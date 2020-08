Erre készítsd fel a gyereket még sulikezdés előtt: nincs rosszabb a bizonytalanságnál

Az idei tanévkezdés más lesz, mint az eddigiek, hiszen a gyerekek március óta csupán az évzárón találkozhattak egymással egy rövid időre. A hosszú iskolai távollét megváltozott szokásokat is hozott magával, visszazökkenni a régi kerékvágásba pedig nem is olyan egyszerű. Főleg akkor, ha a levegőben folyamatosan ott lóg a bizonytalanság: vajon mikor zárnak be ismét az iskolák a koronavírus miatt? Az ebből származó feszültség melegágya lehet az iskolai agresszivitásnak is.

Kovács Ildikó önvédelmi szakértő szerint a szülőknek és a pedagógusoknak egyaránt segíteniük kell a gyermekeket abban, hogy vissza tudjanak rázódni az iskolai életbe és fel tudják a oldani világjárvány okozta feszültségeket az iskolai életben. Úgy véli, az őszinte beszéd, a stresszoldó módszerek és az egyszerű önvédelmi technikák segítségével a gyerekek egyrészről meg tudják előzni a feszültségek agresszivitásban történő kirobbanását, másrészről pedig fel tudják ismerni és kezelni is tudják majd az ilyen szituációkat.

A szakértő szerint van néhány olyan eset, amivel szinte biztosan találkozni fognak az iskolások a tanév kezdetén:



A közösségbe történő visszaszokás a zárkózottabb típusú gyermekek számára kihívást jelent, ők gyakrabban kerülhetnek emiatt konfliktushelyezetekbe. Beszélgessünk a gyermekünkkel, adjunk neki önbizalmat, hiszen ha magabiztosan, határozottan lép fel, jó eséllyel el tudja kerülni, vagy egyszerűen meg tudja oldani a nézeteltéréseket.

Hosszú idő telt el azóta, hogy a gyermekek utoljára együtt tölthettek egy egész hetet. Az első időszakban várhatóan többször ugratják majd egymást, de az ártatlannak tűnő viccelődésekből is komoly viták generálódhatnak. A piszkálódások, kötekedések határozott fellépéssel, már nonverbális kommunikációval is kezelhetők, de érdemes magtanítanunk iskolás gyermekünk számára, hogyan tolja el magától az őt maceráló társát.



A járványveszély okozta bizonytalanság levezetésében, valamint az életkori hormonális változásokból adódó feszültségek levezetésére tökéletes lehet a kiscsoportos önvédelmi edzéseken való részvétel. Ennek során ugyanis nem csak a felesleges energiáikat és a felgyülemlett stresszt tudják levezetni a gyerekek, hanem olyan hasznos ismeretekre, tudásra is szert tehetnek, amit a közösségi konfliktusok kezelése során is kamatoztatni tudnak majd.

Címlapkép: Getty Images