Döbbenet: ennyiért vehetsz ingatlant a Mercedes hazai központjában

A koronavírussal berobbanásával az elmúlt időszak magas ingatlanárai váratlanul visszaestek: vajon milyen hatással lesz a kecskeméti ingatlanpiacra a kialakult helyzet? - a HellóVidék cikke keresi a választ.

Alapvetően a járványhelyzet miatt nem történt súlyos visszaesés, mert továbbra is vannak eladó ingatlanok és kereslet is rá. Az a réteg, aki minőségi cserét szeretne, többet gondolkodik, hogy belevágjon-e a hitelfelvételbe és vásárlásba. Amennyiben a vevőnek van egy használt ingatlanja és szeretne egy új családi házat vagy lakást vásárolni, akkor akár 10-15 millió Ft-ot mindenképp hozzá kell tennie, hogy meg tudja venni. Ők azok, akik most óvatosabbak. A panellakásoknál jelentősebb a visszaesés, mert azt tapasztaltuk, hogy tavaly ilyenkor az egyik legnagyobb ingatlanos webportálon, kevés 20 alatti eladó panellakás volt meghirdetve Kecskeméten, míg most májusban közel 300 panel van értékesítés alatt. Nagyon keresték előző években a panellakásokat befektetés céljából, mellette az újépítésű és belvárosi téglaépítésűek is, ugyanakkor a családi házakat is el lehetett adni új vagy használt ingatlanként akár 50-60 millió Ft-ért.

