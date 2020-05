Ezek a megyék még harcolnak a koronavírussal: itt a térkép a fertőzött területekről

3678 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, az aktív fertőzöttek száma pedig 1615 főre csökkent, közülük 44% budapesti. Elhunyt újabb 3 idős krónikus beteg, ezzel 476 főre emelkedett az elhunytak száma: a koronavírus halálos áldozatai közül 61% fővárosi lakos volt. 1587-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból, 48%-uk budapesti.



A koronavirus.gov.hu ma is közzétette az igazoltan covid-19 fertőzött esetek számát megyénként. Ebből az látszik, hogy még mindig a fővárosban a legnagyobb az esetszám, de Fejér megyében és Zalában is emelkedik - lakosságszámot tekintve hasonlóan rossz a helyzet. Jelen állás szerint már Komárom-Esztergomban is több arányaiban, tehát a lakosok számához viszonyítva a fertőzött, mint Pest megye területén.



Forrás: koronavirus.gov.hu Forrás: koronavirus.gov.hu

A regisztrált fertőzöttek száma Békésben, Hevesben, Tolnában, Vas megyében, Bácsk-Kiskunban és Hajdú-Biharban még mindig 25 alatt van. Az észak-dunántúli megyékben egyre több a fertőzött, Vas és Veszprém tartja egyelőre magát. Az Alföldön egyedül Csongrádban ad okot nagyobb aggodalomra az esetszám.



Forrás: koronavirus.gov.hu Forrás: koronavirus.gov.hu

Címlapkép: Getty Images