2025. november 2. vasárnap Achilles
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, Magyarország - 2024. május 01: Erzsébet híd közelében. A fókusz a Jane Haining utcára billentve.
Otthon

Óriási változás készül Budapest utcáin hamarosan: ez már nagyon rég érett

Pénzcentrum
2025. november 2. 17:02

A Fővárosi Közgyűlés elfogadta Vitézy Dávid előterjesztését a használaton kívüli telefonfülkék felszámolásáról, így megkezdődhet a rossz állapotú, elhagyatott fülkék eltávolítása Budapest utcáiról - közölte a 444.hu.

A Fővárosi Közgyűlés október 29-i ülésén elfogadta Vitézy Dávid javaslatát a használaton kívüli budapesti telefonfülkék felszámolásáról. A döntés értelmében a város átfogó felmérést indít a telefonfülkék állapotáról és használatáról.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Vitézy a közösségi médiában is beszámolt a kezdeményezésről, kiemelve, hogy "Budapest utcáit eddig több száz elhagyatott, betört üvegű, összegraffitizett telefonfülke csúfította", és most ennek a korszaknak vége lehet.

A határozat szerint 2026 tavaszáig részletes jelentés készül arról, hány telefonfülke található Budapesten, milyen állapotban vannak, ki a felelős értük, és használja-e őket bárki. Emellett a fővárosi kezelésű területeken már most elkezdődhet a szolgáltatási kötelezettség alól mentesített fülkék eltávolítása.

Az előterjesztés részeként javaslat született a vonatkozó jogszabályok módosítására is, ami megkönnyítheti a használaton kívüli telefonfülkék elbontását.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #Budapest #városfejlesztés #felszámolás #telefon #közterület #határozat #vitézy dávid #2026 #fővárosi közgyűlés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:33
17:02
16:05
15:30
15:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 2.
10 ijesztő tény 2025-ben, amivel hamarosan minden magyar nyugdíjas szembesül - Erre még sehol sem találtak megoldást
2025. november 1.
Így zsigereli ki a legelesettebb magyarokat a szegények adója: semmit sem tehetnek, mindenképp megfizettetik
2025. november 2.
Veszélyes gyerekülés bukott meg a nagy ellenőrzésen: ha neked is ilyen van, nehogy használd!
2025. november 2.
Hol ehetsz olcsón Budapesten? Teszten a fővárosi kifőzdék, piacok, filléres étkezdék - megéri?
2025. november 1.
Most már papírunk is van róla: így nézik le a magyarokat a nagyhatalmú külföldiek - azért lenne még hová fejlődni
NAPTÁR
Tovább
2025. november 2. vasárnap
Achilles
44. hét
November 2.
Halottak napja
November 2.
D-vitamin nap
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás! 2025 őszén erre kell tekerni az órát - Ez lehet az utolsó óraállítás?
2
3 hete
Rossz hírt kaptak, akik fával fűtenének 2025 telén: erre aligha számítottak
3
2 hete
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezonban? Ne vedd félvállról, komoly bajt jelezhet: költséges lehet a javítás
4
3 hete
Súlyos, ami kiderült az Otthon Start hitelről: ezzel kevesen számoltak, komoly, ami készül Magyarországon
5
2 hete
Továbbra sem tudják eladni Rubik Ernő budai luxusvilláját: ennyiért hirdetik most az impozáns ingatlant
PÉNZÜGYI KISOKOS
Forgalmi érték
Azt az alapvetően a használattal, erkölcsi kopással, valamint a kereslet kínálat értékmódosító hatásával módosult árat jelenti, amely az értékelés időszakában történő csere (adás-vétel) esetén elérhető, vagy (kár esetén) elérhető lenne. Legjobban közelíti meg a valóságos érték fogalmát, azonban a legritkább esetben tartalmazzák.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 2. 17:33
Elő az enyőket, berúgja az ajtót az ősz: igazi novemberi idő lesz a jövő hét elején
Pénzcentrum  |  2025. november 2. 16:05
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 44. héten, vasárnap
Agrárszektor  |  2025. november 2. 15:32
Amerikai-kínai alku ide vagy oda, Ororszország nem engedi el a kínai szóját