olvadó ínycsiklandó csokoládékockával. Cikkünkben e 3 rendkívül könnyű, ízletes és praktikus muffin recept bemutatása olvasható a világ legegyszerűbb, bögrés-kimérős technikájával. Te melyiket kóstolnád?

Mindennek az alapja: vaníliás muffin recept

A bögrés muffin recept és más kimérős süteményreceptek titka, hogy eszméletlen egyszerű elkészíteni őket, hiszen bármilyen bögre, pohár, sőt, joghurtos doboz megfelel az egységek megtartására - emiatt nem kell konyhai kismérleggel sem bajlódnunk. A vaníliás muffin recept azért kiemelt fontosságú, mert nagyon könnyen variálható: adhatunk hozzá csokoládédarabokat, aszalt gyümölcsöket, sőt, nagyobb gyümölcsdarabokat, kompótot is elrejthetünk a közepében az ízvilág fokozásáért. Nézzük az alapreceptet: így készül a bögrés, vaníliás muffin recept egyszerűen!

Hozzávalók

2 bögre liszt

¾ bögre olívaolaj

½ bögre barnacukor

1 bögre tej

1 db tojás

1 cs sütőpor

1 ek vanília aroma

A vaníliás muffin recept elkészítése

Egy tálban keverjük össze a száraz hozzávalókat: a lisztet, a cukrot és a sütőport, majd öntsük hozzá az olajat, vaníliát, tejet, végül dolgozzuk csomómentes masszává a tojással a vaníliás muffin tésztáját. A muffinsütő tepsibe helyezzünk papírformákat, majd kanállal adagoljuk bele a tésztát. A 180°-ra előmelegített sütőben süssük 20 percen keresztül (villapróbával ellenőrizhetjük), majd fogyasztás előtt hagyjuk langyosra hűlni.

Csokoládés muffin recept

A vaníliás bögrés muffin recept egy egyszerű variációja: fogjunk egy csésze darabolt csokoládét és keverjük a masszába, majd süssük meg a sütit a leírt módon. Csokoládédarabkák helyett a csokis muffin recept elkészítését megközelíthetjük másként is: dugjunk a nyers muffinok közepébe nagyobb csokikockákat, vagy bonbonszemeket: a vendégek reakciója garantáltan elismerő lesz.

Kakaós muffin recept

A kakaós muffin recept esetében sem kell elrugaszkodnunk a vaníliás muffin elkészítésénél leírtaktól: keverjünk a száraz hozzávalókhoz egy fél bögre 100%-os kakaóport, majd készítsük el a fenti módon. Ha egy kicsit töménynek, száraznak találjuk a tésztát, egy nagyon kevés olívaolaj hozzáadásával hígíthatunk rajta. Figyelem: a kakaós tésztához is adhatunk ám extra csokit, elrontani nem fogja!

A variációk határa a csillagos ég!

A bögrés muffin recept bármilyen alapanyagokkal, ízesítéssel elkészíthető: az alaprecepthez adhatunk erdei gyümölcsöket és olyan fűszereket is, amelyek leginkább megfelelnek ízlésünknek, mint például a fahéj. A muffinokat mindemellett megbolondíthatjuk cukormázzal vagy krémes habbal a tetején, díszíthetjük őket kreatívan is. Egy fontos dologra hívjuk fel a figyelmet: mértékegységként lehetőleg mindig ugyanazt a poharat, mérőedényt használjuk, ugyanis az igazán finom bögrés muffin recept elkészítéséhez egységes mértékekre van szükség, bármelyik ízkombinációt is alkalmazzuk.

Címlapkép: Getty Images