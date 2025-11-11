Autósok, figyelem! Kiadták a vészjelzést az egész országra: alig lehet majd látni az utakon

A HungaroMet Zrt. kedden az ország jelentős részére elsőfokú figyelmeztetést adott ki a tartós, sűrű köd miatt, mindössze három vármegye maradt ki a riasztásból.

Komárom-Esztergom, Nógrád és Pest vármegye kivételével az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki keddi napra a HungaroMet Zrt. a tartós, sűrű köd veszélye miatt.

Az előrejelzések alapján a látási viszonyok javulását követően az ország nagyobb részén időszakosan kisüt majd a nap, azonban egyes területeken továbbra is megmaradhatnak a tartósan borult, párás, ködös körülmények.

A csapadékot tekintve napközben legfeljebb szitálásra lehet számítani, estére azonban az északkeleti határvidéken gyenge eső is előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt erősségű lesz.

A hőmérséklet tekintetében jelentős különbségek várhatók: a napsütéses területeken 10 fok feletti értékek, míg a tartósan párás, ködös tájakon ennél alacsonyabb hőmérséklet valószínű. Késő estére országszerte 5-7 fok közötti értékek várhatók.

címlapkép: Czeglédi Zsolt - MTI