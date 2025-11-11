A hazai lakásépítés nagyban függ a szabályozási környezettől, illetve az építők és a vásárlók által igénybe vehető állami támogatásoktól.
Autósok, figyelem! Kiadták a vészjelzést az egész országra: alig lehet majd látni az utakon
A HungaroMet Zrt. kedden az ország jelentős részére elsőfokú figyelmeztetést adott ki a tartós, sűrű köd miatt, mindössze három vármegye maradt ki a riasztásból.
Komárom-Esztergom, Nógrád és Pest vármegye kivételével az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki keddi napra a HungaroMet Zrt. a tartós, sűrű köd veszélye miatt.
Az előrejelzések alapján a látási viszonyok javulását követően az ország nagyobb részén időszakosan kisüt majd a nap, azonban egyes területeken továbbra is megmaradhatnak a tartósan borult, párás, ködös körülmények.
A csapadékot tekintve napközben legfeljebb szitálásra lehet számítani, estére azonban az északkeleti határvidéken gyenge eső is előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt erősségű lesz.
A hőmérséklet tekintetében jelentős különbségek várhatók: a napsütéses területeken 10 fok feletti értékek, míg a tartósan párás, ködös tájakon ennél alacsonyabb hőmérséklet valószínű. Késő estére országszerte 5-7 fok közötti értékek várhatók.
címlapkép: Czeglédi Zsolt - MTI
Advent 2025: mikor van advent első vasárnapja? - A karácsonyi ünnepkör története, a rózsaszín gyertya jelentése, népszokások, hagyományok adventkor
2025 advent időszaka november végén veszi kezdetét. Sokan kíváncsiak, mikor lesz advent első vasárnapja, és milyen hagyományok, népszokások kapcsolódnak az ünnepi készülődéshez.
A sütőtök sütése során az első lépés, hogy alaposan megtisztítjuk felvágás előtt a héjat: ne kerülhessen a héjról később szennyeződés a kész ételre.
Az átlagos színvonalú ebtartásnak is évi több százezer forintos költségei is lehetnek, de vannak, akik ennek többszörösét is elköltik kedvenceikre.
Az Otthon Start Program (OSP) bejelentését követően látványos, de kétségtelenül túlfűtött érdeklődési hullám indult el az ingatlanpiacon.
A magyar ingatlankínálatnak továbbra is csak a töredékét teszik ki azok a lakások és házak, amelyek valamilyen szempontból luxusnak tekinthetők.
Váratlan számlát kaphat, akinek családi háza, nyaralója van: erre sokan nem figyelnek, keményen fizethetnek
Ha a vízmérő vagy a vezetékek elfagynak, akár több tízezer forintos kár is keletkezhet, amit a tulajdonosnak kell fizetnie.
A fejlesztések több kerületben is megvalósulhatnak, köztük a hagyományosan drágább XI. és XV. kerületben is.
Bár Budapesten továbbra is magasabb az árszint, a vidéki nagyvárosokban is egyre többet kell fizetni egy lakásért. Debrecen minden kategóriában rekorder lett.
8,5 éve nem adtak ki olyan kevés lakásra használatba vételi engedélyt Magyarországon, mint az idei harmadik negyedévben.
Októberben jelentősen lassult a lakásárak növekedése Magyarországon.
Beköltözési korlátozások Budapesten: újabb önkormányzat vallott terveiről, ezt jobb tudni, ha itt vennél lakást
A Pénzcentrum több budapesti kerületnél is rákérdezett, hogy terveznek-e élni ezzel a korlátozással. Most a VIII. kerület is elküldte álláspontját.
Megszólalt Törökbálint polgármestere: égető szükség van a beköltözési korlátra, nem bírják az emberáradatot
Törökbálint gyakorlatilag megtelt, a város víz- és szennyvízhálózata elérte a kapacitása határát - mondta Szőke Péter polgármester.
Ennyi volt, nagy lakáskedvezményt vezet ki a magyar kormány 2026-tól? Megszólalt Nagy Márton minisztériuma, erre készülhet a lakosság
2025 végéig egészen biztosan él az a lehetőség, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítását lakáscélra lehet fordítani. De mi lesz jövőre?
Mikor van Márton-nap és a libanapok 2025-ben? Mit ünneplünk Márton napján? - A Szent Márton-nap története, legendája, népszokások, hagyományok
Cikkünkből kiderül többek között, mi a Márton-nap története, honnan ered a Márton-napi lámpás szokása és az is, hogy mikor lesznek a Márton-napi libanapok 2025-ben.
Egyre inkább elavultak a lakások, házak energetikai térképe, ráadásul a legtöbbször ez hátrányos helyzetű családokat érint.
Októberben ismét a lélektani 250 ezer forintos szint alá süllyedtek Budapesten a kínálati bérleti díjak, amire utoljára januárban volt példa
2 millió magyar család várja gyomorideggel a hóvégét: nincs mit tenni, egyszerűen ezt nem képesek megugrani
A magyar háztartások 49 százaléka valamilyen nehézséggel nézett szembe 2024-ben, ezzel pedig az EU-s átlag fölé kerültünk.
Az év első kilenc hónapjában 7490 lakás épült, ami 14 százalékos csökkenés az előző év azonos időszakához képest.
