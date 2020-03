Elvesztettem az állásom, nem tudom fizetni az albérletet? Mi lesz most?

A koronavírus szinte mindenki életére hatással van valamilyen módon. Nagyon sokan vannak, akik jelenleg albérletben élnek, de a járvány miatt elveszítették a munkájukat, és hamarosan nem tudják majd fizetni a lakbért. Sok diák az egyetemek bezárása után hazaköltözött a családjához, és módosítani szeretné a bérleti szerződést. De lehet egyáltalán ilyet tenni? A vis maior helyzet miatt mentesül bárki a lakbér fizetése alól? Egy ingatlanjogász segítségével jártunk utána, milyen lehetőségei vannak a jelen helyzetben a bérlőknek és a bérbeadóknak.





Nagy valószínűséggel nincs már olyan ember a világon, akinek az életére valamilyen módon ne lenne hatással a koronavírus járvány. Magyarországon is drasztikus intézkedéseket hozott a kormány a betegség terjedésének mérséklése érdekében: bezártak a szórakozóhelyek, mozik, kulturális intézmények, az éttermek, kávézók és az élelmiszerüzleteken és patikákon kívül más boltok csak délután 3 óráig tarthatnak nyitva.

A járvány gazdasági hatásai egyelőre felbecsülhetetlenek, de azt már most látni lehet, hogy rengeteg vállalkozás megy tönkre, rengeteg dolgozó veszíti el a munkáját. Joggal merül fel a kérdés: mi lesz azokkal, akik albérletben laknak, de a keresetkiesés miatt nem fogják tudni fizetni a lakbért?

Az egyetemeken, főiskolákon távoktatásban folytatódik a tanév, sok diák, aki eddig albérletben vagy magán kollégiumban lakott, szeretné felmondani a szerződést, hogy a családjával együtt, otthon vészelhesse át ezt az időszakot. Ódor Dániellel, a TaylorWessing budapesti ügyvédi iroda partner ügyvédjével azt jártuk körbe, milyen lehetőségei vannak a diákoknak, bérlőknek és a bérbeadóknak.

Az nem kérdés, hogy vis maior helyzet van most, de a bérlő nem jogosult arra, hogy megtagadja a bérleti díj fizetést erre hivatkozással, kivéve, ha a szerződésben szerepelt az a kitétel, hogy vis maior esetén csökkenthető a bérleti díj, vagy a szerződést a bérlő jogosult felmondani. Ez azonban nem jellemző

- mondta a Pénzcentrumnak Ódor Dániel, hozzátéve, nagyon sok vállalkozót is érint most ez a probléma, hiszen a kereskedelmi ingatlanok esetén is aktuális most ez a kérdés.

Kompromisszumra kell törekedni

A járvány miatt a bíróságokon ítélkezési szünet van, nem tartanak tárgyalásokat, de a felek továbbra is tehetnek nyilatkozatokat a perekben, kérelmeket is nyújthatnak be. Egy albérlő akár kérvényezheti is az albérleti szerződés módosítását. Ódor Dániel szerint azonban érdemes megpróbálni a bíróságon kívül rendezni a vitás ügyeket és nem a szerződésszegést választani, hanem a kompromisszumot.

Alapvetően, ha a bérlő nem fizet, a bérbeadó pert indíthat, az azonban költséges és időigényes, és jelen pillanatban nem lehet megjósolni, hogy egyáltalán mikor jutna az ügy a bíróság elé

- mondta a szakember. A szerződést a felek egyoldalúan nem módosíthatják, még akkor sem, ha történetesen rajtuk kívül álló körülmények miatt lettek fizetésképtelenek.



"Nem hiszem, hogy sok olyan bérleti szerződés van, amelyik tartalmaz olyan klauzulát, hogy ha a bérlő elveszíti a munkáját, akkor nem kell fizetnie" - mondta az ügyvéd, hozzátéve, abban egységes a joggyakorlat, hogy

ha valaki jogszerűtlenül mondja fel a határozott idejű szerződést, akkor a bérbeadó alapvetően tudja követelni az eredeti lejáratig fennmaradó bérleti díjat mint kárt.

A bérbeadónak ugyanakkor kötelessége enyhíteni a károkat. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha új bérlő veszi át a bérleményt, akkor további kár ténylegesen már nem éri a bérbeadót, így erre vonatkozóan kártérítési igénnyel sem tud élni. Ezért a legkézenfekvőbb megoldás a bérlő számára a károk csökkentésére, ha minél előbb talál maga helyett egy új bérlőt. Ez azonban most, a koronavírus idején valószínűleg nem túl egyszerű.

A bérlőnek és a bérbeadónak is az a legjobb, ha valamilyen megállapodásra törekszenek. Hiszen ha a bérlő nem tud fizetni, akkor a bérbeadónak is költséges lehet az adott esetben fizetésképtelen adóson behajtani az elmaradt bérleti díjakat

- mondta Ódor, aki szerint a jelenlegi helyzetben fontos az együttműködés és a megértés, mert így jár a legjobban mindenki, egy bizonytalan kimenetelű, hosszadalmas pereskedés valószínűleg senkinek sem hiányzik. Van olyan bérbeadó, aki ezt belátta, és a következő hónapokban elengedi a lakbér felét.



Ódor Dániel szerint ez egy elképzelhető gyakorlat lehet, de természetesen ehhez az is kell, hogy a bérbeadó megengedhesse magának a jelenlegi helyzetben ezt a nagylelkűséget.

Az sem zárható ki, hogy a jogalkotó közbelép, és jogszabályi úton rendezi a bérleti díjak fizetését (ahogy történik ez jelenleg a hitelek törlesztésének moratóriuma esetén is).

"A mostani helyzetből sokat lehet tanulni a későbbiekre nézve. A jövőben érdemes lehet a bérlőknek a szerződéskötéskor részletesebben átgondolni, hogy milyen olyan esetek merülhetnek fel, amikor a határozott idejű szerződés számukra fenntarthatatlanná válik. A konkrét esetben, amennyiben a bérleti szerződés tartalmazná azt, hogy az egyetem bezárása alapot ad a bérlőnek, hogy a határozott idő lejárta előtt is felmondja a szerződést, akkor a bérbeadó természetesen nem tudná követelni a fennmaradó bérleti díjakat" - jegyezte meg a szakember.

