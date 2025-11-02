Óriási változás készül Budapest utcáin hamarosan: ez már nagyon rég érett

A Fővárosi Közgyűlés elfogadta Vitézy Dávid előterjesztését a használaton kívüli telefonfülkék felszámolásáról, így megkezdődhet a rossz állapotú, elhagyatott fülkék eltávolítása Budapest utcáiról - közölte a 444.hu.

A Fővárosi Közgyűlés október 29-i ülésén elfogadta Vitézy Dávid javaslatát a használaton kívüli budapesti telefonfülkék felszámolásáról. A döntés értelmében a város átfogó felmérést indít a telefonfülkék állapotáról és használatáról.

Vitézy a közösségi médiában is beszámolt a kezdeményezésről, kiemelve, hogy "Budapest utcáit eddig több száz elhagyatott, betört üvegű, összegraffitizett telefonfülke csúfította", és most ennek a korszaknak vége lehet.

A határozat szerint 2026 tavaszáig részletes jelentés készül arról, hány telefonfülke található Budapesten, milyen állapotban vannak, ki a felelős értük, és használja-e őket bárki. Emellett a fővárosi kezelésű területeken már most elkezdődhet a szolgáltatási kötelezettség alól mentesített fülkék eltávolítása.

Az előterjesztés részeként javaslat született a vonatkozó jogszabályok módosítására is, ami megkönnyítheti a használaton kívüli telefonfülkék elbontását.