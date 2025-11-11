2025. november 11. kedd Márton
Nézet üres folyosó a börtönben - stock fotó
Otthon

A legnyilvánvalóbb helyen rejtegette mobilját egy rab a szirmabesenyői börtönben: komoly szigorítást vezet be a BVOP

MTI
2025. november 11. 19:31

Egy régi módszerrel próbált telefont csempészni a zárkába a szirmabesenyői fogvatartott, de az őrök lefülelték.

Motozás során a fogvatartott végbeléből került elő egy mobiltelefon és a töltéséhez használható kábel a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetben - közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP), megjegyezve: szakmailag indokoltak azok az intézkedések, amelyekkel bizonyos fogvatartottak esetében az intézetek biztonsága érdekében korlátozták a személyes érintkezést a látogatófogadások során.

A börtön szirmabesenyői objektumában a látogatófogadás végén a fogvatartottnak az anyja adta át a mobiltelefont. Makula György ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának vezetője az MTI-nek elmondta: a fogvatartott a tiltott tárgyat előbb a zsebébe, majd a végbelébe rejtette el. A biztonsági ellenőrzésen szolgálatot teljesítő felügyelők éberségének köszönhetően a telefon rövid időn belül előkerült, így a tiltott tárgy nem juthatott be az intézet zárt területére - fűzte hozzá.

Közölte: az eset miatt a fogvatartott ellen fegyelmi eljárás indult, amellyel elveszítheti eddig szerzett kedvezményeit és a személyes érintkezés lehetőségét biztosító látogatási jogát. A hozzátartozó felelősségét a rendőrség vizsgálja a büntetés-végrehajtási intézet rendjének megzavarása miatt - jegyezte meg. Makula György emlékeztetett: korábban éles kritikát kapott a büntetés-végrehajtási szervezet azért, hogy bizonyos fogvatartottak esetében az intézetek biztonsága és rendje érdekében korlátozta a személyes érintkezést a látogatófogadások során.

Ez az eset - és sajnos még sok más hasonló - is rávilágít arra, hogy ezek az intézkedések szakmailag indokoltak

- emelte ki. A BVOP főosztályvezetője felhívta a figyelmet arra, hogy a látogatások során a szabályok megszegése - különösen tiltott tárgyak, például gyógyszer, mobiltelefon vagy bármely kommunikációs eszköz bejuttatása - súlyos biztonsági kockázatot jelent.

A családi látogatások célja, hogy a fogvatartottak bensőségesebb kapcsolatot tarthassanak hozzátartozóikkal, ez azonban csak a szabályok betartása mellett lehetséges. Az ilyen jellegű visszaélésekkel szemben a büntetés-végrehajtási szervezet minden esetben következetesen és szigorúan lép fel - hangsúlyozta.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #ellenőrzés #biztonság #mobiltelefon #börtön #szigorítás #szabálysértés #bvop #látogatás #borsod-abaúj-zemplén megye

