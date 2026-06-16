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Naplemente Budapesten (XII. kerület).
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Újabb lomtalanítás dátum derült ki: ez a budapesti kerület a nyáron már nem, csak szeptemberben kerül sorra

Pénzcentrum
2026. június 16. 09:50

A XII. kerületben, Hegyvidék területén idén már hamarabb, szeptemberben elviszik a lomokat és a körzetek is változtak tavaly óta a MOHU honlapján közzétett tájékoztatás szerint. Nagyon fontos, hogy Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében csak a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készítsék ki a lomokat a lakosok. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül! A 12. kerületi lomtalanítás alkalmával is kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Minden eddig ismert budapesti lomtalanítási dátumot ebben a cikkben gyűjtöttünk össze. A listánkat mindig frissítjük, amint újabb dátum derül ki. Ha ebben a cikkben nem találod a saját kerületed, nézd meg a fenti linken, hátha már azóta a MOHU azt is közzétette.

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Az I., a II., az V., a VI., a VIII., a X., a XI., a XIII., XIV., a XV., a XIX., a XX., a XXI., a XXII. és a XXIII. kerület dátumai után a MOHU a XII. kerület lomtalanítási dátumait is nyilvánosságra hozta. Tehát már csak az a kérdés, hogy a III., IV., VII., IX., XVI., XVII., és XVIII. kerületben mikor kell kikészíteni a lomokat. 

XII. kerület lomtalanítás - Hegyvidék, Budapest 12. kerület lomtalanítás, 2026

  • szeptember 6-14.

A MOHU honlapján található tájékoztatás szerint idén a 12. kerületben szeptember 6. és 14. között lesz lomtalanítás. A hegyvidékieknek érdemes különösen figyelniük idén a dátumokra és helyszínekre, mert tavaly csak novemberben került sor itt a lomtalanításra és csak 5 körzet volt, idén viszont korábban lesz a lomtalanítés és 7 körzetre osztják a XII. kerületet. A körzetek az alábbi térképen láthatók, az ezekhez tartozó pontos dátumok:

  • 1. körzet: szeptember 6., vasárnap
  • 2. körzet: szeptember 7., hétfő
  • 3. körzet: szeptember 8., kedd
  • 4. körzet: szeptember 9., szerda
  • 5. körzet: szeptember 10., csütörtök
  • 6. körzet: szeptember 13., vasárnap
  • 7. körzet: szeptember 14., hétfő

Fontos változás a 2026 lomtalanítás kapcsán, hogy idén már dobnak be szórólapot az időpontokról! A részletes információk a havi számlához csatolt melléklettel jutnak el az ügyfelekhez, ugyanazon a csatornán, amelyen a számla is (postai vagy elektronikus úton). Ezért nem árt feljegyezni a naptárba a dátumot, ha már az nyilvános.

Mit lehet kitenni és mit nem lomtalanításkor?

Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.

Kihelyezhető:

  • háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék, ami mérete miatt nem helyezhető a kukába
  • bútor
  • matrac
  • szőnyeg, bőrönd
  • nagyméretű sportszer (pl. síléc)
  • használati tárgy pl.: gyermekfürdető

Nem helyezhető ki:

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  1. a háztartásban naponta képződő kommunális hulladék
  2. szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék (pl.: papír, műanyag, fém)
  3. építési és bontási törmelék (pl. csempe)
  4. sitt, föld, szénpor, hamu, gumiabroncs
  5. síküveg, zöldhulladék, textil
  6. ipari vagy szolgáltatási tevékenységből származó hulladék
  7. elektromos és elektronikai hulladék

Szigorúan tilos a veszélyes hulladék kihelyeztése!

Kérik, hogy a lomokat a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezze ki úgy, hogy a gyalogos és autós forgalmat ne akadályozza. Kérik az is, hogy az úttestre, bicikliútra, zöldterületre ne helyezzen lomot.

Jön az új lomtalanítási rendszer

Korábban nagy felbolydulást okozott a bejelentés, hogy megszüntetnék a lomtalanítást eddig ismert formájában. Az elképzelés az volt, hogy az utcára bizonyos időszakokban kipakolt szemét helyett házhoz lehetne kérni egyénileg a lomok elszállítását, illetve hulladékudvarokban leadni azokat. Később már azt közölték, ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, hogy kétéves átmeneti időszakkal vezetik be Budapesten az új lomtalanítási rendszert: 2027. január elsejéig a kerületek dönthetnek arról, hogy a lakosaik évente egyszer a jelenlegi módon, az utcára helyezhetik-e ki a hulladékokat, vagy az új módon kijelölt gyűjtőpontokon adják le a lomokat. Ezt Lantos Csaba energiaügyi miniszter jelentette be 2025. január közepén.

A friss megállapodás szerint 2027-től működik majd az a rendszer, amelynek lényege, hogy egy regisztrációs eljárást követően a házaktól évente egyszer ingyenesen elszállítják a lomokat. Addig az átmeneti időszakban a kerületek eldönthetik, hogy a jelenlegi módon folyjon-e tovább a városrészben a lomtalanítás, vagy csatlakoznak az új rendszerhez, amelyben kijelölt gyűjtőpontokon elkülönítve is leadhatóak majd a lomok - fejtette ki. Világi Oszkár, a Mol-csoport vezérigazgató-helyettese hozzátette: Budapesten a lomtalanításkor 30-40 ezer tonna hulladék kerül az utcára, és az szeretnék elérni, hogy ennek nyolcvan százaléka újrahasznosítható legyen.
Címlapkép: Getty Images
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